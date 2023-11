El Bilbao Athletic acaba con la racha de victorias del Barakaldo

El partido de la jornada, y por qué no, de la temporada se vivió en Lezama. El 11 de noviembre se enfrentaron el Bilbao Athletic y el Barakaldo CF. Estos dos equipos van arriba del todo en la tabla junto con el Tudelano, y a final de temporada uno de estos se llevará la gloria. Por el momento, la primera batalla se la ha llevado el conjunto local, aunque el encuentro estuvo muy reñido y no se decidió hasta el descuento. Con esta derrota acaba la racha de 48 partidos sin perder que llevaba el conjunto de la margen izquierda.

Una las cosas más importantes, al menos para los hinchas, fue los problemas que hubo para acceder a las propias instalaciones. Aficionados, periodistas e incluso miembros del propio Barakaldo lo tuvieron bien crudo para entrar al campo. Es por esto que las colas de la taquilla llegaban hasta el aparcamiento y, pese a que había un sold out, el campo estaba tan solo a mitad de capacidad al principio del encuentro. Según los propios seguidores visitantes, el quid de la cuestión fue que los organizadores tuvieron complicaciones leyendo los códigos QR de las entradas y les mandaron recogerlas en físico, provocando así esas colas.

A escasos 10 minutos de empezar el Bilbao Athletic - Barakaldo sigue habiendo esta cola para entrar.@Athletic_VAVEL pic.twitter.com/FS04wx3iRI — Pablo Rey (@pablorrey7) November 11, 2023

Primera parte

Los encargados de dar comienzo al encuentro fueron los jugadores del Barakaldo CF. La primera ocasión del partido vino gracias a una jugada impecable por la banda derecha de Endika Bujan. No obstante, la suerte no le sonrió al extremo y la pelota no entró.

Pese a que el Bilbao Athletic era el equipo titular, las gradas estaban teñidas de negro y amarillo. Es por esto que Lezama rugió en cuento Millán Bárcenas señaló la pena máxima a favor de su equipo en el minuto 26. El encargado de ejecutar el penalti fue Ekaitz Molina. Dio unos pasos atrás, pero cuando remató la fortuna no le sonrió y le dio a la madera.

Un fallo de la defensa de los rojiblancos dejó la pelota muerta al borde del área. Buján no se lo pensó dos veces y fusiló desde ahí, aunque el disparó impactó en un defensor. El extremo firmó un jugadón unos minutos más tarde y consiguió meter un pase rasó al que llegó Iñigo Orozko. El "20" tiró, pero le dio al travesaño.

Un córner perfectamente sacado por el Bilbao Athletic encontró rematador y, cuando parecía imposible, Jon Tena apareció como un ángel de la guarda para parar el disparo. En la contra pedernales estuvo muy cerca de poner el 0-1.

Segunda parte

Los aficionados pudieron encontrar a verdadera esencia del "fútbol de barro" en los segundos 45 minutos; goles, polémicas e incluso una roja directa. La charla les que dio Carlos Gurpegi a los "cachorros" en el descanso surtió efecto. En el 52' de partido Aingeru Olabarrieta consiguió colar el esférico en la meta de Tena gracias a un pase espectacular de Hugo Rincón. 1-0 en el electrónico de Lezama.

Aingeru Olabarrieta tras el gol | Fuente: Twitter @AthleticClub

Pese al gol en contra, la afición gualdinegra no cesó en sus esfuerzos de animar a su equipo, y es que parecía que el encuentro se estaba jugando en el propio Lasesarre. Los cánticos llenaron el corazón de los jugadores del Barakaldo. Tanto así que, en un córner en el 61', Isuskiza voló para darle de cabeza y colar el balón entre la red, poniendo así el empate en el luminoso. Aunque la alegría le duró poco al jugador, porque con la euforia del momento hizo una segada a un jugador rival nada más sacar de centro que le sirvió para recibir la roja directa.

El partido estaba reñidísimo y cualquiera se lo podría haber llevado en los últimos compases. De hecho, Izeta marcó lo que parecía e 2-1 de cabeza, pero el colegiado señaló posición antirreglamentaria. El "9" volvió a tener la suya en el 84' pero no llegó a armar el tiro, y eso que no había portero. Aun así, los rojiblancos no perdieron la esperanza y en el 90+3' Duñabeitia consiguió deshacer el empate y dejar el 2-1 final. Pese al jarro de agua fría que significa perder en el último momento, la afición del barakaldo no paró de cantar a sus jugadores tras el partido. Tras el encuentro, se vio a Unai Gómez por la zona dispuesto a felicitar a sus, todavía, compañeros de equipo.

Y con esto el Bilbao Athletic se siente más líder que nunca con una ventaja que ya empieza a asustar a sus competidores. Por el otro lado, el Barakaldo rompe su racha de 48 partidos invictos, pero consigue dar la cara pese a la derrota. No es una locura pensar que todavía están en la carrera por el título.

Ficha técnica

Bilbao Athletic: Alex Padilla, Miguel Barandalla, Unai Eguíluz (Aimar Duñabeitia 75'), Beñat Gerenabarrena, Urko Izeta Iruretagoiena (Íñigo López 89'), Ibón Sánchez (Peio Canales 75'), Jon de Luis, Mikel Jauregizar, Carlos Mattheus (Iker Varela 80'), Hugo Rincón y Aingeru Olabarrieta (Quicala Bari 89')

Barakaldo CF: Jon Tena, Borja García, Ion Gaztañaga, Ekaitz Molina (Julen Huidobro 75'), Iker Pedernales, Imanol Torre, Endika Bujan (Pablo Santiago 83'), Markel Artetxe, Urki Txoperena (Ander Pacheco), Bittor Isuskiza e Iñigo Orozko

Árbitros: Millán Bárcenas, Ivan Velez y David Moreno

Goles: Anger Olabarrieta (52'), Bittor Isuskiza (61') y Aimar Duñabeitia (90+3')

Amonestaciones: Unai Eguíluz (32'), Imanol Torre (63'), Bittor Isuskiza (Roja 63'), Beñat Gerenabarrena (88') y Pablo Santiago (90')

Estadio: Instalaciones de Lezama