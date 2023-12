Hace un año: Messi toca la cima del mundo en Qatar

Los argentinos atravesaban un momento dulce: tras ganar la Copa América, y demostrar que su líder y capitán Leo Messi estaba en estado de gracia, los sudamericanos llegaron lanzados a la cita mundialista, que se postulaban como serios candidatos a ganar la ansiada tercera estrella.

Los argentinos formaron parte del grupo C, acompañados de Arabia Saudí, Polonia y México, siendo, a priori, un grupo asequible para avanzar a las rondas eliminatorias.

El combinado argentino debutó el 22 de noviembre de 2023 en el Estado de Lusail ante la selección de Arabia Saudí, en un partido que pasaría a la historia. Dominando desde el primer momento, los argentinos sometieron a la selección oriental, que poco pudo hacer para evitar el primero de los muchos goles que anotaría Messi en el torneo.

El argentino dispuso de un penalti tras un agarrón a la salida de un córner, que aprovechó sin despeinarse a los 10 minutos de encuentro para afirmar su favoritismo en el encuentro. El 1-0 se mantendría hasta el descanso. En dicho intervalo, Hervé Renard cantó las cuarenta a los arábigos, que se vieron sometidos ante los sudamericanos. La charla del galo reactivó a los suyos, que le dieron la vuelta al encuentro y sometieron a los argentinos.

En un lapso de solo cinco minutos de reloj, y por medio de Al-Shehri (min. 48) y Al-Dawsari (min.53), los asiáticos le dieron la vuelta a la tortilla en un abrir y cerrar de ojos, protagonizando una de las mayores sorpresas de la historia del torneo.

Esta derrota dio la vuelta en todo el mundo, que ya veían el descalabro de los sudamericanos en otra Copa del Mundo. Los sudamericanos ya no tendrían margen de error, que se jugaban la vida ante México en la siguiente jornada.

Argentina se jugaba el alma en el mismo escenario en el que cayó derrotada ante la selección de Arabia Saudí. Con un 11 plagado de novedades, Scaloni planteó un partido muy serio en el que necesitaba alzarse con la victoria para mantener sus opciones de seguir en el sueño mundialista.

Tras una primera parte sin muchos sobresaltos, el paso por vestuarios marcó un antes y un después en el encuentro

Cuando más se le necesitaba, acudió al rescate como si de un superhéroe se tratara. Messi es ese jugador que necesitas para desequilibrar una balanza. Con un suave control y un durísimo golpeo en el balcón del área, el astro argentino adelantó a los suyos a los 64 minutos de partido para firmar su segunda diana en el torneo.

Con una asistencia al golazo de Enzo Fernández, Messi completó su primer MVP del torneo al doblegar por 2-0 a los mexicanos, acercándose a la clasificación a octavos de final.

Los argentinos tenían la misión de ganar para cerrar la fase de grupos en primer lugar. Sin muchos problemas, los argentinos doblegaron a la Polonia de Robert Lewandowski por 0-2, con goles de Julián Álvarez y Mac Allister. De esta forma, los argentinos se citaban contra Australia en octavos.

Oceánicos y sudamericanos se citaron en el Ahmed bin Ali Stadium de Riyad para lograr un billete a los cuartos de final del Mundial.

Los argentinos fueron superiores a los australianos, que vieron cómo Messi arrollaba todo lo que se encontraba a su paso como si de un torbellino se tratara. De tanto insistir, el cuadro albiceleste obtuvo premio: con un pase a la red del astro argentino desde el balcón del área, Argentina se ponía por delante en el encuentro en el minuto 35.

Tras el descanso, el ritmo de los sudamericanos sería infernal, y tras la presión ejercida al portero australiano, nacería el gol de Julián Álvarez en una recuperación de Rodrigo De Paul, que pondría el 2-0. Australia pondría el 2-1 de la emoción, que sería insuficiente para equilibrar la balanza. El Dibu firmó paradas de mérito para mantener el 2-1 que resultaría inamovible en el marcador. Argentina estaba en cuartos.

En un duelo marcado por la tensión entre Van Gaal y los argentinos, sudamericanos y neerlandeses se citaban el 9 de diciembre de 2023 para pelear por un puesto entre los cuatro mejores del mundo.

Los argentinos propusieron una defensa de tres centrales con dos carrileros con la idea de apoyar en defensa, ya que los delanteros neerlandeses eran torres infranqueables en comparación con los argentinos.

Los sudamericanos encajaron mucho mejor el partido, que se adelantarían a los 35 minutos por medio de Nahuel Molina, que marcaría su primer gol en un Mundial a pase de un extraordinario Messi, que sería el encargado de colocar el 0-2 por medio de un penalti en el 73.

El partido parecía un trámite, pero la entrada de Weghorst resultó crucial para el devenir del encuentro. Mediante centros laterales, los neerlandeses se vieron reactivados por la voracidad del delantero del United, que vería puerta en dos ocasiones para nivelar la balanza. Con un gol en el minuto 83, los europeos ponían emoción a los minutos finales, y en el 90+10, sin tiempo de reacción, Weghorst pondría el empate a 2 por medio de una jugada ensayada en una falta que pondría emoción al encuentro, que sería mandado irremediablemente a la prórroga.

Argentina fue mejor en el alargue, pero no encontró el premio del gol. Finalmente, y tras una exhibición del Dibu Martínez en la tanda de penaltis, Argentina accedía a las semifinales, y Messi estaba a un solo gol de superar a Batistuta como máximo realizador argentino en la historia de los mundiales.

Fruto de la rivalidad entre ambos, el partido subió de revoluciones, y de qué manera. Con un pelotazo al banquillo de Leandro Paredes, y el festival de un Mateu Lahoz que no pasó ni mucho menos desapercibido, el partido fue subiendo de tono por momentos.

Sin embargo, el momento más tenso llegaría en los penaltis, lapso en el cual Messi decidió regalarle un gesto que pasaría a la historia a Van Gaal, y la celebración de los argentinos a los europeos tras ganar la tanda, convirtiéndola en una imagen icónica en la historia de la Copa del Mundo.

Argentina se mediría a la sorpresa de Croacia, que doblegó a Brasil en la tanda de penaltis en los cuartos de final. Sin embargo, los sudamericanos pasaron por encima de los croatas, que fueron un rodillo. Liderados por Messi, se fueron ganando 2-0 al descanso, con goles de Messi y Julián Álvarez. El gol de Messi le permitió ser el máximo realizador argentino en la historia de la competición: su gol número 11 en la historia del torneo.

La albiceleste no aflojó, y con una espectacular jugada de Messi, que le hizo un roto por un descosido al pobre Gvardiol, firmó una de las mejores asistencias de los mundiales a Julián Álvarez, que pondría el 3-0 que a la postre resultaría definitivo.

Puede ser que Messi perdiera velocidad, pero sigue igual de ágil que siempre. Con un giro de cadera, Messi le rompió la cintura a Gvardiol desde el centro del campo (sí, a 50 metros de la red) para seguir avanzando como un depredador hambriento. El bueno de Gvardiol trató de frenarle en velocidad... pero Messi, que es perro viejo, le rompió la cintura por segunda vez para avanzar hasta la línea de fondo para regalarle el 3-0 definitivo a Julián Álvarez, que solo tuvo que empujarla.

