El Comité de Competición deja sin sanción a Fede Valverde por el Caso Baena

A finales del pasado mes de junio, el juez instructor propuso una sanción consistente en una suspensión de cinco partidos para el futbolista del Real Madrid, por lo que este podría haberse perdido los partidos que enfrentarían al conjunto blanco contra Athletic, Almería, Celta, Getafe y Real Sociedad. No obstante, tras el archivo de la denuncia por parte de la jurisdicción penal, el Comité de Competición ha acordado no imponer sanción alguna al centrocampista uruguayo.

¿En qué se basa la resolución del expediente sancionador por parte del Comité de Competición?

La resolución del Comité de Competición relativa a la posible sanción a Fede Valverde pone fin, al menos de momento, al expediente nº 537 – 2022/2023, incoado al jugador del Real Madrid como consecuencia de la presunta agresión al jugador del submarino amarillo, Alex Baena.

En primer lugar, tenemos que partir de la resolución adoptada por parte del Juzgado de Instrucción nº 48 de Madrid, el cual determinó que ‘‘no resulta debidamente justificada la perpetración del delito leve que ha dado motivo a la formación de la causa, por lo que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 644.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede, por ahora, decretar sobreseimiento provisional de las actuaciones’’. Dicho archivo acordado por la jurisdicción penal es provisional y será definitivo una vez transcurra el plazo de un año desde la fecha en la que adquiera firmeza la mencionada resolución.

Entrando a analizar el fondo de la resolución adoptada por parte del Comité de Competición, este remarca reiteradamente el hecho de que no es viable que una resolución administrativa considere como acreditados unos hechos cuando la resolución judicial penal considera lo contrario.

La resolución hace hincapié en la necesidad de vincular el principio ‘‘non bis in idem’’ con la necesaria subordinación de los actos de la Administración a la hora de imponer sanciones con aquellos actos dictados por la autoridad judicial. En caso de colisión entre una actuación judicial y una administrativa sobre unos mismos hechos, deberá prevalecer la primera.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo es clara en este aspecto, determinando que existe una ‘‘necesaria vinculación de los órganos de la Administración a la declaración de hechos probados de la sentencia penal, razonando que unos mismos hechos no pueden existir y dejar de existir para distintos órganos punitivos del Estado’’.

Por lo tanto, en base a la resolución adoptada por la jurisdicción penal que considera que los hechos no han sido suficientemente probados y en virtud de lo establecido por la jurisprudencia, tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional, el Comité de Competición ha acordado que no resulta procedente que se dicte una resolución que no sea coincidente, en cuanto a la apreciación de los hechos producidos, con la valoración realizada por el Juzgado de Instrucción nº 48 de Madrid.

Fede Valverde celebrando un gol anotado con el Real Madrid.

¿El archivo de las actuaciones es definitivo o podría ser sancionado en el futuro el futbolista uruguayo?

Como es lógico, el sobreseimiento y archivo del expediente sancionador tiene carácter provisional, puesto que, en caso de que se reanudasen las actuaciones en vía penal y se llegase a una conclusión distinta sobre los hechos producidos, se podría abrir de nuevo el expediente, siempre y cuando la infracción no hubiese prescrito.

El Comité de Competición no ha entrado a valorar las cuestiones planteadas en el pliego de cargos ni en las alegaciones efectuadas sobre el mismo por lo que, en caso de que en un futuro la jurisdicción penal determinase que la comisión de los hechos ha quedado suficientemente acreditada, el Comité de Competición si entraría a valorar el trabajo realizado por el juez instructor, así como las alegaciones efectuadas a su propuesta de sanción.

¿Se puede recurrir la decisión adoptada por el Comité de Competición?

Contra la resolución adoptada por parte del Comité de Competición cabe interponer recurso ante el Comité de Apelación en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente al que se reciba la notificación.

No obstante, la lógica hace pensar que no existirá recurso alguno contra la mencionada resolución. Tal y como hemos visto, la jurisprudencia es clara y no tendría demasiado sentido interponer un recurso contra la decisión de archivo puesto que esta se ha realizado de forma automática una vez adoptada idéntica decisión por parte de la jurisdicción penal.

En caso de que las partes quisieran recurrir alguna resolución, deberían hacerlo contra la adoptada por parte del el Juzgado de Instrucción nº 48 de Madrid, tratando de acreditar que los hechos tuvieron lugar y, en caso de que logren que se llegue a una conclusión distinta de la actual, solicitar la reapertura del procedimiento ante el Comité de Competición que, ahora sí, entraría a valorar tanto el pliego de cargos como las alegaciones efectuadas por las partes.