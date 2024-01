Las posibles sanciones a Greenwood y Damián Suárez

El pasado día 2 de enero se disputó el encuentro correspondiente a la decimonovena jornada del Campeonato Nacional de Primera División que, tras el parón invernal, enfrentó a Getafe C.F. y al Rayo Vallecano de Madrid.

El derbi del sur de Madrid fue un partido realmente interesante y, sobre todo tenso, muy tenso.

Rondaba el minuto 50 de partido cuando, tras una aireada protesta, el colegiado del encuentro, el Sr. Figueroa Vázquez, decide mostrar una roja directa al jugador inglés del conjunto azulón, Mason Greenwood.

Posteriormente, también sería expulsado el uruguayo, Damián Suárez, tras dirigirse al asistente del encuentro en términos ofensivos.

¿Qué recoge el colegiado en el acta del encuentro?

En lo que respecta a la expulsión de Greenwood, el acta arbitral recoge la siguiente información: ''en el minuto 50 el jugador (12) Greenwood, Mason Will Jhon, fue expulsado por el siguiente motivo: Por dirigirse a mí en señal de protesta, levantando el brazo, en los siguientes términos: ''Fuck you''. Una vez expulsado se lleva el dedo a la sien haciendo un gesto reiterado en señal de disconformidad con la decisión tomada.

Por su parte, la expulsión del jugador uruguayo se basa en los siguientes motivos: ''en el minuto 70 el jugador (22) Damián Nicolás Suárez Suárez fue expulsado por el siguiente motivo: Por dirigirse al árbitro asistente número 1 en los siguientes términos: ¡La concha de tu madre!

Como sabrán nuestros lectores más asiduos, el acta arbitral goza de presunción de veracidad en base a lo establecido en el artículo 27 del Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol. No obstante, esto no quiere decir que el equipo presidido por Ángel Torres no pueda rebatir los hechos contenidos en la misma, aportando las pruebas que estimen pertinentes.

Mason Greenwood señalándose la cabeza con el dedo, tal y como recoge el acta arbitral.

¿A qué sanción podrían enfrentarse los jugadores del Getafe?

Tenemos que tener muy presente que existe una gran diferencia entre si la actuación es considerada como o simple menosprecio o desconsideración hacia el colectivo arbitral o si, por el contrario, se tipifica como infracción más grave.

En caso de que la conducta realizada por los jugadores del conjunto de José Bordalás sea considerada como una actitud de menosprecio o desconsideración hacia el colectivo arbitral esta sería sancionada en virtud de lo establecido en el artículo 124 del Código Disciplinario RFEF, donde se establece que: ''dirigirse a los árbitros, directivos o autoridades deportivas en términos o con actitudes de menosprecio o de desconsideración, siempre que la acción no constituya falta más grave, se sancionará con suspensión de dos a tres partidos o por tiempo de hasta un mes''.

Pero cuidado, porque si Competición opta por la calificación de dichas actuaciones como insulto, ofensa verbal o actitud injuriosa, tal y como se establece en el artículo 97 del Código Disciplinario RFEF, se podría imponer una sanción que oscilaría entre los cuatro y los doce partidos de suspensión.

En lo que respecta a Damián Suárez, ha habido casos muy similares en nuestro campeonato doméstico que hace dilucidar que la sanción impuesta ascenderá a dos encuentros de suspensión. Por ejemplo, el futbolista argentino, Ever Banega, fue expulsado en 2017 por dirigirse al árbitro en idénticos términos que los ahora utilizados por el futbolista azulón, al igual que hizo con anterioridad el jugador del F.C. Barcelona, Javier Mascherano. Ambas actuaciones fueron consideradas como ''menosprecio o desconsideración'' siendo sancionados ambos jugadores con dos partidos de suspensión.

En lo que respecta a Greenwood, me genera más dudas el hecho de que, tras el presunto insulto proferido contra el colegiado, se llevase el dedo índice a la sien realizando el gesto de ''estás loco''. No obstante, el propio Robert Lewandowski ya fue recientemente sancionado únicamente con dos partidos por la realización de un gesto de desaprobación (en este caso tocándose la nariz), no considerándose el mismo comprendido en los recogidos en el anteriormente mencionado artículo 97 del Código Disciplinario RFEF.

Por lo tanto, en el peor de los casos, todo parece apuntar a que ambos jugadores serían sancionados con dos partidos de suspensión.

¿Qué debe y qué puede hacer el equipo de Bordalás?

En primer lugar, el Getafe deberá presentar las alegaciones que estime pertinentes contra lo recogido en el acta arbitral del encuentro. Este trámite se encuentra recogido en el artículo 26.2 del Código Disciplinario y otorga a los interesados la posibilidad de aportar los medios de prueba que consideren necesarios y oportunos para defender su posición. Este plazo finalizará a las 14:00 horas del día siguiente en el que el partido se hubiese disputado, al haber tenido lugar el mismo en día distinto a fin de semana. Por lo tanto, cabe suponer que el conjunto azulón ya habría realizado este trámite.

Recordemos que, desde el primer momento, el club ha defendido la posición de que Greenwood, en ningún caso, habría pronunciado la expresión ''Fuck You'', sino que habría utilizado una expresión inglesa distinta a la recogida en el acta arbitral que, traducida al español, vendría a ser algo así como ''no me jodas'' o ''por el amor de Dios'', algo que evidentemente está lejos de ser motivo de expulsión.

No olvidemos que venimos de una semana en la que la jurisdicción contencioso-administrativa ha eliminado la sanción impuesta a Sergio Canales al no poder dilucidarse con claridad los términos utilizados por el jugador a la hora de referirse al colectivo arbitral. Es cierto que este caso tiene sus matices que hacen que ambos casos no sean idénticos, pero cuidado.

Será necesario que el club madrileño acredite, fundamentalmente mediante prueba audiovisual, que el jugador en ningún momento manifestó la expresión recogida en el acta arbitral (la cual recordemos, tiene presunción de veracidad) y que, en consecuencia, existe un error que no tan solo conllevaría la no sanción adicional al jugador inglés, sino que incluso podría suponer la eliminación de la roja directa mostrada al jugador.

En caso de que Competición finalmente sancione a los jugadores y, especialmente en lo que respecta a Greenwood (el asunto de Damián Suárez tiene compleja defensa), el Getafe podría recurrir a Apelación, al Tribunal Administrativo del Deporte y, dados los últimos acontecimiento, por qué no, a la justicia ordinaria.