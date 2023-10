UD Almería - Granada: puntuaciones del Granada CF, jornada 8 de la Liga EA Sports

El Granada CF ha viajado este domingo al Power House Stadium para disputar la jornada 8 contra la UD Almería. El partido ha estado cargado de goles, tres para cada equipo, los cuales llegaron primero para el Almería en un tiempo récord antes del descanso y para el Granada a lo largo de la segunda mitad. Es un empate que para el Almería sabe a derrota y para el Granada a victoria.

Criterio de puntuación

(0-2: Muy Mal / 3-4: Mal / 5: Regular, 6: Bien / 7-8: Muy Bien / 9-10: Excelente / S.C: Sin Clasificar)

6|Desconfiado. Ante los dos primeros goles no pudo hacer nada, el tercero sí fue culpa suya porque no debería haber salido a por el balón. En otras recepciones se le notaba un poco inseguro, aun así no hizo mal partido.

7|Trabajador. En este partido se centró más en la defensa, primero de lateral y luego como central. En ataque aportó poco, pero siempre es un jugador que todo entrenador quiere.

5|Fallón. La primera parte no fue buena, tuvo un error garrafal que junto a la mala salida de André Ferreira costó el 3-0. Aun así, en la segunda mitad se recompuso y salvó su actuación.

4|Débil. Al igual que Torrente, la primera parte se mostró muy inseguro dejando muchos huecos. Fue sustituido al descanso.

8|Luchador. Tuvo que hacer mucho esfuerzo parando a Ramazani. En la segunda parte se pudo ver su aporte en la delantera, metiendo incluso un gol, su primer tanto esta temporada. Como todos sus compañeros fue de menos a más.

4|Desacertado. Su pérdida de balón en el 1-0 fue el punto donde comenzó la mala racha del equipo rojiblanco. Durante el resto del partido no estuvo acertado.

5|Equilibrio. Antes de la catástrofe aportó solidez y calma a los de Paco López. Además, aunque sin éxito, también lo intentó en el ataque.

6|Desacertado. Comenzó teniendo oportunidades en ataque junto a Lucas Boyé. El primer penalti lo tiró y falló, lo que podía haber sido el 3-1.

9|Magnífico. Una vez más, el chaval malagueño fue el motor del equipo. Lo intentó hasta el final y también quiso asumir responsabilidades tirando el segundo penalti que le pitaban. A diferencia de Puertas, Bryan lo metió.

4|Desaprovechado. No aprovechó su vuelta al once, apenas tuvo ocasión para marcar. Por eso, Paco López lo cambió en el descanso.

6|Cansado. A diferencia del último partido ante el Betis, estuvo menos participativo y no muy acertado.

6|Chispa. Al salir revolucionó un poco el partido y fue objeto del primer penalti. Aun así no estuvo muy acertado.

7|Solidez. Salió al descanso y reforzó la zaga granadina.

9|Revolución. También salió en la segunda parte y fue el revolucionador del partido. Hizo muy buena actuación siendo muy participativo en ataque y ayudando atrás. Además pudo ser el héroe del partido, tras un tiro al palo en el último minuto.

SC. Fue el autor del tanto que dejó en tablas el partido.

SC. Salió cuando apenas quedaba 15 minutos y no tuvo ocasiones.