Yelllu Santiago llega para reforzar

El Getafe hizo ayer oficial la llegada de Yellu Santiago, un joven centrocampista de 19 años que llega al equipo para reforzar la plantilla. Yellu ha firmado hasta el 30 de junio de 2025, según confirmada el equipo azulón a través de un comunicado oficial. “El Getafe ha llegado a un acuerdo con el Valencia C.F. para el traspaso del mediocentro cartagenero Jesús ‘Yellu’ Santiago, de 19 años y formado en la cantera del conjunto valencianista”, así lo comentaba el cuadro azulón en el comunicado oficial de su página web.

Este no solo ha sido un fichaje de refuerzo para los azulones, sino que ha sido un bonito reencuentro, pues Bordalás ya conocía de antes a este fichaje, el joven debutó con el primer equipo del Valencia cuando Bordalás se encontraba al mando de este en la temporada 2020/21. Yellu para entonces tenía 17 años y jugó tres encuentros bajo las órdenes de Bordalás con el Valencia ante el Villareal, después repitió ante el Athletic, donde solo luchó un minuto, sin embargo, en la siguiente jornada contra el Betis disputó 45 minutos jugando en Mestalla. A pesar de eso, Yellu no volvió al primer equipo y siguió sumando y formándose con el filial.

Rueda de prensa de presentación

Hoy, jueves, se ha celebrado la rueda de prensa de presentación de Yellu, quién declaró que cuando "el Getafe ha sido el que ha puesto la confianza en mí y ha sido muy importante. Cuando me dijo mi representante que tenía la oferta del Getafe no me lo pensé dos veces. Me identifico con los valores de sacrificio, trabajo, de club humilde, que compite. Creo que voy a estar muy a gusto". También aseguró que va a encajar muy bien porque “soy agresivo y compito, voy fuerte a los duelos y eso es lo que busca el entrenador y el Getafe”.

"Estoy entrenando con ellos y noto la diferencia de categoría aunque sé lo que es Primera. Entrenamos con mucha intensidad y la calidad también se nota. Conocía a Omar Alderete y ahora a Ilaix Moriba. Los que me han sorprendido son Mason Greenwood, Borja Mayoral y también Mata", apuntó.

Yellu tienen gran competencia en el centro del campo del cuadro azulón para poder disponer de minutos y optar a ser titular. Finalmente apunto que es un jugador "muy competitivo, no tengo mal toque de balón y creo que voy a encajar bien. Hay muy buenos jugadores pero tengo que trabajar y competir para, a la hora de alinear un once, que me tengan en cuenta".