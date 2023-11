Barça 86-81 Estrella Roja: Jabari Parker es una estrella

El 15 de marzo de 1995 nació una estrella en Illinois, Chicago, y ni su familia lo sabía. El Barça ha vencido al Estrella Roja por una diferencia de cinco puntos y gracias, en parte, a Jabari Parker. El americano terminó el encuentro con 20 puntos en su bolsillo, que ya no solo está lleno de dinero.

La jornada 7 de la Euroliga nos ha dejado un señor partido, quizás inesperado por el desconocimiento del rival del Barça. Un partido donde el MVP ha recaído en Chicago, pero que podría haber recalado en muchas otras ciudades del mundo. Willy Hernangómez, Mitrovic, Vesely o Jokubatis merecían también su propio reconocimiento, aunque el americano ha sobrepasado cualquier actuación.

Un Barça ofensivamente apabullante

No es noticia que el Barça sea eficaz desde la línea de 6,75 m, pero es cuanto menos sorprendente que sea en casi cada partido. Sin duda es uno de los fuertes de este equipo, y así se ha visto en el inicio del primer cuarto. Hasta cuatro jugadores diferentes anotaron al menos un triple en el primer período, cualquiera diría que solo vale meter de tres puntos.

Cogía distancia el Barça con su propio concurso de triples (24-18), hasta que llegó la pesadilla serbia. Normalmente, los villanos tienen tan solo un nombre, pues en este caso también tiene apellido: Milos Teodosic. El histórico de clubes como CSKA Moscoú u Olympiakos ha hecho una visitilla al Palau Balugrana, y ha cabreado a más de uno con su juego. El base de 1,95 m dinamitó el partido a favor del Estrella Roja, hasta acercar a su equipo al Barça a 1 punto, 21-10.

Si el Barça estaba siendo triplista, los visitantes todo lo contrario. 0/8 en triples en los primeros 15 minutos de partido, rara eficacia en ellos que provocó la astucia culé y una pequeña ventaja de 10 puntos. Willy Hernangómez fue clave en este alirón del Barça en este segundo cuarto, anotando hasta 12 puntos en tan solo cinco minutos. El español estaba siendo lo que Teodosic para el Barça, un sueño terrible que parecía imparable, o al menos eso parecía visto lo reflejado en el rostro de su defensor, Joel Bolomboy.

El Estrella Roja se marchaba al descanso con buenas sensaciones, después de un par de triples vía Teodosic y Nemanja Dedovic, 47-43. A la vuelta de los vestuarios, los blaugranas salían con ganas de finiquitar el encuentro con un golpe sobre la mesa. No sería tan fácil, los serbios seguían estirando de la cuerda e incluso cada vez con más fuerza. Máxima igualdad a falta de quince minutos para finalizar el encuentro.

Momento en el que apareció la estrella del Barça, Jabari Parker. Qué mejor día de demostrar ser la estrella de tu equipo que ante el Estrella Roja, casualidades del mundo. La realidad es que Jabari levantó de los asientos azulgranas a los aficionados del Palau Blaugrana. Anotaba canastas made in NBA y a la altura de muy pocos jugadores de Euroliga. El americano ha mostrado por fin la inmensa y ridícula superioridad física que tiene sobre sus rivales.

13 puntos en el tercer cuarto para Parker, y el Barça se adelantaba tímidamente en el marcador, 65-62. Si el Barcelona no estaba sellando el partido no era por falta de ideas ni mucho menos, sino por un problema del cerrojo trasero. El rebote defensivo estaba siendo pésimo para un Barça de Roger Grimau, que se le veía desesperado y no lo digo por el estado de locura de su rizado cabello. Mitrovic, Bolomboy y Kuzmic estaban dañando la defensa culé, mientras que Willy, Kalinic y Vesely (normalmente reboteadores) no acababan de cerrar el rebote.

Mitrovic provocaba un 2+1 que ponía el empate a 78 en el luminoso del Palau Blaugrana. Respondía Vesely con la misma bala, 2+1 del checo que, además, provocaba la locura inédita del banquillo visitante que finalizaba con falta técnica. Perdía el balón Estrella Roja y Jabari Parker se disfrazaba del histórico 33 de los Celtics, que no Alonso, para finiquitar el encuentro con un triplazo desde la esquina a un solo pie. El Palau se rendía al de Chicago y con ello y un último triple sin susto alguno de Teodosic ponía punto y final a una victoria más del Barça en Euroliga.

Turno para la ACB

Después de vencer a Estrella Roja en la séptima jornada de Euroliga y poner el 6-1 global a favor, es turno de volver a la ACB. No se moverá de Barcelona, ya que vuelven a jugar en el Palau, esta vez frente a los isleños de Gran Canaria. El tercer clasificado, como lo es el equipo de Grimau, recibirá este domingo a las 18:30 h al Dreamland Gran Canaria de Albicy, Slaughter o Brussino.

Partido perteneciente a la jornada ocho de la ACB, con un global de 6 victorias y 2 derrotas para el Barça, mientras que los canarios se sitúan decimosegundos con 4 victorias y 4 derrotas. Partido clave para seguir con la racha de victorias y olvidar ya por completo la semana trágica donde se perdió ante Real Madrid y Valencia Basket. Al Barça, después de este partido del domingo, le viene otra semana con doble ración de Euroliga ante Baskonia y Valencia, y para finalizar con el postre, en Murcia.

FICHA TÉCNICA DEL PARTIDO

Barça (86): Satoransky (10), Abrines (1), Kalinic (7), Da Silva (2), Vesely (14), Laprovittola (4), Parker (20), Jokubaitis (8), Hernangómez (18), Brizuela (0)

Estrella Roja (81): Napier (2), Davidovac (12), Mitrovic (22), Bolomboy (4), Neodovic (11), Teodosic (13), Giedraitis (9), Tobey (6), Dos Santos (0), Kuzmic (3), Ilic (2), Yago (0)

Parciales: 21-18, 26-25, 18-19, 21-19

Árbitros: Damir Javor, Carmelo Paternico i Robert Vyklicky