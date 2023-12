Bordalás: "Tenemos que elevar nuestras prestaciones y exigencia"

Mañana, 16 de diciembre, el Getafe se medirá ante el Sevilla. Un encuentro en el que los azulones deben ganar si quieren luchar por el aumento de puestos en la tabla clasificatoria. José Bordalás, técnico azulón ha dado una rueda de prensa previa al encuentro ante el Sevilla, donde ha respondido a las dudas de los medios y aclarado la posición del Getafe ante el encuentro competente a la jornada 17. José Bordalás aseguró que no se deja engañar por los resultado deportivos obtenido por el Sevilla en los últimos encuentros. El técnico asegura que se trata de uno de los encuentros más “difíciles” del curso. Por ello, Bordalás, pidió cautela para afrontar un partido que, a su juicio, será muy complicado.

“El equipo ha estado trabajando bien. Hemos insistido y analizado al rival. Nos enfrentamos a uno de los partidos más difíciles de lo que llevamos de campeonato. Sin duda. Que nadie se lleve al engaño. El Sevilla es un grande y un histórico. No está teniendo acierto pero juega a gran nivel. No pensamos más allá del partido. Tenemos que elevar las exigencias si queremos ganar mañana”, comentó.

“Nos vamos a enfrentar al Sevilla actual. Tenemos que elevar nuestras prestaciones y exigencia. No nos podemos relajar. El Sevilla es un gran equipo, sin duda. Está jugando bien. Lo analizamos y tenemos que estar en buen nivel si queremos un buen resultado. Tenemos que estar perfectos. Hay que ver sus números. Es un equipo que juega a un nivel muy alto, porcentajes de los más altos de la liga llegando arriba. No tienen acierto, pero con él no estaría donde está. Tenemos dos partidos en las próximas fechas y no nos podemos despistar”, añadió el técnico.

Finalmente, Bordalás alabó la buena competencia y el nivel ofrecido por sus jugadores. Para el técnico azulón, cuando hay jugadores de calidad peleando por el mismo puesto, “las dificultades de un entrador son mayores”, aseguraba en la rueda de prensa. “Bendita dificultad. Tenemos que decidir al final y los que participen lo van a hacer francamente bien. Hay competencia sana y todos quieren ayudar desde dentro”, terminó diciendo.