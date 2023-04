El Barça vence al Atlético y da un paso de gigante hacía el título

El Fútbol Club Barcelona superaba uno de los partido más complicados de lo que resta de temporada ganando 1-0 al Atlético de Madrid en el encuentro correspondiente a la jornada 30 de LaLiga Santander. Un solitario gol de Ferran Torres daba la victoria a los culés que se sitúan a once de su máximo perseguidor.

Las alienaciones de Xavi y Simeone

El técnico Xavi Hernández apostaba por el habitual 1-4-3-3 formado por Ter Stegen en portería; Balde, Marcos Alonso, Araujo, Koundé en defensa; Busquets, Gavi y Frenkie de Jong (vuelve de lesión) en el centro del campo; Ferran Torres, Lewandowski y Raphinha en la delantera. En el banquillo la novedad era Pedri, que igual que Frenkie también vuelve de lesión.

Por su parte, el Cholo Simeone salía con un 4-4-2 compuesto por Oblak bajo palos; Molina, Giménez, Savic y Hermoso en la zaga; Carrasco, De Paul, Witsel y Lemar en la medular; Correa y Griezmann en la punta del ataque.

La diferencia estuvo en las áreas

El balón empezaría a rodar en el Spotify Camp Nou y el conjunto rojiblanco tendría la primera ocasión del partido. Tras una perdida de Busquets, Griezmann remataba el balón al larguero en los primeros minutos de juego. Los visitantes estaban cómodos en el inicio, llegando incluso a tener la posesión del balón. Con el paso de los minutos, el Barcelona tomaría la iniciativa del juego y también tendría su ocasión. Robert Lewandowski haría una gran maniobra con el cuerpo para deshacerse de dos jugadores, pero al polaco le faltaría atrevimiento para culminar la jugada cuando ya se encontraba en el interior del área.

En el segundo tramo del primer tiempo el partido empezaría a entrar en un duelo físico de faltas e interrupciones constantes del juego por parte de ambos equipos, donde Marcos Alonso vería una tarjeta amarilla. En este contexto, los rojiblancos salieron favorecidos y pese a no tener el balón, no estaban nada incómodos. Antonie Griezmann volvería a tener una ocasión clarísima aprovechando que la defensa culé no despejó con contundencia un balón en el área. El ariete francés cazaba un balón suelto y remataba directo a portería donde un inmenso Ter Stegen evitaría el gol.

El Barcelona había visto como su rival, ya le había avisado hasta en dos ocasiones de sus armas en ataque y que ante la falta de ocasiones propias, deberían ser muy efectivos en las que tuvieran, y así lo hicieron. Al filo del descanso, Raphinha trazaba un desmarque a la espalda de la defensa, se hacía con el esférico y asistía a Ferran Torres para que el español, con mucha calma, batiera a Oblak con un remate raso desde la frontal del área.

El duelo se marchaba al descanso y la mejor noticia para el Barça era el marcador (que no es poco). Los de Xavi no hicieron un buen primer tiempo, el juego por dentro fue prácticamente nulo y casi no generaron peligro, tampoco por bandas. Sin balón el trabajo fue bueno, aunque el siempre peligroso Griezmann pudo marcharse al vestuario con algún gol. El partido de los culés estaba en la línea de los últimos, con la diferencia que en el día de hoy, la oportunidad más clara sí la aprovecharon.

Con Pedri el Barça es otro

El guion del inicio del segundo tiempo sería bastante similar a lo visto en el primero. El encuentro estaba muy disputado, sobre todo en el centro del campo y habría algunas ocasiones en ambas porterías. Carrasco para el Atlético, Raphinha y Gavi para el Barça. Al cuarto de hora, Xavi daría entrada a Eric García (por Marcos Alonso) y a Pedri (por Ferran Torres), el canario volvía a los terrenos de juego tras lesionarse hace unos meses. A los azulgranas les interesaba recuperar el control del balón y tener un partido más estable y para eso necesitaban al dorsal ocho sobre el césped.

El Barça empezó a encontrar espacios y gozaría de dos ocasiones inmejorables para hacer el segundo. La primera la iniciaba Raphinha desbordando por banda derecha y ponía un balón perfecto para que Gavi prácticamente la empujara. Pero el joven centrocampista no lograría impactar bien con el balón. Segundos después, sería Raphinha quien también tendría el esférico para empujarlo y tampoco lo lograría. Nadie se lo podía creer en el campo, pero todavía faltaba una tercera que haría delirar a la afición. Lewandowski recibía a la espalda de la defensa en tres cuartos de campo, con Oblak quedándose a media salida y Raphinha completamente solo, el nueve buscaría portería. La opción no era mala, pero teniendo a su compañero brasileño aun mejor posicionado, era difícil de entender su decisión.

En el Atlético habían entrado Pablo Barrios, Saúl y Morata. Los rojiblancos seguían más que vivos y tras los claros fallos de su rival creían más que nunca en poder empatarlo. Ninguno de los tres tuvo mucha incidencia en el juego, el que más Morata con un cabezazo y constantes desmarques. El equipo del Cholo Simeone se volcó en ataque en los últimos minutos, pero ninguna acción terminaría en nada.

El Barcelona se llevaba tres puntos de oro para volver a poner a once la ventaja con el Real Madrid y dejando al rival de hoy fuera de una posible remontada. El ambiente extraño y dudoso de ls últimas semanas en Can Barça se calma con esta victoria en la que los azulgranas dan un pase de gigante en el título de liga.