Previa Real Madrid - Napoli: mano a mano italiano en los banquillos

Partido de gala en el Santiago Bernabéu, de aquellos para los que para acudir se precisa vestir de etiqueta. Dos equipos señores de la Champions League se miden en el teatro madrileño, un escenario complicado para cualquiera que intente hacer frente al Real Madrid. Sin embargo, la expedición de Mazzarri no le tiene miedo a nada y llega al encuentro con todo por ganar y nada que perder, ante el equipo de la capital española, del cual se espera que su once cuente con distintas rotaciones pues de parecida condición es la situación merengue, aunque en caso de los de Ancelotti un punto les sirve para asegurar su clasificación como primero.

En los banquillos, dos italianos nacidos en los jóvenes 60’ enfrentarán sus planteamientos en un bonito duelo para aquellos que conocen la intrahistoria de los distintos entrenadores con sus respectivos clubes. Además, con especial mérito para Carlo Ancelotti, que igualará el número de partidos de Miguel Muñoz como míster del Real Madrid.

Afectada la plantilla pero no el rendimiento

El Real Madrid se está viendo mermado esta temporada ante las constantes bajas que aquejan a los planes de Carlo Ancelotti. El parón FIFA ha sido letal para los merengues, que ahora sufren las lesiones de Camavinga y Vinicius Jr, de los que no se esperan nuevas noticias hasta dentro de ocho semanas. Aún así, los blancos pasaron con creces la prueba del Nuevo Mirandilla, logrando un 0-3 que reafirmó el resarcimiento de Rodrygo, acompañado del aún vigente buen momento de Jude Bellingham. En Cádiz se vio una faceta distinta del Real Madrid, menos física y más técnica, principalmente causada por las bajas de Vinicius y Camavinga, dos portentos físicos muy importantes en la presión del conjunto madrileño. El triunfo en la provincia gaditana fue suficiente para devolverle el liderato a los vikingos en la competición doméstica tras el empate del Girona ante el Athletic.

El Real Madrid está a la cabeza del Grupo C de la Champions League, con 12 puntos y a seis del segundo clasificado, el Napoli, que tiene siete puntos. La clasificación está asegurada para el conjunto de la capital, pero un simple empate sería suficiente para poder clasificarse a la próxima ronda como líder de su grupo. Ante las distintas lesiones, es una oportunidad de oro para dar minutos a canteranos, pues qué mejor escenario para probar su valía que en un encuentro de Champions League ante todo un señor Napoli. Entre los jóvenes que se esperan que cuenten con minutos en el encuentro, están Nico Paz, Mario Martín o incluso Theo Zidane.

Un lavado de cara con aguas del Mediterráneo

La expedición italiana llega con el objetivo de puntuar en el Santiago Bernabéu para asegurar también su presencia en la próxima ronda de la Champions League. A largo plazo, el Nápoles es el vigente campeón de la Serie A, en una temporada de ensueño que acabó con la consecución del Scudetto. Sin embargo, los napolitanos arrancaron mal la temporada en comparación al año pasado y la directiva napolitana ha tardado poco (cinco meses) en quitarse de encima a Rudi García, almeriense y ahora sin equipo. Aurelio de Laurentiis, presidente del Nápoles, no tardó en encontrar un recambio para el andaluz. El cineasta puso su ojo en la localidad de San Vicenzo, bañada por las aguas del Liguria, y trajo de vuelta a un rostro famoso en Nápoles. Walter Mazzari, técnico del Napoli durante 2009-2012 ha regresado para levantar un Nápoles en construcción, que no quiere quedarse en un One Season Wonder y volver a competir con los grandes de Italia.

La primera de las tareas para el de la Toscana será asegurar el pase a octavos, dando una buena imagen en Madrid que calme las olas del Tirreno. Para este fin contará con sus dos piezas claves, Khvicha Kvaratskhelia y Victor Oshimen. El georgiano hizo acto de presencia en Valladolid la pasada semana con un gol a la Selección Española, el único de su equipo en la derrota por 3-1. El segundo, es nigeriano, famoso por su velocidad y buena definición, caracterizado por una máscara negra que representa su espíritu de cazador. Acompañados de un plantel que el año pasado hizo de las delicias de Nápoles, intentarán sumar en Chamartín para asentar las bases de una temporada decente, que tras los primeros acontecimientos que están acaeciendo, el Vesubio vuelve a rugir.

Los jugadores del Napoli celebrando un gol frente al Atalanta | Foto: sscnapoli.it

Una histórica rivalidad

Entre el Real Madrid y el Napoli siempre ha habido una rivalidad fuerte, sin muchos lazos que la expliquen, mas que el poderío de ambos equipos a finales del Siglo XX. Este año parecen estar las cosas mucho más calmadas, con el antecedente del 2-3 en octubre en mano, pero hace apenas unos años, los recibimientos napolitanos eran mucho menos cordiales. En marzo de 2017, los aficionados del Real Madrid que se desplazaron al sur de Italia se vieron envueltos en una atmósfera de crispación provocada por los ultras del conjunto napolitano, que salió en todas las noticias, y es que cada vez que el Real Madrid juega en Nápoles, el Vesubio erupciona. Un poco más atrás, cuando aún jugaba El Diego, la afición italiana recibió con piedras, insultos y carteles poco ortodoxos a la quinta del buitre para la eliminatoria de la Champions League. Sin embargo, cuando se juega en Madrid, como es este caso, las cosas son muy distintas, quizá por las diferencias culturales o por la manera de vivir el fútbol de dos ciudades de ambientes totalmente opuestos.

Declaraciones de Carletto y Mazzarri

Carlo Ancelotti:"El partido de mañana nos permite acabar la fase de grupos donde hasta ahora lo hemos hecho muy bien. La estadística individual, llegar a los números de una leyenda como Miguel Muñoz me hace feliz"

"Habéis hablado mucho de que la cantera no juega. Ahora es el momento de aprovecharlo. Nico Paz, Mario Martín, puede que esté Theo Zidane. Zidane está haciendo un trabajo fantástico. Llegan jugadores preparados para jugar, pero tengo que dar oportunidades a Brahim, Lucas o Fran García. Confío en la cantera".

Walter Mazzarri: “Estoy emocionado. Definitivamente es el equipo más fuerte que he entrenado. Con Spalletti hicieron una obra maestra, me emocionaba ver jugar al Nápoles. Los muchachos jugaron bien, un gran fútbol y una gran organización. Agradezco al presidente que me llamó, espero poder entrenarlos hasta el final de la temporada”.

“Cuando jugamos con el City en 2011, que le eliminamos, teníamos a todos jugadores que nunca habían jugado la Champions. Lo bonito del fútbol es esto: no debes ponerte límites y yo siempre espero hacer algo especial”.

Posibles onces iniciales

XI del Real Madrid: Lunin, Mendy, Alaba, Nacho, Carvajal, Bellingham, Kroos, Ceballos, Valverde, Rodrygo y Brahim.

XI del Nápoles: Gollini, Juan Jesus, Natan, Rrahmani, Di Lorenzo, Zielinski, Lobotka, Anguissa, Kvaratskhelia, Oshimen y Politano.