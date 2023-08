Samu Omorodion abona su cláusula y ficha por el Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid ha oficializado el fichaje de Samu Omorodion, que se ha convertido de esta forma en nuevo jugador del conjunto madrileño. El melillense, que se marcha del Granada CF tras abonar su cláusula de seis millones de euros, se espera que, en los próximos días, salga cedido hacia otro conjunto en busca de minutos.

El delantero, canterano del equipo nazarí, ha sido la sensación en estas últimas temporadas. Tras cuajar una trayectoria sensacional como juvenil hace dos años y haber anotado 18 goles con el Recreativo Granada en el pasado curso, la directiva del Atlético de Madrid ha decidido reclutar al atacante en sus filas.

Con una grandiosa proyección, el jugador ha completado este verano la pretemporada con el primer equipo del Granada y, de hecho, participó de inicio en el primer encuentro liguero ante su nuevo equipo, el Atlético de Madrid, al que marcó.

Samu Omorodion, que ha firmado por cinco temporadas, es catalogado por el propio club como "un portento físico con una gran coordinación a pesar de sus 193 centímetros", que le han hecho destacar "por su explosividad, rapidez y gol", habilidades que le hicieron participar hace unos meses en el Europeo sub-19 con la Selección Española.

Una gran baja en las filas granadinas

Para el Granada, la marcha de Samu Omorodion es un merma notable para esta temporada. Catalogado como una de las joyas del filial, el atacante estaba destinado a tener un gran peso con el primer equipo esta campaña gracias a las actuaciones que había tenido.

El fichaje unilateral, tras abonar su cláusula y no negociar con el Granada su salida, ha sentado muy mal en el seno de la entidad, que ve cómo una de sus futuras estrellas se ha marchado por una cláusula tan baja.

Al entrenador, Paco López,, no le sentó muy bien su salida. Afirmó en la previa al encuentro contra el Rayo Vallecano que "le veía condiciones". "Cuando termina la temporada pasada les dije -a la directiva- que contaba con Samu, pero no era recomendable a nivel exposición. Cuando vino de la selección me confirmó las expectativas y lo hablé con el club, que tenía condiciones y que tenía mucho potencial", aseguró.

De esta forma, al Granada y su director deportivo, Nico Rodríguez,, se le presenta una compleja tarea de aquí al final del mercado. La delantera del plantel tenía que mejorarse de por sí con nuevos fichajes, y con la abrupta salida de Samu, se convierte en una labor que va a ser difícil de suplir.