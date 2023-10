Previa Cádiz CF vs Sevilla FC: una "final" en octubre

Ningún equipo desea jugarse gran parte de la temporada a finales de octubre. Nadie sueña con ello. Sin embargo, el sur de España se ha tenido que conformar con la situación. Tanto Cádiz como Sevilla necesitan ver a su equipo ganar, ya no buscan las sensaciones, sino los tres puntos. Además, a pesar de la diferencia de jugadores y estilo, ambos han obtenido la misma cantidad de puntos (nueve cada uno), aunque los hispalenses con un partido menos.

Los gaditanos, a pesar de haber firmado un comienzo notable, han llegado a la undécima jornada en una dinámica más que negativa, con dos puntos en los últimos seis partidos. Por otro lado, los de la capital andaluza llegan al encuentro con buenas sensaciones tras el cambio de entrenador, pero no es suficiente para escapar de la zona media-baja de la tabla. Diego Alonso buscará su primera victoria como director técnico sevillista, y luchará con todo el potencial de su plantilla para conseguirlo.

Luchar por Europa y mantener el dominio andaluz

El conjunto sevillista desea ganar por todos los medios, para así despegarse de la zona infernal y empezar a pelear por puestos europeos. Con la plantilla que tiene, el club debe aspirar a lo máximo, intentado estar entre los cuatro primeros y llegar lo más lejos posible en cada competición. Sin embargo, visto lo visto la temporada pasada, el Sevilla primero debe asentarse con seguridad entre los diez primeros, y a partir de ahí luchar por mucho más. Es verdad que con Mendilibar la cosa no iba bien, pero ahora con Diego Alonso parece haberle dado una vuelta a la situación. Pero en primer lugar tiene que ganar, ya no valen de nada las buenas sensaciones, y eso pasa por el Nuevo Mirandilla. Además, si consigue sobreponerse a los amarillos, aumentará su hegemonía en Andalucía.

Sergio Ramos en el último partido con el Sevilla FC | Foto: Gettyimages

Sumar de tres cuanto antes

El Cádiz tiene la necesidad de demostrar a su afición que el proyecto montado para esta temporada no se va a pique. Sergio González mantiene su estilo de juego, pero no es suficiente para llevarse el partido. No han ganado en sus últimos seis partidos, por lo que esa racha negativa debe ser cortada cuanto antes. El presidente y la junta directiva confirma estar contentos con el cuerpo técnico a pesar de los resultados, así que Sergio debe debe demostrar esa confianza a base de victorias. La afición cadista únicamente desea seguir un año más en la categoría más alta del fútbol español.

Iván Alejo, jugador del Cádiz CF, en el último encuentro en su casa | Foto: Gettyimages

Los encuentros anteriores caen del lado del Sevilla. Desde que los gaditanos llegaron a la élite hace cuatro temporadas, no han conseguido imponerse en ningún partido ante ellos. Tan solo un empate en todos sus enfrentamientos, aquel conseguido en el Pizjuán con un golazo de falta de Lucas Pérez en 2022. Los restantes, han caído del lado hispalense, que han convertido al Cádiz en el rival que más veces han ganado en las últimas cuatro temporadas. El último enfrentamiento disputado entre ellos fue en Abril de este mismo año, día en el que debutó Mendilibar como técnico rojiblanco. Aquel encuentro quedó 0-2 a favor del Sevilla con goles de Youssef En-Nesyri y Lucas Ocampos.

Sevilla FC y Cádiz CF en el último enfrentamiento | Foto: Gettyimages

Estadísticas Cádiz CF y Sevilla FC en 2023

Desde que en agosto comenzó LaLiga EA Sports 2023/2024, el Sevilla ha conseguido tan solo dos victorias, tres empates y, lo más escalofriante, cuatro derrotas. Ha ganado contra el débil Almería y la recién ascendida Las Palmas, por lo que no han demostrado casi nada aún. En competición europea, los hispalenses han obtenido dos empates y una derrota en tres partidos, lo que les hace colocarse terceros de grupo.

Por otro lado, el conjunto cadista hasta ahora ha conseguido lo mismo que su rival, dos victorias, tres empates y , en este caso por tener un partido más, cinco derrotas. No han jugado otra competición, por lo que tienen que priorizar la doméstica para alcanzar el objetivo de la salvación.