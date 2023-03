Previa Atlético de Madrid vs Sevilla: en busca de un milagro

El Sevilla FC vuelve a encontrarse en una situación delicada. Pese a parecer que podía ver algo de tranquilidad tras el mercado de invierno, las lesiones se han encargado de que eso no suceda. Tras la derrota ante el Osasuna, el club hispalense se encuentra a dos puntos del descenso.

El Atlético de Madrid, debe mirar por el retrovisor ya que peligra su puesto en Champions. Teniendo en cuenta que LaLiga es la única competición en la que siguen viva los colchoneros, estos van a centrarse en asegurar esta plaza.

Situación Atlético de Madrid

Los del Cholo llevan cinco jornadas consecutivas sin conocer la derrota. Se han enfrentado a Osasuna, Getafe, Celta, Athletic Club y Real Madrid, y ninguno de estos clubes ha conseguido los tres puntos frente al Atlético de Madrid (dos empates y tres victorias).

Los empates sucedieron ante Getafe y Real Madrid, ambos con el mismo resultado (1-1). El más reciente ante el club merengue en el derbi madrileño, empezó ganando el Atlético de Madrid a pesar de estar jugando con un futbolista menos gracias a un gol de Giménez. Pero menos de diez minutos más tarde Álvaro Rodríguez empató el partido dejando así el resultado final. El Encuentro ante el Getafe, los goleadores fueron Ángel Correa y Enes Ünal.

Las victorias fueron contra Athletic Club, Celta y Osasuna. En todas las victorias los colchoneros consiguieron dejar su portería a cero, también en todos los partidos los de la capital tan solo anotaron un gol. Todos los partidos acabaron 1-0. Ante los leones el anotador fue el principito Griezmann, contra el Osasuna el goleador fue Saúl y frente al club gallego marcó Depay.

Carrasco y Giménez durante un partido. || Foto: Getty Images

Situación Sevilla FC

El club sevillano, se encuentra en una situación muy delicada, ya que se encuentran a tan solo 2 puntos de la zona de descenso. Además este es uno de los partidos más complicados de la temporada.

De las últimas cuatro jornadas de liga, los de Sampaoli tan solo han conseguido ganar un partido, habiendo perdido dos y empatado uno. La victoria ocurrió ante el Mallorca en el Ramón Sánchez Pizjuán. Ganaron por 2-0 con goles de En-Nesyri y Bryan Gil.

El empate tuvo lugar en Vallecas, donde el conjunto dirigido por Sampaoli consiguió sacar un punto en un campo muy complicado. Los goleadores fueron Lejeune para el Rayo Vallecano y Suso para el conjunto rojiblanco (1-1).

El partido más reciente fue un derrota ante el Osasuna, este partido enfureció a la afición sevillista ya que el club navarro llegó a Nervión sin sus titulares habituales y pensando en las semifinales de la Copa del Rey. EL Sevilla perdió este partido por 2-3 con goles de Gudelj y En-Nesyri para los locales y David García, Fernándo (p.p.), y Abde para el CA Osasuna.

Bajas y apercibidos del Sevilla FC

Sampaoli cuenta con numerosas bajas, lo que esta complicando el rendimiento del equipo durante los últimos partidos.

Verán el partido desde la enfermería Tecatito, Rekik, Papu Gómez, Marcao y Badé. Todos ellos sufren problemas musculares y en el caso de Tecatito, una rotura en los ligamentos que le ha hecho perderse toda la temporada.

Tampoco podrá jugar Fernando, ya que el futbolista brasileño fue expulsado en el último encuentro y se debe asumir la sanción de cuatro partidos sin poder jugar.

Arbitraje

El colegiado asignado para este partido es Cuadra Fernández, el árbitro proveniente del Comité de Árbitros de las Islas Baleares se encargará de que el partido sea lo más justo posible. A este lo acompañará González González desde la sala VAR.

Declaraciones de Sampaoli

Jorge Sampaoli ha comparecido ante los medios como es habitual y ha hablado sobre su rival: "Atlético maneja muy bien las situaciones de balón parado" (...) "está en un buen momento, tiene muy buenos futbolistas"

También ha mencionado el tema de las lesiones: "Álex Telles juega en un lugar en el que no está acostumbrado. Padecemos por no tener especificidad. Es una situación que tenemos que solucionar. Como entrenador me corresponde conseguir la mejor versión de este equipo"

Imagen de Sampaoli durante el partido ante Osasuna. || Foto: Getty Images.

Antecedentes entre ambos

En la primera vuelta de esta misma temporada, cuando ambos equipos se enfrentaron en el Ramón Sánchez Pizjuán, los colchoneros ganaron por 2-0 con goles de Llorente y Morata. Sin embargo, la temporada anterior, el Cholo no consiguió ganarle ninguno de los dos partidos a Lopetegui, quedando 1-1 en el Civitas Metropolitano (goles de Giménez y En-Nesyri) y 2-1 en casa de los sevillistas con goles de Rakitic, Ocampos y Felipe.

Posibles onces

Atlético de Madrid: Oblak, Savic, Giménez, M. Hermoso, P. Barrios, Koke, Lemar, M. Llorente, Carrasco, Griezmann, Depay.

Sevilla FC: Bono, Navas, Gudelj, Nianzou, Acuña, O. Torres, Gueye, Rakitic, Suso, En-Nesyri, B. Gil