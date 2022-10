Los parisinos siguen entonados en la Ligue 1

El Paris Saint Germain ganó 1-0 al Marsella el clásico francés a través de Neymar, los parisinos se afianzan en la cima de la Ligue 1 con 29 puntos y buscan ratificar su mejor momento futbolístico. Por su parte, el Ajaccio empató 1-1 ante el Troyes y está complicadísimo con la zona del descenso. La decimosegunda jornada de la Ligue 1 promete.

Desarrollo del partido

Los parisinos tomaron el protagonismo desde el comienzo, el Ajaccio complicado con la zona del descenso no tiene más margen de error. Tiro libre para el PSG, Marquinhos se asoció con Fabián Ruiz. Galtier estaba pensativo en un minuto, el internacional español salió jugando limpio. Messi remató y por poco anota el primer tanto.

El oso ejerció una presión intensa, aunque no pudo generar peligro en el área rival. El PSG insistió por todos los medios abrir la cuenta. El Ajaccio por momentos fue atrevido. Los parisinos estuvieron imprecisos, falta de Hakimi. La primera parte fue bastante intensa en cinco minutos.

El Ajaccio buscaba sorprender a través de algunos balones largos, Galtier dio indicaciones desde el banquillo en siete minutos. Fabián Ruiz se asoció con Messi, los parisinos generaban mejores sensaciones, aunque se apresuraron demasiado en definición partido de ida y vuelta en ocho minutos. El PSG con el 65% de la posesión, no pudo plasmar su poderío en el marcador.

Falta contra Soler en 11 minutos, tiro libre para los parisinos. El PSG ganó un saque de esquina, falta en ataque de Mbappé. Galtier no estaba conforme con el desempeño colectivo de sus dirigidos. Marquinhos se asoció con Mukiele, el Ajaccio la pasaba mal en 16 minutos. El Oso ganó un tiro libre y tampoco pudo batir la portería del PSG. El Ajaccio ahora tomó mayor protagonismo.

A falta de 25 minutos para que concluya la primera parte, el Ajaccio tuvo otro tiro libre. Los parisinos con muchas bajas y sin Neymar suspendido por acumulación de tarjetas amarillas sufrieron un poco más de la cuenta. Fabián Ruiz remató y el balón apenas salió desviado. Lionel Messi se asoció con Mukiele. Mbappé en el momento más inesperado, abrió la cuenta, 0-1 en 24 minutos, tremendo mazazo para el oso.

El Ajaccio intentó reponerse tras tremendo traspié. El PSG se afianza parcialmente en la cima de la Ligue 1 con 32 puntos. Tras 45 minutos disputados, se añadió dos minutos.

Segunda parte

El Ajaccio volvió más decidido en la búsqueda de la épica remontada en 46 minutos. Bernat remató y por poco anotada el segundo tanto para los parisinos. En 48 minutos de juego, el PSG no dio tregua y buscaba aumentar la ventaja. El oso no pudo salir del asedio táctico rival. A falta de 40 minutos para que concluya el tiempo regular, Hakimi se perfiló y no encontró ningún receptor. Bernat se asoció con Mbappé, Galtier buscaba variantes desde el banquillo. Leroy salvó varias veces al conjunto local, con sus impecables reflejos.

Los parisinos adelantaron las líneas, Fabián Ruiz remató y la acción quedó anulada tras un fuera de juego en 51 minutos. El Ajaccio tuvo muchas complicaciones y se hundió en las últimas posiciones. Saque de esquina para el PSG. Messi se asoció con Mbapé, el campeón mundial francés no pudo rematar con comodidad en 56 minutos. Galtier en pleno tramo final de la segunda parte, buscaba dosificar pensando en la jornada de la UEFA Champions League.

El oso no pudo contrarrestar el juego asociado del PSG en 59 minutos. El Ajaccio sumaba otra dura derrota y sus opciones para salir de la zona del descenso cada vez son más escasas. Los parisinos ejecutaron otro saque de esquina, Messi desbordó.

El conjunto local tuvo algunos chispazos de juego asociado y reaccionó tarde. Messi aumentó la cuenta con un golazo, 0-2 en 79 minutos. Doblete de Mbappé, 0-3, partido liquidado. Tras 90 minutos disputados, se añadió tres minutos. El PSG ahora se enfocará en el partido de la penúltima jornada de las competiciones UEFA ante el Maccabi Haifa.