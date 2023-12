Suspendido el Granada CF - Athletic por el fallecimiento de un aficionado en la grada

El Granada CF - Athletic Club de Bilbao de la jornada 16 se ha suspendido después de que un abonado del club granadino haya fallecido tras sufrir un paro cardiaco en la grada del estadio Nuevo Los Cármenes y no poder ser reanimado posteriormente por los servicios de emergencias. Era el minuto 17 de partido, cuando el portero Unai Simón avisó al linier de que había una emergencia sanitaria en la grada, algo que ya muchos aficionados de la zona de Preferencia habían advertido. El colegido del encuentro, Ortiz Arias, decidió parar el encuentro provisionalmente.

Los minutos pasaban y no llegaban buenas noticias. El Granada CF comunicaba a los medios que se estaba llevando a cabo una atención sanitaria en la grada: "Hay una persona en estado grave. Se sigue reanimando y no es posible su traslado porque no está estable".

El colegiado decidió que los futbolistas entrasen a los vestuarios unos 20 minutos después. El partido estaba con un marcador de 0-1 después de que Iñaki Williams marcase en el minuto 6. El protocolo de la competición establece que no se puede reanudar un partido mientras la situación médica del aficionado al que estén atendiendo los servicios médicos no esté controlada.

Finalmente, LaLiga y ambos clubes se pusieron de acuerdo para suspender el partido cuando se confirmó el fallecimiento del aficionado. El Athletic Club publicó un mensaje en su perfil en X en el que lamentaba "profundamente el suceso" y mandaba "un mensaje de ánimo a sus familiares".

⚫️ El Athletic Club lamenta profundamente el suceso y manda un mensaje de ánimo a sus familiares.#GranadaAthletic #AthleticClub 🦁 — Athletic Club (@AthleticClub) December 10, 2023

El Granada CF, por su parte, emitió un comunicado en el que enviaba sus "más sinceras condolencias a los familiares y allegados, así como a toda la familia granadinista".