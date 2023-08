Mbappé mantiene su posición de no salir de París durante este mercado ante Al-Khelaifi

El culebrón Mbappé no hace más que enrevesarse más y más. En las últimas horas, el diario francés Le Parisien ha dado la exclusiva de que Kylian Mbappé se quedará en el PSG durante la próxima temporada. El delantero de ascendencia camerunesa y argelina no considera ninguna de las opciones que la entidad francesa le puso sobre la mesa al comenzar el mercado veraniego, una extensión de contrato o una venta a otro club.

El PSG puso hace un par de semanas a Mbappé en la lista de descartes, dejándole en París mientras el resto del equipo viajó a Japón para la pretemporada. En las últimas horas, la prensa también ha filtrado que Neymar se sumará al resto del descartes del club, pues no cuentan con el brasileño, y la llegada de Gonçalo Ramos y Ousmane Dembélé parecen ser las opciones para cubrir las plazas que liberarían Mbappé y Neymar.

Otro episodio de la tragicomedia de Mbappé

Según ha podido adelantar Le Parisien, el pasado martes, Kylian Mbappé y Nasser Al-Khelaifi mantuvieron un tenso cara a cara en el que el jugador mantuvo su posición, puesto que dejó claro que iba a seguir en el club parisino durante este año, pero sin renovar su contrato. El jeque árabe le mantiene el pulso a Kylian, en un conflicto de intereses que está comenzando a afectar de manera negativa al vestuario del equipo, que quiere apartar los egos para intentar lograr de una vez por todas hacer una campaña que esté a la altura de las expectativas. El PSG estaba casi seguro de que su última propuesta era irrechazable, a menos de que Mbappé quisiera de verdad hacer daño al equipo francés. Se le ofreció una renovación de contrato pero sin extensión en la duración, hasta 2024 y con una cláusula de salida obligatoria para que el delantero abandonara igualmente la disciplina, pero abonando una importante cantidad de dinero a las arcas del club. Sin embargo, la negativa de Kylian sorprendió a la directiva, que comienza a hartarse de la actitud de Mbappé.

Kylian Mbappé con la Selección Francesa | Foto: PSG

Luis Enrique,, recién fichado por el equipo francés tendrá que usar la plenitud de sus capacidades no solo como técnico, sino también como compañero, para que el vestuario no se separe, y que esta situación afecte lo menos posible al juego y a la felicidad del plantel, a pesar de que las opiniones de los jugadores están bastante divididas entre quien apoya la decisión de Mbappé y quien no.

La directiva, según adelantó hace varias semanas Fabrizio Romano, está completamente segura de que Kylian Mbappé ha firmado un precontrato con el Real Madrid para unirse a las filas blancas al término de su compromiso con el PSG, lo que resultaría en una operación redonda para el Real Madrid, pero totalmente infructuosa. El Real Madrid, que justo hace unos momentos también acaba de lanzar un comunicado para confirmar la baja de Courtois, podría destinar parte del dinero que inicialmente estaba destinado para el traspaso de Kylian, para la cesión o la compra de un portero que pudiera suplirlo, puesto que la confianza en Lunin no es plena.

El culebrón Mbappé firma un nuevo capítulo y, a casi un año de que finalice su contrato, solo estamos en el ecuador de un libro que parece nunca acabar.