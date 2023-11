Previa Baskonia - Barça de Euroliga: que siga la Jabarimanía

De vuelta a la competición europea, de vuelta a la competición de las estrellas baloncestísticas. El Barça se enfrentará este miércoles 15 al Cazoo Baskonia en el Pabellón Fernando Buesa Arena a las 20:30h. El partido será retransmitido, como siempre, en #VAMOS de Movistar Plus.

El conjunto blaugrana afronta una semana "española" entre Euroliga ACB, con dos enfrentamientos nacionales en competición europea, como son los de Baskonia y Valencia Basket, y a final de semana lo harán ante UCAM Murcia en liga Endesa. Semana cargadita, y no porque sea española, sino porque son tres partidos en casi cinco días, una locura.

Pero hoy toca centrarse en el primero de estos tres encuentros, así que vamos con la previa de este Baskonia-Barça perteneciente a la jornada 8 de la Euroliga.

El pabellón de Zurbano será una caldera

No sorprende a nadie que el Barcelona levanta pasiones allá donde va, no solo por su grandeza histórica sino por su actual estado de forma. Con tan solo una derrota en Euroliga (ante el eterno rival de la capital) el equipo culé es uno de los rivales a batir, y los vitorianos son muy de creer.

Hasta 10.000 entradas ha vendido el club vasco para "casi" llenar el Fernando Buesa Arena y continuar con esa racha de dos victorias consecutivas en Euroliga. Más de diez millares de almas animarán al conjunto gasteiztarra este miércoles ante los catalanes. Como bien ha confirmado el club vasco, se trata de la tercera mejor entrada esta temporada en el pabellón de Zurbano, por detrás de afluencias como cuando vino Real Madrid o Partizan.

Si hay algún punto débil en este Barça son los partidos fuera de la ciudad condal, las tres derrotas que han tenido esta temporada han sido fuera de Barcelona. No solo eso, sino que partidos como Palencia o Gran Canaria se atascaron más de lo normal e hizo falta más de un litro de aceite para desatascarlo. El Barça, eso sí, es imparable en el Palau, 8/8 victorias en el feudo blaugrana.

La Jabarimania es una religión

Ser ateo es respetable, pero es difícil no creer en esta nueva religión inculcada desde Chicago, la Jabarimania. Jabari Parker se está convirtiendo en el jugador insignia de este Barça de Roger Grimau. Se especuló mucho durante la pretemporada sobre su "arriesgado" fichaje por su historial de lesiones, y él mismo ha decidido erradicar cualquier conspiración con sus actuaciones.

17, 20, 18. No estoy jugando al bingo, son las últimas anotaciones de Jabari Parker en tres de los últimos cuatro partidos. La máxima fue ante el Panathinaikos de Ergin Ataman, el americano le clavó hasta una veintena de puntos a una de las plantillas más valoradas de Europa. Y es que Jabari ha despertado, o mejor dicho, ha renacido. Ni Leonardo DiCaprio en El Renacido renació tanto como lo está haciendo el bueno de Parker.

Para los menos documentados, recordemos que fue número 2 del draft de la NBA en el año 2014, es decir, hace casi 10 años. El ex de Milwaukee Bucks o Chicago Bulls, está viviendo su segunda juventud fuera de su país. Él mismo cuenta en los micrófonos del Barça que "se siente bien, pero que todavía puede dar más". Y esto da miedo, imaginémonos que Jabari está a un 70%, no quiero imaginarme cuando esté al 100%, esto asusta al más valiente. "Aún estoy trabajando en ello, no estoy satisfecho, hay que mirar hacia delante y no hacia atrás", afirma el de Illinois.

El Barça llega en un estado de forma óptimo

4 victorias consecutivas para Roger Grimau y los suyos, y poniendo en alta no el qué sino el cómo. Posiblemente, estemos viendo la versión más regular de este nuevo Barça, intercalando partidazos de todo el equipo, como sucedió ante Panathinaikos o Estrella Roja. Ante los griegos, los tres primeros cuartos fueron los mejores de la temporada, aunque en el último los griegos maquillaron el resultado final.

El Barça está mostrando un juego basado en la eficacia ofensiva desde la línea de tres. Es de inteligente potenciar los tiros de tres, ya que históricamente se han visto como un recurso más, aunque nunca como uno principal. Y es que este equipo tiene de los mejores tiradores de Europa: Nicolás Laprovittola o Álex Abrines llevan casi un 50% de acierto desde 6,75 m. Jugadores como Da Silva o Jabari se acercan también con un 45% y con una media de 11 triples anotados entre todo el equipo.

Números ofensivamente muy buenos, eso demuestra la media de 85 puntos por partido que anota el Barça en ACB y Euroliga. Aunque es cierto que lejos del Palau esa media suele bajar, nadie duda de la calidad de estos jugadores y Baskonia sabe que si quieren ganar el partido los culés no deberá anotar más de 85 puntos. Baskonia y Barça se han enfrentado hasta 67 veces en tierras vitorianas, con un balance de 35-32 a favor de los catalanes, aunque históricamente ya se ve que la visita a Vitoria no será nada apacible.