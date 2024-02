Vuelve la Champions, la mejor competición de clubes del mundo. Los dieciséis supervivientes se enfrentarán entre sí en rondas KO, donde si tienes un mal día, estás fuera. El objetivo de todos es el mismo, conseguir la gloria eterna en el mítico Wembley de la ciudad inglesa de Londres. No será fácil para nadie, ni para los más humildes ni para los gigantes transatlánticos. Entre tanto pez gordo, hay un pequeño tiburón hambriento e ilusionado, que ha tenido la mala fortuna de tener que enfrentarse a uno de los más peligrosos en octavos de final. Se trata de la Real Sociedad de Imanol Alguacil, sin duda, la revelación de esta edición de la Champions League.

Mágico

El paso de la Real en su vuelta a la UCL ha sido inmejorable, pasando como líder del grupo D por delante de históricos como Benfica e Inter de Milán. Durante toda la temporada, el equipo comandado por el técnico oriotarra ha tenido dos caras diferentes, una un poco más plana en Liga, y otra sedienta de sangre en Champions. Intensidad, ritmo, control, agresividad, eficacia…

Son muchas las características que ha tenido el equipo en la fase de grupos, donde ha sido, sin ningún tipo de duda, muy superior a sus rivales. El RB Salzburg no supo cómo meter mano a un equipo tan sólido, el SL Benfica fue un juguete en mano de once chicos que solo querían jugar a la pelota, y el Inter, subcampeón de la última Champions, sigue sin saber cómo salió vivo de Anoeta. Un equipo “pequeño” se dio a conocer al planeta fútbol mediante un juego brillante y letal, con futbolistas a un nivel altísimo y un entrenador al que no le temblaron las piernas ni en San Siro.

Primeros de grupo, todo eran caras de felicidad y celebraciones hasta que John Terry sacó la bolita de la Real Sociedad inmediatamente después de la del Paris Saint-Germain. El “coco” del bombo 2 para la cenicienta del 1, parece hecho a propósito. Luis Enrique, Dembélé, Kolo Muani, Achraf Hakimi, Zaïre-Emery… y un tal Kylian Mbappé. Uno de los grandes favoritos a llevarse la Orejona para una Real que solo quiere soñar. David contra Goliat, el gigante multimillonario ante un equipo repleto de canteranos, de película.

Kylian Mbappé celebrando un gol | Foto: PSF

Partidazo

El Parque de los Príncipes acogerá mañana la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League, donde se esperan más de 2.000 aficionados txuri-urdin. 14 de febrero, un día tan marcado para todas y todos los enamorados, todos ellos tendrán una preciosa cita a orillas del río Sena y cerca de la Torre Eiffel, con la única excepción de que en vez de una vela y flores, tendrán un balón y un pase a cuartos de final en juego.

La Real llega en su peor momento de la temporada, tras no haber conseguido marcar en ninguno de los últimos cuatro encuentros, y cosechar una derrota en el último partido en casa ante Osasuna. Además, el técnico de Orio no podrá contar con Odriozola, Tierney, Aihen, Aritz, Carlos Fernández ni Sheraldo Becker, todos ellos lesionados. Oyarzabal sí ha entrado en la convocatoria, aunque su presencia en el partido no está nada clara, ya que arrastra unas molestias en la rodilla operada desde el partido en Girona. Y luego están los problemas en el puesto del delantero centro, donde André Silva no acaba de encajar y Umar Sadiq no aporta lo que debería aportar un delantero que costó 20M€. A pesar de ello, el equipo en defensa está bien, Javi Galán ha sido un acierto de la directiva, y la plantilla está segura de que lograrán vencer en París.

Por su parte, los de Luis Enrique llegan en un gran momento, tras conseguir el primer título de la temporada (la Supercopa de Francia) y encarrilar la Liga. No pierden desde el 7 de noviembre, y eso les hace ser un equipo prácticamente imparable. Su gran estrella, Mbappé, no disputó el último partido de liga por unas molestias en el tobillo, pero su presencia mañana no corre peligro. Por la otra banda está Dembélé, uno de los verdugos de la Real, ya que cuando el francés militaba en el Barcelona, solía hacer grandes partidos ante los donostiarras. Está claro que los parisinos son un auténtico equipazo, y que no será nada fácil, pero esto es la Champions League, y aquí todo puede pasar.

Posibles alineaciones

Paris Saint-Germain: Donnarumma, Lucas Hernández, Danilo Pereira, Marquinhos, Achraf Hakimi, Zaïre-Emery, Fabián Ruiz, Vitinha, Dembélé, Barcola y Mbappé.

Real Sociedad: Remiro, Traoré, Zubeldia, Le Normand, Pacheco, Javi Galán, Zubimendi, Mikel Merino, Brais Méndez, Barrenetxea y Take Kubo.