El pase se juega en casa

El pasado 6 de enero del 2024, los azulones se enfrentaron ante el Espanyol en el encuentro correspondiente a la tercera eliminatoria de la Copa de su majestad en rey. Este encuentro no resultó fácil para los de Bordalás, ya que se vieron con el empate y el posible tiempo de prórroga por delante hasta que, en el minuto 87 del encuentro, la puntería prodigiosa de Luis Milla lograba poner la ventaja para su equipo. Este tanto le dio al Getafe un pase para jugar los octavos, y con ellos un nuevo rival en la competición.

En este nuevo sorteo al equipo azulón le ha tocado como rival el Sevilla, un equipo al que se ha enfrentado en numerosas ocasiones, donde en los últimos dos encuentros el Getafe ha logrado hacerse con la victoria. Pero este encuentro no le resultará tan sencillo a los de Bordalás, pues es un rival duro al que tienen que vencer, con mucha experiencia en el terreno de juego. Pero la batalla, quizás, no se quede solo en el campo, pues en el banquillo se verán las caras Bordalás y Quique Sánchez, antiguo entrenador del Getafe.

Posibles bajas del encuentro

Aparentemente, ambos equipos llegan con bajas importantes. El Getafe no puede contar con la participación de Arambarri debido a una rotura en el ligamento cruzado, por lo que no podrán contar con el jugador hasta final de la temporada. Sin embargo, la lista de bajas del Sevilla es más grande y quizás más preocupante para los sevillistas, pues el equipo no podrá contar con Guldej por una rotura en el menisco externo, por lo que estará fuera de los terrenos hasta el mes de febrero. Tampoco podrá contar con Mariano, ni con Lukebakio por problemas en la rodilla que lo mantendrán alejado hasta finales de este mes. Finalmente, tampoco podrá contar con En-Nesyri por estar con la selección. Sin embargo el equipo sevillano tiene algunas dudas para el encuentro pues por problemas físicos Jesús Navas,, quizás, no pueda estar en el encuentro; Erik Lamela también es duda debido a una lesión muscular, al igual que su compañero Nyland.

Este encuentro, que se disputará en el Coliseum, sin duda será un gran partido entre dos rivales que se quieren hacer con un puesto en los cuartos de final de la Copa del Rey. Ambos saldrán fuertes a por la victoria y no deberán olvidar los objetivos establecidos si quieren abatir a su rival y pasar a la siguiente ronda.