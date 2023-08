Gonzalo Villar: "He empujado mucho por llegar aquí"

El Granada CF ha presentado en la mañana de este lunes a su tercera incorporación de la temporada, Gonzalo Villar, que llega traspasado de la AS Roma.

El murciano se ha mostrado muy contento por estar en el Granada. Ha asegurado que ha empujado mucho "por llegar aquí". "Por suerte ha salido todo genial y estoy preparado para dar todo por el equipo", ha señalado.

Sin embargo, ha confirmado que su anuncio "se ha hecho un poco más largo de lo que esperaba". "Hemos mucho esfuerzo todos: mi representante, el entrenador... Nunca se puso en duda, de hecho todo parecía más cerca de lo que decían algunos medios. Sabía que iba a llegar a buen puerto", ha continuado.

También tuvo palabras de agradecimiento para Luis Milla,, el exjugador del Granada, a quien ha dicho que "su ayuda ha sido clave para el tema de buscar casa y el club".

Sobre el tema de preparación, Gonzalo Villar ha mantenido que han sido muchos días de vacaciones: "Suelo darme solo una semana, todo lo demás he trabajado muchísimo con mi equipo de preparadores. Me encuentro muchísimo mejor de lo que esperaba. Creo que voy a estar perfectamente preparado para el partido del lunes".

El papel de Paco López ha sido clave para tomar dicha decisión: "Borja Mayoral es uno de mis mejores amigos. Siempre me ha hablado fenomenal de Paco López. Desde ahí siempre he tenido en la cabeza que iba a ser un entrenador que me iba a venir bien. Cuando se dio la opción, y por parte del Granada se lanzaron, tuve poca duda. Era sobre todo lo deportivo, lo económico no era tan trascendental. Estoy ilusionado por el proyecto y las instalaciones".

Por el sistema de juego, Villar no ha mostrado mucha duda. Cree que puede desenvolverse muy bien en un 4-3-3 o 4-4-2, aunque en un doble pivote quizás se hq encontrado "mucho mejor". "Los jugadores estamos a la disposición del míster. Yo solo quiero estar en el campo ayudando, donde sea me da igual", ha concluido.

Nico Rodríguez: "Siempre nos gustaría que el mercado fuera más rápido"

También tuvo tiempo para hablar Nico Rodríguez, el director deportivo del Granada CF. El fichaje de Villar ha sido bastante claro: "Paco López tiene una idea de juego perfecta para Gonzalo Villar. El club va a poner todo lo necesario para que de su mejor versión al igual que la afición animando. Damos un gran salto de calidad. ".

"Siempre nos gustaría que fuera más rápido. Los últimos mercados siempre se aceleran en los últimos días. Las circunstancias del club han hecho que vayamos más despacio, pero con paso firme", ha concluido.