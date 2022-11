La generación de oro llegó a su fin

Ya queda muy lejos en el tiempo el All Stars durante el que los hermanos Gasol saltaron al parqué en el saque inicial del partido de las estrellas. Desafortunadamente, siete años más tarde, sigue sin haber rastro de los jugadores españoles en este encuentro cuando hace unos años era habitual tener una exitosa representación de nuestros compatriotas. Por otro lado, no debemos olvidar que hace apenas tres años que Marc Gasol e Ibaka relevaron a Pau Gasol como los únicos jugadores españoles ganadores de un anillo en la NBA.

A pesar de no estar presentes en el All Stars, esta temporada hay seis jugadores con origen en nuestras canchas presentes en la mejor liga del mundo. Estas son sus situaciones actuales:

Si hablamos de Ricky Rubio debemos empezar diciendo que en las últimas temporadas ha sido el máximo referente español tras la marcha de los hermanos Gasol. El que fuera nombrado como MVP del último mundial, tiene el gran problema de estar a menudo ausente a causa de su acumulación de lesiones. Esta vez ha sido un desgarro en los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda. El contratiempo le ha llegado en el peor momento posible ya que podemos afirmar sin lugar a dudas que antes de esta lesión Rubio estaba realizado una de sus mejores temporadas con un promedio 13,1pts/6.6asits/4.1rebs en 38 partidos. Ricky era así un claro candidato para llevarse el premio al Sexto Hombre de la temporada. Por otra parte, el jugador ha tenido la suerte de aterrizar en un equipo que está cuarto del Este con un balance de 9 victorias y 6 derrotas. Gran parte del buen rendimiento de los Cleveland Cavaliers es a causa de Donovan Mitchell quien coincidió con Ricky Rubio en los Utah Jazz donde se complementaron de manera espectacular jugando al pick and pop. Veremos como vuelve de la lesión y qué rol tiene dentro de un equipo con un juego ya establecido.

Willy Hernangómez se proclamó este verano como el MVP del Eurobasket, tras haber realizado un torneo espectacular promediando 17,2 puntos y 7,6 rebotes por partido. Fue una de las piezas claves para que España levantase el trofeo en Berlín este verano. Esto llevó a que Willy se convirtiese en el estándar para representar a los españoles en la NBA como consecuencia de la ausencia de Ricky Rubio. Sin embargo, no ha salido como esperábamos ya que, desde el inicio de la temporada hace menos de un mes, el jugador de Orleans Pelicans ha ido perdiendo protagonismo y se encuentra en la rotación del equipo desde la pretemporada. Desde el comienzo de la liga a mediados de octubre solo ha disputado cuatro partidos con una media de 4 puntos y 4,4 rebotes en casi nueve minutos de juego. Aun así, no son unos números tan malos para lo poco que juega. Una de las principales causas por las cuales Willy no tiene continuidad es por el gran juego interior que tienen los Pelicans, lo que tiene como consecuencia que entre muy poco en la rotación y se tenga que disputar el puesto de pívot suplente con Jaxson Hayes. Su entrenador afirmó recientemente en rueda de prensa "Willy Hernangómez estuvo fantástico toda la temporada pasada. Cada año demuestra ser profesional. Se gana la oportunidad".

El ala pívot español está en uno de los equipos favoritos para ganar el anillo de NBA, los Bucks. La franquicia liderada por Giannis Antetokounmpo ha perdido hasta fecha de hoy 3 partidos de los 15 posibles, es decir, un inicio de temporada casi perfecto. A nivel individual Serge Ibaka no está realizado una de sus mejores campañas, incluso desde inicios de 2021 cuando se lesionó la espalda. Esto provocó que perdiésemos el rastro de Ibaka en la rotación del equipo durante los playoffs de la temporada pasada. Los Milwaukee Bucks valoran mucho su presencia en el vestuario, incluso este verano recibió una llamada de Antetokounmpo para convencerle de que renovase. Esta temporada está disputando 12 minutos por encuentro, promediando 4,8pts/ 3,3rebs/0,5taps por partido, los números más bajos de toda su carrera. Veremos si consigue volver a hacer valer sus cualidades defensivas, atléticas y rebotadoras que hacían de él un jugador tan especial en el pasado.

Juancho Hernangómez (Toronto Raptors)

El que fuera el MVP de las finales del Eurobasket, anotando 27 puntos, que incluyeron 7 triples, se ha convertido en un trotamundos por las franquicias de la liga en los últimos dos años. Minnesota, Memphis, Boston, San Antonio, Utah y ahora Toronto. Con los Raptors ha firmado por un año y el mínimo salarial. En lo que llevamos de campeonato ha disputado 10 de los 17 partidos con Toronto, logrando anotar únicamente en seis de ellos. Estas semanas Juancho está viviendo un renacer en la NBA. Tras pasar el inicio de la temporada desaparecido en el fondo del banquillo, por fin llegaron las oportunidades para Bo Cruz. Frente a los Detroit Pistons, tras las bajas de Fred Vavevlett, Pascal Saikam y Gary Trent, pudo disputar 24 minutos de juego, anotando 9 puntos y aportando 6 rebotes y 3 asistencias. Además, su estadística +/- (+11) fue la más alta del equipo. Actualmente lleva cinco partidos seguidos jugados y dos victorias para los Raptors ¿casualidad?. Esta claro que de los seis españoles que están jugando en la liga, es el que tiene el futuro más incierto. Una de sus opciones podría ser retomar su carrera en viejo continente, convirtiéndose en una pieza clave de algún equipo de la Euroleague.

Seguramente el jugador con más futuro de todos los que hemos nombrado. En el Eurobasket sorprendió con su rendimiento, saliendo de la segunda unidad. Esto ha permitido que su estilo de juego haya cambiado bastaste de un año para otro. Esta temporada está siendo una pieza clave de la rotación de los Rockets, ha jugado 14 de los 16 partidos posibles, incluso en alguno de ellos siendo titular. En los 16 minutos de juego está promediando 4,5pts/5,7rebs /0,8taps, con un 62% en tiros de campo. Garuba encaja en el molde de interior móvil y atlético en defensa que tanto gusta en la NBA, destacando en los tiros liberados o pick and roll. A nivel defensivo puede perfectamente defender tanto frente a los jugadores bajos como a los altos, gracias a su gran forma atlética. Por otro lado, tiene que mejorar en los tiros de media y larga distancia. El futuro de Usman Garuba promete mucho en la NBA.

Santi Aldama, con los Grizzlies | EFE

A sus 21 años ha asombrado aficionados españoles. La afición pensaba en su día que tendría un rol más secundario o incluso terciario, pero no ha sido así. Gracias a la lesión de Jarren Jackson Jr tuvo la oportunidad de ganarse el puesto de titular en los Memphis Grizzlies. Ha jugado todos los partidos posibles, con casi 28 minutos por encuentro y una media de 10pts/6,3reb/1.1taps, multiplicando así sus estadísticas respecto a la temporada pasada. Aldama destaca, sobre todo, por su estilo de juego polivalente y su tiro de media distancia (62,5% en tiros de campo). Al mismo tiempo, es relevante su intimidación defensiva, ya que mide 2,10m. En una entrevista concedida al diario Marca, afirmó que su principal objetivo de este año es debutar con la Roja ya que no tuvo la posibilidad de hacerlo en el Eurobasket. Veremos si Santi Aldama se consagra como cinco inicial de los Memphis o, por el contrario, con la vuelta de Jackson se ve obligado a ganarse un sitio en la rotación de nuevo.