Nahikari deja el Real Madrid

Nahikari García ya no es jugadora del Real Madrid. La perla de Urnieta se va del club blanco a pesar de que le quedaba un año de contrato. La delantera vasca deja el equipo ya que no entra en los planes de Alberto Toril; la temporada pasada solo jugó 923 minutos, distribuidos en 8 titularidades y el resto saliendo desde el banquillo.

A pesar de que empezó la pretemporada con el Real Madrid, muchos eran los rumores que la situaban lejos del club y, de hecho, dejó de asistir a Valdebebas para terminar de resolver su futuro.

Palmarés en el Real Madrid

En los dos años que ha jugado Nahikari en el Real Madrid, la delantera vasca ha anotado 12 goles y ha dado seis asistencias. En total ha disputado 66 encuentros. Vino procedente de la Real Sociedad donde estuvo ocho temporadas en las que se convirtió en la máxima goleadora con 104 goles en 200 partidos.

Una vez conocida la noticia, Nahikari publicó una despedida en sus redes sociales en la que agradecía al Real Madrid haber contado con ella este tiempo. “Quiero agradecer a todas las personas que se han cruzado en mi camino estos dos años, porque todo lo vivido, tanto lo bueno como lo menos nuevo, me ha ayudado a descubrir a una nueva Nahikari" También comentaba que ha sido una época de aprendizaje. "No siempre es como se sueña, pero sí como tiene que ser. Me voy con la mochila llena de experiencias que jamás habría imaginado", explica Nahikari.

Mensaje de despedida publicado por Nahikari en su instagram. @nahikarigarcia

Pero también en ese mensaje, se puede leer que hay cosas que no están en su mano y algún “recadito”: “Siento que he puesto todo lo que estaba en mi mano, que he peleado y me he vaciado, pero hay cosas contra las que no se puede luchar, y a veces saber irse también es ganar".

Ficha por el Athletic Club

Minutos después de que el Real Madrid publicara la marcha de Nahikari, el Athletic Club hacía oficial su fichaje. Las primeras palabras de Nahikari como jugadora rojiblanca fueron: “ "Como para cualquier vasco, este es un sitio especial. Con una filosofía especial que le hace diferente y solo por eso ya motiva a cualquier jugadora. Tengo muchas ganas de empaparme de esta filosofía e intentar aportar a seguir creciendo".

Además, va a ser un club lleno de reencuentros, no solo con jugadoras, también en el cuerpo técnico, ya que el entrenador es David Aznar. Nahikari coincidió con él en su primer año. “Va a ser una temporada de muchos reencuentros, tengo muchas ganas de estar con muchas compañeras y con David (Aznar), con el que tuve muy buen feeling. Conozco su dinámica de trabajo y espero poder meterme cuanto antes en dinámica para ayudar".