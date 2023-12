Alexander Medina: "Estamos convencidos de que mientras pase el tiempo, el equipo va a ir a más"

El entrenador del Granada CF, Alexander Medina, ha comparecido ante los medios de comunicación en la previa al encuentro de este domingo con el Athletic Club.

El uruguayo ha afirmado que recupera a Miguel Rubio y Villar, asegurando que han trabajado "con normalidad". Pese a ello, "Miguel tiene que sumar todavía minutos de entrenamiento". "Le faltan más para que esté de inicio. Estará convocado, pero de inicio es complicado", ha señalado.

Sobre Gonzalo Villar, el técnico ha asegurado que tiene "muy buen manejo de balón", siendo "un jugador versátil" que pueden "aprovecharlo bien". "Tenemos que decidir si sale de inicio o entra durante el juego", ha dicho.

También hubo palabras para su adaptación, Medina ha comentado que "diez días son mejores que cinco". "Esta semana pudimos seguir acentuando cosas del partido anterior y mejorando en otras facetas. Tocamos varios conceptos. Estamos convencidos de que mientras pase el tiempo, el equipo va a ir a más" , ha apuntado.

"El Athletic es un rival que viene en un muy buen estado de forma. Tiene jugadores por banda que lo hacen bien, llegan en una buena dinámica, tienen gran nivel físico... Saben a lo que juegan y tienen gol. Visualizamos al rival para tratar de aprovechar lo que entrenamos esta semana", ha manifestado sobre el próximo rival del equipo nazarí.

La afición será importante en esta nueva era: "Sabemos, y tenemos referencias, y sé lo que juega la afición en el equipo. Mañana necesitamos que contagie desde dentro a afuera a la afición. Esperemos tener ese empuje y nosotros intentar que haya esa sinergia para poder sacar un resultado positivo. Los resultados desde el inicio son importantes para el sentir de todos".

Sobre el planteamiento para mañana, Medina ha puntualizado que "todos los rivales no son iguales". "Mañana va a ser un partido con muchas connotaciones distintas al del Real Madrid. Optamos por hacer una planificación distinta. Mañana no vamos a hacer una presión tan baja. Esperemos que haya más intensidad y, sobre todo, juego. Tenemos que tener buenas asociaciones", ha manifestado.

Se trató el traspaso de Bryan Zaragoza al Bayern de Munich, calificando el entrenador que era "uno de los objetivos y sueños que tenía". "Es un salto muy grande. Esperemos que le sirvan estos meses para seguir mejorando, sin descuidar el objetivo presente que es el Granada CF. Le tiene mucho cariño a esta institución", ha continuado.

También ha incidido en la parte mental, algo muy importante para él, en especial en los momentos menos positivos. "No podemos dejarnos llevar por eso. No podemos perder la brújula. Las líneas no se rompieron tras el gol del Real Madrid, y en cierta manera proviene por esto que estamos tratando", ha comentado.