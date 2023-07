Jorge Molina anuncia su retirada y pasará al cuerpo técnico del Granada CF

Jorge Molina nació en Alicante, más concretamente en Alcoy, donde empezó su carrera futbolística en la Tercera División española con tan solo 19 años. 22 años después, con 41 años, Jorge Molina ha anunciado su retirada en una carta en la que principalmente da las gracias a todos los equipos que han confiado en él durante su carrera, todos los cuerpos técnicos, su familia y a todas las aficiones. “Unas puertas se cierran, pero otras se abren”, termina diciendo.

Las despedidas son tristes simplemente porque son despedidas, si no duele es porque no importan, si no te importan no es una despedida.@CD_Alcoyano #Gandia #Benidorm #PoliEjido @elchecf @RealBetis @GetafeCF @GranadaCF pic.twitter.com/1RcnCxE1in