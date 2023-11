Cuestión de creer, querer y, por ende, poder

Otra jornada más de Champions del Sevilla donde no son capaces de sumar nada. Y lejos de hacerlo, han restado aún más. Menos sensaciones, menos confianza y menos paciencia. Si algo han sumado son dudas entorno a todas las figuras del club. El partido de los sevillistas, de inicio a fin, pasó de desapercibido totalmente. No reaccionó, no propuso y ni mucho menos, creo temor en el rival. Para los locales fue un paseo en barco.

Ninguna sorpresa en el primer tiempo

Tras la alineación compuesta por Diego Alonso, se preveía lo peor. Jugadores llamados para días como el de hoy, al banquillo. Otros que no transmiten confianza, en el once. Nadie comprendía a los alineados, que ojo, es muy distinto al sistema elegido. Porque el 3-5-2 no era mala idea. Una táctica con líneas juntas para tratar de frenar a los locales. Pero para hacerla buena necesitas buenos jugadores que la ejecuten. Y no los había, porque de hecho, no lo demostraron.

Pitó el árbitro y empezó lo que sería una monotonía pura de los ingleses. Una tras otra. Juanlu viéndolas venir con el balón a los pies de Gabriel Martinelli. El brasileño intentó hasta en seis ocasiones llegar a línea de fondo y pasarla hacia atrás. Y para sorpresa de nadie visto lo visto, las seis veces con éxito. Sólo el hecho de que el balón no encontraba delantero evitó que alguna de esas seis acabasen al fondo de la red. No sería de extrañar que de haber estado Gabriel Jesús en el terreno de juego, alguna hubiese sido aprovechada.

Erik Lamela en la primera parte vs Arsenal | Foto: Sevilla FC

Y así una y otra vez. Trossard colgando balones desde donde quiere. Los gunners combinando por dentro y por fuera a su antojo. Y el Sevilla dando gracias a que el gol no llegase hasta alcanzada casi la media hora. Porque fue entonces cuando llegó el único (y sorprendente que sea así) tanto de los primeros 45 minutos. Pase a la Saka a las espaldas de Kike Salas, que hizo un partido para olvidar. Dejó solo al extremo del Arsenal, que solo tuvo que hacer un pase sencillo a Trossard para que el belga anotase en la portería de un Marko Dmitrovic que si algún día se caen las porterías, le pillará a él debajo seguro.

Y tras el gol lejos de ser el Sevilla el presionador, siguió siendo el presionado. No dejó de llevar la voz pasiva, y el Arsenal siguió teniendo la voz activa. Y así se fueron al descanso, unos primeros 45 minutos donde los visitantes deben agradecer a todos los santos existentes que no hayan salido goleados de la primera mitad. Se les puso el partido para irse 4-0 por debajo y solo fue 1-0.

Sin reacción no hay acción

Salió de nuevo al terreno tal y como se había ido. Dando un nivel y unas sensaciones paupérrimas. Ningún cambio para un partido que los exigía viendo el nivel de varios. Y sin cambios, no se puede esperar distintos resultados. Y para sumar cosas, llegó el segundo del que antes asistía, el inglés Saka. De nuevo a la espalda de la defensa, recortó a Pedrosa dejándolo sentado e hizo un remate de delantero de mucha clase. Cada vez más fría la noche para los sevillanos, y no sólo por la temperatura londinense.

El Sevilla no reaccionaba y su técnico tampoco acertó en los cambios para que esto fuese así. Para más inri, uno de sus cambios y de lo poco salvable del equipo en los últimos partidos, Soumaré, fue entrar y salir. De hecho su ruta fue la siguiente: entró, recibió una amarilla a los 30 segundos de ser introducido, y se lesionó. Fue atendido por los médicos y trató de seguir sobre el terreno. Pero no pudo ser así y tuvo que ser de nuevo enviado al banquillo para dar su lugar a Mariano Díaz

El Arsenal, por su parte, siguió disfrutando de la noche. Ni en su imaginación podrían visualizar una noche de Champions League tan sencilla. Y frente al vigente campeón de la UEFA Europa League. Aunque esto último sólo afecta en el parche, porque la actitud es todo lo contrario a la de un campeón europeo. Ni impone ni propone. Para el único del Arsenal que la noche no fue redonda fue, aunque sea irónico, para la estrella de la jornada. Y ese es Saka, que dio asistencia y gol para los suyos pero que se retiró también lesionado pidiendo el cambio. Los gunners dieron descanso a algunas piezas. Y eso fue lo único que dio oportunidad a los de Nervión. Pero muy tarde. Tan tarde como que fue pasado el 90 cuando hicieron el primer disparo a puerta mediante Mariano Díaz, aunque sin peligro, pues fue a las manos del portero. Con esa y poco más, finalizaba el encuentro.

Youssef En Nesyri en la segunda mitad contra el Arsenal FC | Foto: Sevilla FC

Diego Alonso dijo el Martes que el equipo estaría a la altura de las circustancias. Si tras el partido el uruguayo considera que ha sido así, hay un problema. Noche de Champions League, en el Emirates Stadium, frente al Arsenal, cuarto de la Premier a sólo 3 del líder. Si para el técnico sevillista estar a la altura es hacer un tiro a puerta en 96 minutos, irte al descanso con ningún tiro mientras que concedes seis al rival, con un 30% de posesión frente al 70% de los ingleses y permitiendo dos tantos donde te cogen la espalda, el equipo ha estado a la altura. Pero dudo que haya algún sevillista que perciba lo mismo. Y eso que ha sido el mayor desplazamiento de los rojiblancos en una fase de grupos.

El resultado no es lo que a la afición sevillana le duele. Al fin y al cabo, un 2-0 era un resultado más que creíble en ese escenario. Es más, se firmaba por parte de la grada con casi total seguridad. Pero siempre y cuando se compitiese. El claro ejemplo, el último y reciente encuentro frente al propio Arsenal, en el que fue el segundo encuentro de Diego Alonso como sevillista. En ese partido, el equipo perdió 1-2, pero compitió de tú a tú, pudiendo incluso empatar el partido. Fue superior a los hoy triunfadores en buenos minutos. Ahí todos los del conjunto hispalense podían presumir del carácter competitivo de los suyos. Todo lo contrario a lo que deben sentir hoy. Y eso es lo que les decepciona, la falta de actitud. Sin competencia. Rendidos al rival. Echando balones fuera y sin gen competidor para plantar cara al asedio que estaban recibiendo.

Previo al parón le queda al Sevilla un encuentro muy importante en la ciudad, el derbi sevillano. Además en terreno sevillista. Ante los suyos se presenta una ocasión de oro para devolver a la afición ese apoyo incondicional que están ofreciendo y que los jugadores no están correspondiendo en forma de esfuerzo. Cierto es que es posible que figuras como las de Nyland, Soumaré y Ramos no estén presentes. Pero no les puede servir de excusa. La afición rojiblanca conocen ese lema de "los derbis no se juegan, se ganan". Y exige a los suyos a aplicarlo.

Hacer un partido como el de hoy desataría una tormenta que habría que ver como termina (y con quién). Pero está claro que esto va más allá del entrenador o su sistema. Cuestión de actitud. Y, como en el último enfrentamiento ante el Arsenal, lo más importante es el resultado del otro partido del grupo. El Lens ha perdido, por lo que el Sevilla depende de sí mismo para pasar a octavos, pase lo que pase entre ingleses y franceses. No es fácil viendo la trayectoria de los hispalenses, pero mientras haya posibilidades, tendrán esperanzas. Lo que falta es recuperar ese lema que crearon y se creyeron hace pocos meses: "Creer que se puede, y poder". Queda mucho, Sevilla. Así que levántate y da la cara.