El Athletic Club llegaba a esta jornada con opciones de empatar a puntos con el Atlético de Madrid, mientras que el Real Betis, con necesidad de revertir su situación de una victoria en los últimos cinco encuentros.

No pudo empezar mejor el partido para el conjunto andaluz, y es que, tras una contra en el minuto 13, Willian José, corría por la banda derecha, y tras poner un centro raso al otro extremo del campo, el "Chimi" Ávila recibía el balón y batía a Unai Simón para poner el 1-0. Ya en el minuto 37, volvía a marcar el conjunto local de la mano de Yuri Berchiche en propia puerta tras una parada de Unai que le salía rebotado en el pecho.

No se podía poner peor el partido para el Athletic, en el minuto 40, Nico Williams veía una tarjeta amarilla tras una falta que en un principio no parecía merecedora de sanción, y tras recriminárselo al árbitro aplaudiendo, el extremo vasco veía la segunda amarilla y se marchaba del encuentro con cánticos de "tonto, tonto".

Nico Williams tras ser expulsado / Fuente: Getty Images

Ya al filo del descanso, un centro por la banda de Imanol García terminaba en un saque de esquina. Berenguer puso el balón y Guruzeta la magia en su cabeza para anotar el 2-1 y mantener vivo al Athletic para la segunda mitad.

Ya en la segunda parte, y a pesar de que el conjunto visitante se encontraba mucho mejor que el Betis, el conjunto sevillano marcaba el 3-1 en el minuto 68 de la mano de Cardoso, que gracias a un disparo desde fuera del área lograba batir a Unai Simón con un disparo cruzado a la escuadra izquierda de la portería. En el minuto 75, el árbitro revisaba un posible penalti de Pezzella sobre Vivian, y tras una revisión afirmaba que no había nada sancionable. Tras eso, ambos equipos tuvieron ocasiones claras pero no llegaron a nada más.

Criterios de puntuación

(0-2: Muy Mal / 3-4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7-8: Muy bien / 9-10: Excelente / S.C.: Sin clasificar)

Unai Simón

5/ Salvador. Si no llega a ser por el guardameta internacional español, el Athletic podría haberse marchado con un resultado mucho más negativo. Aun así, su actuación en el primer gol no fue buena, no llegó a cerrar las pernas bien y por ahí el "Chimi" Ávila logró el primer tanto.

Yuri Berchiche

4/ Mala pata. Yuri Berchiche tuvo que ser sustituido al filo del descanso tras lesionarse. Hasta ese momento su partido no fue nada del otro mundo. En el primer gol no pudo hacer nada y en el segundo, por mala suerte se la metió para dentro.

Paredes

2/ Horrible. Esta vez, uno de los integrantes de una de las mejores parejas de centrales de la liga no estuvo nada fino. En el segundo gol, Aitor Paredes, rompía por completo él fuera de juego, habilitando al delantero que forzó el segundo gol del Betis. Más allá de eso, su partido tampoco fue nada bueno y fue sustituido en el minuto 72.

Vivian

4/ Muro caído. Vivian no experimento uno de sus mejores encuentros. En ninguno de los goles tuvo la culpa pero el partido en general del equipo le hizo realizar malas actuaciones.

Vivian contra Rodri / Fuente: Getty Images

Oscar de Marcos

3/ Mal. En el primer tanto del Betis, Óscar de Marcos parecía que sí podía haber llegado a cortar al "Chimi" Ávila, aunque no lo hizo. Su partido no fue bueno, no ponía buenos centros y varios errores le han marcado su mala actuación.

Iñigo Ruiz de Galarreta

2/ Irreconocible. Mal partido de Galarreta que no estuvo nada fino con el balón. Su partido ofensivamente dejó mucho que desear, y su juego con el balón no ayudó al equipo nada esta vez. Fue sustituido en el 60.

Prados

2/ Mal partido. No tuvo su día Beñat Prados, pudo ser su peor partido de la que es su primera temporada en la élite. Malos pases y no se le vio tan sólido defensivamente como otros partidos. Fue sustituido en el 60.

Sancet

1/ Desaparecido. Otro partido más donde Oihan Sancet parecía que no participaba. Hizo un juego pobre y ofensivamente no aporto mucho. Fue sustituido en el 45 por Iñaki.

Berenguer

4/ Irregular. En el primer y único gol del Athletic, Berenguer puso un centro teledirigido a la cabeza de Guruzeta. Más allá de eso, su partido fue irregular, dejando actuaciones buenas pero malas también. Faltó la magia en sus pies.

Berenguer cuerpeando / Fuente: Getty Images

Nico Williams

0/ Error de novato. El joven extremo vasco pecó de juventud. Tras el segundo gol del Betis, Nico pedía anular el tanto por una supuesta falta previa en su persona. El árbitro lo desestimó y a la siguiente jugada, el hermano pequeño de los Williams veía dos amarillas en un minuto por aplaudir al árbitro en la cara.

Guruzeta

5/ Insuficiente. No fue mal partido del delantero vasco. La que tuvo la metió, pero el Athletic no dio más de sí y no le llegaron balones a Gorka Guruzeta para poder hacer daño.

Imanol

5/ Correcto. Imanol García volvió a disputar otro partido con el Athletic tras la lesión de Yuri. Su participación en el partido no fue mala. Con el balón no se le veía mal, incluso provocó el córner previo al gol de Athletic. Tuvo algún error de colocación fruto de la falta de minutos.

Imanol García ganando a Bellerín / Fuente: Getty Images

Iñaki Williams

4/ Se esperaba más. Iñaki saltó al terreno de juego en el descanso para dar a su equipo un aliento mas fresco a pesar de estar con un jugador menos. Aún así, su actuación, dejó mucho que desear y se notó que faltaba ritmo en el conjunto vasco.

Unai Gómez

3/ Ausente. Otro partido malo para el joven medio centro. No era un partido fácil para él, el equipo se encontraba con uno menos y su rendimiento no fue del todo correcto. Saltó al terreno de juego en el minuto 60.

Dani García

4/ Intermitente. El experimentado jugador vasco saltó al campo en el minuto 60 para intentar revolucionar el partido con su juego. Parecía que por sus pies empezaba a cocinarse algo, pero finalmente su partido no fue del todo bueno.

Vesga

2/ Malo. Vesga saltó al verde en el minuto 72 por Aitor Paredes, únicamente para prevenir una sanción en el defensor. Su juego estuvo en línea con sus últimas actuaciones, pero no era un partido fácil.

Ernesto Valverde

3/ Incorrecto. El partido que planeó Valverde seguro que no se parecía a lo que ocurrió finalmente. Todo se le vino en su contra, la expulsión de Nico, la lesión de Yuri, y la mala actuación de su equipo. Su mejor decisión fue cambiar a Paredes para no ser apercibido y no perderse el próximo partido contra el Barca.