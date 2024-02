El último partido disputado de liga por parte del Athletic es para olvidar. Entre la expulsión tonta de Nico, y la lesión de uno de sus jugadores más importantes como Yuri, el Athletic Club deberá reconstruirse moralmente para afrontar la vuelta de Copa del Rey.

En el último partido, Imanol saltó al terreno de juego en el minuto 42, a causa de la baja de Berchiche. Su partido no fue malo, participó en el primer gol, y ayudó al equipo sacando el balón a pesar de estar con uno menos. Dejó algún error de colocación al principio, pero fruto de la falta de minutos.

¿Por qué juega tan poco?

Imanol debutó con el club de sus amores en la primera jornada ante el Real Madrid, su actuación dejó destellos de calidad muy buenos y los centros que puso fueron muy buenos, hasta tal punto que el Athletic tuvo varias ocasiones gracias a él.

Imanol contra Carvajal / Fuente: Mundo Deportivo

Tras esa actuación, Imanol volvió a ser titular en las jornadas dos y tres, dejando muy buenas sensaciones en el equipo. A pesar de eso, ya en la jornada cuatro volvió Yuri de lesión, y otra vez, "Imanolinho" tuvo que sentarse en la banca. Yuri no empezó del todo bien y los aficionados en el perfil de instagram del club pedían la vuelta a la titularidad de Imanol.

No fue hasta la jornada 11 que Imanol no volvía a jugar, ese partido fue ante un Valencia en San Mamés. Aquel equipo supo noquear muy bien al Athletic e impedir su juego con una gran presión. Ese partido terminó con un resultado de 2-2, y ambos goles del conjunto visitante vinieron por la banda de Imanol, quien no supo jugar bien e hizo que el Valencia casi ganara el partido.

Ya se sabe como es Ernesto Valverde, cuando un jugador joven lo hace mal, le sentencia y no vuelve a jugar más. Véase de ejemplo Imanol, que desde ese partido hasta la jornada 26, tan solo disputo la Copa del Rey, volviendo poco a poco a su nivel pero sin llegar a convencer a Valverde.

Perfil de jugador

Imanol actualmente tiene 23 años, nació el ocho de junio del año 2000 en Gallarta (Bizkaia). Mide 1,76 y tiene un peso aproximado de 61 kilos.

Su posición en el campo es lateral izquierdo, además, es de esos laterales con una proyección ofensiva espectacular. ¿Su eslabón más flojo?, la defensa. Por ese inconveniente, Imanol actualmente juega tan poco. Tiene el perfil de jugadores como Alexander Arnold o Joao Cancelo, laterales muy ofensivos pero con carencias defensivas.

Imanol celebrando con Iñaki Williams / Fuente: Mundo Deportivo

Trayectoria

Imanol García lleva en el club casi tres lustros. Tiene un total de 14 temporadas teniendo contrato con el Athletic, dos de ellas cedido en el Mirandés y en el Eibar.

A los 10 y 11 años, estuvo en la categoría de Alevín con el primer equipo de esa edad del Athletic. De los 12 a los 13 también en el primer equipo de los Infantiles. Ya en Cadetes, estuvo la primera temporada en el equipo B, para al año siguiente ya con 15 años estar en el A. Con 16 y 17 años, "Imanolinho" estuvo con la plantilla principal de los Juveniles, para ya con 18 años, jugar en el Basconia, un paso obligatorio para todos los jugadores del club.

Imanol García aterrizó en el Bilbao Athletic en la temporada 2019/2020, y disputó otra más al año siguiente. Sus buenos registros hicieron que los altos cargos le vieran con serias opciones para ser el próximo lateral izquierdo titular del Athletic. Por eso, decidieron formarle más brindándole una cesión en Miranda, donde jugó la temporada de 2021/2022 cedido en el Mirandés. Esa temporada ayudó al Mirandés a no descender a la segunda división B. Jugó 34 partidos como titular y marcó un total de dos goles y dio cinco asistencias.

Imanol celebrando su gol / Fuente: CD Mirandés

Esos buenos registros hicieron que volviera a recibir una cesión para seguir formándose, esta vez, su destino fue la SD Eibar. Ahí, experimentó la que sería su primera gran lesión grave. Hasta antes de la lesión, Imanol había disputado 27 partidos, 24 como titular, y había dado dos asistencias de gol.

En el partido contra el Lugo en la jornada 27, Imanol sufrió una rotura en su tendón de Aquiles, lo que le provocó perderse lo que restaba de temporada. Antes de todo aquello, su temporada estaba siendo muy ilusionante.

Tras superar la lesión, Imanol empezó a formar parte esta temporada como jugador oficial de la plantilla, y tras rechazar nuevas cesiones en el mercado invernal, Imanol está convencido de que "quiero convencer a Valverde para que me ponga en el 11, no saldré cedido en invierno".