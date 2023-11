Previa Rayo Vallecano vs FC Barcelona: Un dolor de muelas tras la peor de las noticias

El Estadio de Vallecas recibe al FC Barcelona, un terreno donde no ha salido victorioso en sus dos anteriores visitas y donde requiere obtener el triunfo para mantenerse en la contienda por el liderato de LaLiga junto al Real Madrid y el Girona. El Rayo Vallecano, junto al Granada, ostenta la racha más extensa sin conocer la derrota ante el Barça en la competición, acumulando cuatro partidos sin caer derrotado. Por otro lado, los culés enfrentan su primer partido (de muchos) sin Gavi. La joven estrella culé se rompió ligamento anterior cruzado y el menisco en el parón de selecciones y estará fuera toda la temporada.

Situación de ambos equipos

El Rayo Vallecano afronta su próximo compromiso en LaLiga con optimismo, buscando la victoria tras haber sufrido una derrota ante el Girona en su último enfrentamiento con un marcador de 2-1. A lo largo de la temporada, el equipo local ha triunfado en cuatro de los 13 partidos disputados hasta el momento, anotando 15 goles y encajando 17.

En cuanto al conjunto visitante, el Barcelona ha salido victorioso en sus dos últimos enfrentamientos en la competición, venciendo al Alavés en casa y a la Real Sociedad a domicilio por 2-1 y 1-0, respectivamente. Aspira a repetir ese éxito ahora en el estadio del Rayo Vallecano. Antes de este partido, el Barcelona había ganado en nueve de los 13 encuentros de LaLiga de la temporada, registrando 26 goles a favor y 13 en contra.

En términos de desempeño como local, el Rayo Vallecano ha logrado una victoria, dos derrotas y tres empates en seis partidos jugados en su estadio, mostrándose como un equipo vulnerable en casa, donde los visitantes tienen más oportunidades de las previstas. Como visitante, el Barcelona presenta un balance de tres victorias y tres empates en seis encuentros disputados, anticipando un duelo reñido entre ambos equipos.

Declaraciones de los entrenadores

En su comparecencia en rueda de prensa Francisco Rodríguez dejó claro que, a pesar de la lesión ya mencionada de Gavi, halagó al talento de la plantilla culé: "Son todos top. Pedri es diferencial pero también Ter Stegen, Araujo... Arriba cualquiera te puede complicar e intentaremos contrarrestarlo".

Francisco también fue cuestionado por la oleada de lesiones que ha habido a lo largo de la temporada con el parón de selecciones y cuánto le preocupa, a lo que el técnico respondió: "No estoy preocupado por esos parones. A mí me incomoda más la situación para trabajar. Algunos llegaron ayer y hoy han hecho su primer entrenamiento. También le ha pasado al Barcelona. Con una desgracia muy grande como la lesión de Gavi, al que mando un fuerte abrazo. Nosotros tenemos a todos bien".

Por útlimo, como mensaje positivo hacia la afición, el ex entrenador del Elche afirmó: "Hasta el momento hemos competido bien. Nos hemos enfrentado a rivales potentes y mañana nos visita otro. Queremos dedicar una victoria a nuestra afición, que se está resistiendo, y mañana puede ser un buen día".

Por otro lado, la rueda de prensa de Xavi Hernández estuvo marcada por nombres propios. El regreso de De Jong, la lesión de Gavi y la posible baja de Ter Stegen fueron la tónica general del acto. Aun así, también se habló de otros temas tales como la posibilidad de que Raphinha juegue por dentro, a lo que el Xavi contesto: "Tiene mucha movilidad y va muy bien al espacio y ahí lo podemos aprovechar con entradas desde segunda línea, tiene buen disparo, último gol, pase... jugando por dentro o por banda puede marcar mucho la diferencia".

El técnico catalán también fue preguntado por el roce que tuvieron Lamine Yamal y Robert Lewandowski durante el el partido ante el Alavés. Hernández no dudó en quitarle hierro al asunto: "Creo que es algo normal, a mi me pasó mucho cuando era jugador, broncas con Puyol y Valdés recuerdo. Podéis tirar de hemeroteca. Recuerdo en Almería una bronca con Valdés. Pasa en todos lados, y en los trabajos, pero no le damos importancia. Lewandowski es de los futbolistas que más ayuda al compañero y Robert está muy pendiente de Lamine para que sea un gran futbolista".

Antecedentes

Cabe destacar que ambos equipos se han enfrentado previamente en el estadio de Vallecas, con ocho derrotas y cuatro empates para el equipo local a los que hay que sumarle dos victorias consecutivas en las últimas visitas del Barça en el feudo vallecano. Además, los locales han salido victoriosos en las dos últimas ocasiones que se han enfrentado en su estadio contra el Barça. El último encuentro liguero entre ambos en Vallecas tuvo lugar en abril de 2023 y concluyó con una victoria por 2-1 a favor de los locales.

Árbitros

El partido será arbitrado por José Luis Munuera Montero. El VAR será dirigido por Santiago Jaime Latre.

¿Cuándo, cómo y dónde ver el partido?



El Rayo - Barcelona de la jornada 14 de LaLiga EA Sports se podrá disfrutar en directo a las 14:00 en televisión a través de DAZN LaLiga y DAZN LaLiga2 en Movistar (55 y 58), en Orange (113 y 274) y bajo registro en DAZN.

Posibles onces titulares

Rayo Vallecano: Dimitrievski; Andrei Ratiu, Mumin, Lejeune, Pacha Espino; Unai López, Óscar Valentín, Trejo; Isi, Raúl de Tomás, Nteka.

Barça: Iñaki Peña; Cancelo, Koundé, Araujo, Balde; Pedri, Fermín, Gündogan; Lamine Yamal, Lewandowski, Ferran.