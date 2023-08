Gonzalo Villar, un gladiador para el medio del campo del Granada CF

El Granada CF y la AS Roma han llegado a un acuerdo para el traspaso del jugador Gonzalo Villar al conjunto rojiblanco. El equipo entrenado por Paco López incorpora a un gladiador para el medio del campo de cara a la nueva temporada en Primera División.

Gonzalo Villar (Murcia, 1998) se formó en las categorías inferiores del Valencia CF, desde donde se incorporó al Elche CF en 2018. Después fichó en enero de 2020 por la AS Roma, donde no tuvo mucho protagonismo hasta la siguiente temporada, en la que disputó 47 partidos. Villar se marchó luego cedido al Getafe en el mercado de invierno de 2022. Y no fue la única cesión, ya que luego también se marchó a la Sampdoria en agosto de ese mismo año y de nuevo al Getafe en enero de 2023. La pasada campaña , Gonzalo Villar disputó 16 encuentros en LaLiga con el conjunto azulón.

El nombre de Gonzalo Villar estaba marcado en rojo en la agenda del director deportivo del club rojiblanco, Nico Rodríguez, que ya conocía al jugador después de coincidir con él en el Elche. Tras la salida frustrada del centrocampista hacia Grecia, el Granada CF se lanzó a por su contratación, acelerando las negociaciones con la Roma.

Finalmente, el acuerdo con el conjunto italiano se ha cerrado por unos dos millones de euros, mientras que la Roma se reserva un porcentaje de una futura venta. Por su parte, el jugador se ha comprometido con el Granada por cuatro temporadas, hasta junio de 2027.

Gonzalo Villar conoce bien la competición española y se espera que el entrenador del Granada CF, Paco López, le asigne un rol protagonista. Está por ver cómo el técnico decide repartir los minutos, pero no cabe duda que la aportación de Villar puede ser bastante interesante, ya que es un futbolista que puede jugar tanto de interior como de mediapunta y que destaca por tener un buen control de balón bajo presión y también en el último pase.