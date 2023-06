Objetivo cumplido

El equipo azulón ha logrado un año más conseguir los objetivos propuestos al comienzo de la temporada. Entre jornadas llenas de sufrimiento y desesperación, al final han logrado salvar la temporada y permanecer en Primera División para poder disputar la temporada 2023/2024 en la máxima categoría. Este año, al finalizar las jornadas correspondientes a LaLiga, el Getafe lograba terminar en la quinceava posición con 42 puntos en las 38 jornadas disputadas, con diez victorias, doce empates y 16 derrotas durante toda la temporada.

Como locales, el cuadro azulón ha conseguido cosechar 27 puntos en 19 partidos disputados en el Coliseum, en dicho recuento, el Getafe cuenta con siete victorias en casa, seis derrotas y seis empates. En cuanto a los encuentros disputados como visitantes, el cuadro azulón ha cosechado 15 puntos en 19 encuentros, de los cuales han sido tres victorias, seis empates y diez derrotas.

Copa del Rey

Durante la temporada, el Getafe lograba clasificarse para los octavos de final de la Copa del Rey, donde anteriormente había derrotado a San Roque de Lepe, un encuentro de muchos goles que el azulón lograba llevarse por un gol de diferencia, pues el luminoso indicaba el 2-3 en la finalización del encuentro. En el segundo encuentro de esta competición, el cuadro azulón lograba abatir al CD Diocesano por un contundente 0-2. Finalmente, el Getafe, se encontraba en octavos de final donde se enfrentó al Levante que logro abatir al azulón en un encuentro de muchos goles. El Levante se llevaba el encuentro tras indicar el luminoso el 3-2 al finalizar el encuentro.

A pesar de los buenos resultados que se obtuvieron hasta finales del mes de abril del 2023, los malos tragos pasados pesaban más, por lo que club azulón consideró oportuna la destitución de Quique Sánchez Flores, quién el 27 de abril del mismo año fue destituido como técnico del Getafe. Tras algunas semanas de incertidumbre, entró para llevar los mandos de los azulones José Bordalás, quién se encuentra con un contrato hasta finales de este mes de junio.

Jugadores destacados

El Getafe tiene una gran plantilla, que ha demostrado estar a la altura para mantener a flote al equipo. A pesar de que todos y cada uno de los jugadores han sido claves para la salvación y permanencia del cuadro azulón, el equipo cuenta con jugadores que destacan en la plantilla, entre estos jugadores se encuentran Enes Unal, Luis Milla y David Soria.

Enes Unal cuenta con el puesto de máximo goleador del Getafe. En esta temporada, y a pesar de las lesiones del delantero azulón, el turco ha logrado mantener el liderato como goleador dentro del equipo. El delantero ha realizado un total de 14 goles a lo largo de la temporada, los cuales han sido decisivos en la permanencia del equipo en la máxima categoría. Luis Milla, por su lado, se encuentra como el jugador que más asistencias de gol ha efectuado en el equipo azulón. Con un total de tres asistencias, se coloca en el liderato de esta categoría dentro del equipo. Finalmente, nos encontramos con David Soria, quien ha jugado la mayoría de los minutos, con un total de 3.420 minutos jugados a lo largo de la temporada 2022/2023. También destaca la figura de Aleñá por ser el jugador más suspendido del equipo.

Once inicial más repetido

A lo largo de esta temporada se ha podido observar pocas variaciones realizadas en el once inicial del equipo. Algunos de los cambios provocados han sido consecuencia de lesiones y sanciones provocadas durante las jornadas. Sin embargo, el once inicial más repetido a lo largo de la temporada ha sido el siguiente, como portero, David Soria ha pertenecido al once inicial en todos los encuentros de la temporada; como defensas nos encontramos a Mitrovic, Djene, Duarte, Damián Suárez y Juan Iglesias: en cuanto a los centrocampistas más habituales en el once inicial encontramos a Luis Milla, Maksimovic y Aleñá; por último, en la delantera, los más habituales fueron Unal y Mayoral.

Últimos encuentros

En los últimos cinco encuentros, el Getafe ha mostrado sus garras a los rivales, con el fin de agarrarse a todas las posibilidades que le permitiera mantenerse una temporada más en Primera División. Aunque no fue un camino fácil, el 13 de mayo se enfrentaba al Real Madrid, encuentro que, a pesar de las ganas del Getafe por hacerse con los puntos de la victoria, no tuvo la suerte de abatir a su rival en el derbi madrileño. El encuentro finalizaba con el 1-0 a favor del Real Madrid,. En su siguiente encuentro, el cuadro azulón le plantaba cara al Elche, donde ambos equipos lograron anotar el mismo número de goles durante los 90 minutos del encuentro, 1-1. En el encuentro contra el Betis, el Getafe ya comenzaba a remontar ánimos y a confiar en que, con las instrucciones de Bordalás, se podía conseguir la permanencia. Este encuentro finalizaba a favor de los azulones tras lograr un tanto ante los verdiblancos, 0-1. En su penúltimo partido de la temporada, el equipo azulón sabía que podía jugárselo todo, por ello salieron con las mayores ganas posibles y lograron abatir al Osasuna. Con el 2-1 en el marcador, el Getafe se llevaba los tres puntos de la victoria y, con ellos, dar un paso más para tener cerca el objetivo de la permanencia. En su último encuentro se enfrentaron al Valladolid. El encuentro fue igualado, y aunque ambos equipos hicieron por hacerse con algún gol que le diera la ventaja en el luminoso o la victoria, ninguno de los equipos logró abatir la portería rival, dejando un 0-0 en el marcador del final del encuentro. Este empate le servía al Getafe para hacerse con la, tan ansiada, permanencia en Primera División.

Getafe celebrando la permanencia en Primera División // Fuente: LaLiga

El Getafe ha tenido altibajos durante toda la temporada, a pesar de ello han sabido estar en los momentos complicados, logrando así el objetivo establecido. El cuadro azulón que empezaba en las manos de Quique Sánchez y finalizaba en las manos de Bordalás, finalmente logra hacerse con la renovación en la tabla de la máxima categoría en la siguiente temporada 2023/2024.