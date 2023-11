El Shakhtar neutraliza a un Barça desesperado

Cuando las cosas no se quieren dar, no se darán. El partido del conjunto culé hoy es una muestra de ello. El FC Barcelona disputaba la cuarta jornada de la UEFA Champions League contra el Shakhtar Donetsk. El partido se disputó en Hamburgo, debido al conflicto bélico en Ucrania. Los de Xavi podían conseguir la clasificación matemática para los octavos de final si sacaban un punto de este encuentro. Amarrar el pase a falta de dos jornadas era importante, más si llevan dos años sin pasar de fase de grupos. Pero deberemos esperar a la próxima jornada para sellar el pase a octavos.

Y es que el conjunto azulgrana cayó por 1 a 0 frente al Shakhtar. El conjunto ucraniano lo intentó durante todo el partido, y encontró los frutos al borde del descanso. En defensa fueron férreos y no dejaban pasar a los azulgranas, que apenas tuvieron oportunidad de tiro en todo el encuentro.

El Shakhtar se aprovecha de un Barça impotente

Gol de Sikan de cabeza

Xavi sacó un equipo con algunas rotaciones, con Oriol Romeu en el medio, Marcos Alonso como lateral izquierdo y arriba con Ferran Torres y Raphinha en las bandas. El conjunto culé comenzó muy enchufado el partido. Lewandowski robaba el balón al portero en un error defensivo, aunque el guardameta enmendó su error, forzando la falta del polaco. Esta acción dejó tocado al guardameta del Shakhtar, Riznyk. El Shakhtar buscaba meter centros al área, que repelía la defensa blaugrana.

El Barça probó portería en las botas de Gündogan, que en el minuto 9 mandaba un disparo desde fuera del área por encima del larguero. El conjunto ucraniano buscó la réplica, y en el minuto 14 Zubkov se plantó en el área y se sacó un disparo potente que tapó Ter Stegen. Raphinha probaba suerte de lejos, pero se marchaba arriba de la porteria del Shakhtar.

El Barça comenzó a dormirse en el partido, y el Shakhtar vio su momento para apretar las cuerdas a los culés, llegando al último cuarto del campo con mucha facilidad. Zubkov quedó tocado, tras una falta sobre Raphinha, pero pudo continuar.

El Shakhtar salía a la contra sin muchos impedimentos, y en una de esas, un cambio de juego soberbio de Sudakov propició un centro al área de Gocholeishvili, que cabeceó a placer Sikan para el 1-0. En el añadido, Araujo vio la amarilla por un choque con Bondar.

La muralla ucraniana no dejó pasar al Barça

Ferran pierde un balón dentro del área rival

Ferran Torres intentó tras el descanso darle la vuelta al marcador, pero su disparo no veía portería. El Shakhtar llevaba más peligro, y respondió con un disparo de Gocholeishvili que sacó Ter Stegen. El goleador Sikan sufrió un golpe en su hombro en una acción con Christensen que le dejó unos minutos dolorido.

Oriol Romeu puso un centro al área al que estuvo a punto de llegar Lewandowski, aunque acabó en las manos del arquero. Sikan lo volvía a intentar para el Shaktar, aunque Ter Stegen una vez más repelió el disparo. Xavi, desesperado, realizó un cuádruple cambio en el minuto 59. Salieron Oriol Romeu, Ferran Torres, Raphinha y Marcos Alonso por Pedri, João Félix, Lamine Yamal y Balde. Otró que se marchó, por parte del Shaktar, fue el goleador Sikan, que no podía continuar por su golpe en el hombro.

En el minuto 66 Lamine Yamal tuvo una gran ocasión, con un cabezazo que se fue cerca del poste izquierdo. Respondió Newerton, con un disparo que se fue por el lateral de la red. El Barça lo seguía intentando, pero todos sus centros y disparos eran repelidos por el portero y la defensa del Shaktar. El Barça reclamó un penalti en el minuto 80, por una mano al centro de Lamine, pero el árbitro no la interpretó como penalti.

El Barça temió con el gol de Newerton, que recortó en el área y remató al segundo palo imparable, pero finalmente fue anulado por fuera de juego. Las perdidas del tiempo del Shaktar supusieron 7 minutos de añadido, donde se reclamó otro posible penalti, tras una mano de Rakitskyi, aunque no se pitó porque el balón tocó antes en el muslo. Y no hay dos sin tres, una caída de João Félix en el área enfureció a los azulgranas, pero desde el Var no vieron nada.

La impotencia se adueñó de un Barça que cayó derrotado ante el Shaktar, y que tendrá que esperar a la siguiente jornada para atar su pase a octavos de final.

El Barca, cabizbajo, abandona el campo

Alineaciones del partido: