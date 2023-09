Empate y poco fútbol en el Nuevo Mirandilla

Jornada intersemanal en la que el Rayo Vallecano viajaba a Cádiz para enfrentarse a los andaluces en el Nuevo Mirandilla y seguir soñando con puestos europeos, a pesar de ser un campo que no se le da demasiado bien a los vallecanos ya que hace 50 años que no conocen la victoria en el feudo cadista.

Los madrileños llegaban tras sacar un valioso punto en su estadio frente a un Villarreal que no termina de arrancar en esta liga y con muchas rotaciones en el once inicial, de las que ya avisaba Francisco en la rueda de prensa previa al encuentro debido a que en una semana tienen que disputar tres encuentros y por eso le daba descanso a jugadores como Isi, Unai López y Aridane y apostaba de inicio por Munim, Phate Ciss y Jorge de Frutos. Volvía además el Pacha Espino a la que fue su casa, aunque no fue muy bien recibido por la grada local.

Por su parte el Cádiz logró cosechar un punto muy importante en el Benito Villamarín y queriendo seguir invictos en casa. También daba refresco Sergio a algunos de sus hombres importantes como Meré, Robert Navarro o Chris Ramos que dejaban su sitio a Luis Hernández, Machís y Roger.

Muchas tarjetas y poco fútbol

En líneas generales ese podía ser perfectamente el resumen de la primera mitad en la que el fútbol brilló por su ausencia, a pesar de que el Cádiz fue quien llevó la iniciativa para intentar poner en apuros a su rival, no tuvo mucha suerte y se encontraba una y otra vez con el muro vallecano.

Lo intentaban los locales ante la falta de contundencia en el medio campo de los madrileños, en el minuto 18 Alcaraz con un cabezazo inquietaba a Dimitrievski , también Maxi Gómez lo intentaba con un testarazo que se iba fuera por muy poco, pero sin duda el que mas peligro tuvo fue Roger que entró con todo y no llegó por muy poco a rematar un balón que se paseó por el área ante la pasividad de la defensa vallecana.

El uruguayo que fue el más peligroso de los amarillos se jugó la expulsión antes del descanso, pues vio la tarjeta amarilla en el minuto 4 y el partido se iba calentando por momentos. El Pacha Espino tuvo con él sus más y sus menos. En esas estaban cuando el Rayo se adelantaría en el marcador por mediación de Camello, aunque Hernández Maeso lo anuló ya que había señalado una falta previa sobre Óscar Valentín, algo muy protestado por los franjirrojos al considerar que el colegiado debía otorgar la ley de la ventaja.

Al filo del descanso, una falta de Trejo sobre Escalante iba a provocar el festival de tarjetas en el que además del capitán rayista, iba a ver la amarilla Chavarría - en el banquillo- y la roja directa el delegado del equipo visitante, pero no iba a ser la única roja del encuentro.

La falta que desató la tangana. Foto: EFE

Isi, el revulsivo del Rayo

A pesar de partir desde el banquillo, el murciano está demostrando que es una pieza fundamental en el Rayo Vallecano, pues fue el que puso la nota de intensidad y de peligro que le hacía falta a su equipo. Tras la reanudación y al ver que ambos equipos seguían muy juntos atrás y sin cometer fallos, ambos entrenadores decidían hacer cambios para tratar de decantar el partido a su favor y llevarse los 3 puntos.

Lo intentaron los visitantes por medio de Lejune con una falta que se marchó desviada, al Cádiz se le acababan las ideas ante un Rayo que se iba creciendo por momentos aunque no encontraba la portería de Ledesma con claridad. Interrupciones, faltas y muchas tarjetas hacían que al árbitro no se le fuera el partido de las manos.

La ocasión más clara la iba a tener Isi, que obligaba a Ledesma a sacar una mano tras un zapatazo que iba directo a portería, poco más se puede resaltar del partido, solo que los visitantes se iban a quedar en el 88 con un hombre menos por la expulsión de Munim que vió la amarilla por una falta a Alcaraz y tras recriminarle al árbitro, el colegiado le sacaba la roja y lo mandaba al túnel de vestuarios.

Cinco minutos de añadido que dieron para poco mas que los intentos infructuosos de Sergi Guardiola. Un punto para cada uno que sitúa al Rayo con 11 a la espera de recibir al Mallorca en el barrio y con 9 se queda el Cádiz que se enfrentará al Atlético de Madrid.

Isi en un lance del partido

Ficha técnica:

Cádiz: Ledesma; Iza, Fali, Luis Hernández, Javi Hernández; Rubén Alcaraz, Escalante ( Jose Mari min 82), Alejo ( Robert Navarro min 63), Darwin ( Sobrino min 63); Roger ( Chris Ramos min 63) y Maxi Gómez ( Sergi Guardiola min 76)

Rayo Vallecano: Dimitrievski; Balliu, Mumin, Lejeune, Espino; Pathé Ciss, Óscar V., De Frutos ( Isi min 65) ,Trejo ( Kike Pérez min 74), Álvaro ( Bebé min 84); y Camello ( RDT min 74)

Árbitro: Francisco José Hernández Maeso VAR: Santiago Jaime Latre,amonestó a los locales: Máxi Gómez, Javi Hernández, Iván Alejo, Luis Hernández y Rubén Alcaraz y a los visitantes: Trejo, Chavarría, Pacha Espino, Pathe Ciss, Lejune y Munim ( doble amarilla).

Incidencias: Partido correspondiente a la séptima jornada de la liga EA SPORTS en el estadio Nuevo Mirandilla ante 18.505 espectadores, unos 30 aficionados visitantes.