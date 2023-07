Willy Hernangómez, nuevo jugador del Barça Basket

Después de la camada de salidas que "asoló" a la plantilla del FC Barcelona de baloncesto, la directiva sigue manos a la obra para conservar un equipo ganador, e implementarlo. El último "pelotazo" culé llega desde la NBA, y es que Willy Hernangómez es nuevo jugador del conjunto blaugrana hasta 2026. El Real Madrid no ha ejercido su derecho de tanteo, que le daba la oportunidad de igualar o mejorar la oferta que los blaugrana habían realizado al pívot. Por ello, el ex madridista aterriza en Can Barça en busca de nuevos éxitos con la casaca culé.

El español decide seguir su carrera lejos de la NBA, en Barcelona, aunque el jugador se desvinculara de los Pelicans tras no renovar con ellos y estar en el mercado americano. Ahora, con 29 años, busca ganar títulos en un equipo al que no descartaba en el pasado: "Soy canterano del Real Madrid pero, al final, yo quiero sentirme importante y no le cierro las puertas a nada", declaraba el español.

El Real Madrid lo considera fuera de mercado

Fotografía de: ACB

El club blanco tenía hasta el día de ayer, miércoles, hasta las 23:59 para igualar o mejorar la oferta del Barça a Hernangómez, cifras que se traducen en 12,5 millones de euros brutos en tres años (3,5 millones el primer año y 4,5 millones cada uno de los dos siguientes) y 700.000 euros de cláusula que los culés ponían sobre la mesa al pívot.

El conjunto de Chus Mateo tiene la posición de pívot cubierta, con el coloso Tavares y Vincent Poirier como alternativas. Por su parte, Tavares y el Madrid trabajan para renovar al baloncestista hasta el año 2024, acuerdo que el club considera muy próximo.

Regreso a España tras una odisea NBA por distintas franquicias

Fotografía de: Getty Images

Willy Hernangómez regresa a su país natal tras pasar por la mejor liga de baloncesto del mundo. New Yor Knicks, Charlotte Hornets y New Orleans Pelicans son las tres franquicias a las que el español ha prestado servicio a lo largo de estas siete temporadas. Los Pelicans decidieron no renovar al pívot, pese a ser nombrado MVP del Eurobasket, en el que España salió campeona.

Ahora, el madrileño tiene en frente un reto mayúsculo, en el que la directiva ha querido dar un giro de 180º a su planificación deportiva. Salidas como las de Jasikevicius en el banquillo, el adiós de Nikola Mirotic y las salidas de Kuric, Sanli o Tobey dejaban a un Barça mermado y con cierta preocupación a su alrededor. Hernangómez llega con todo el protagonismo del mundo, y con unas expectativas a la altura de lo que es, un gran pívot nacional con ganas de demostrar su valía en Can Barça. Willy Hernangómez constituye un refuerzo de gran valor, y acompaña a Joel Parra y al nuevo técnico, Roger Grimau, como rostros nuevos en el Barça Basket.