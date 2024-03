La Real visitaba Sevilla por penúltima vez esta temporada. El conjunto de Imanol llegaba a la ciudad en la que desearía haber jugado un partido más de aquí a final de temporada, la ansiada final de Copa. Tras sufrir una dura eliminación frente al Mallorca, el equipo realista llegaba al Ramón Sánchez Pizjuán con la idea de revertir la situación y lograr un buen resultado. Sin embargo, una vez más, el resultado no se dio.

Una primera parte desastrosa del conjunto guipuzcoano puso muy en contra el hecho de sacar un buen resultado de Sevilla. No obstante, la Real supo rehacerse de un difícil inicio y remó durante todo el partido para acabar muriendo en la orilla sin conseguir siquiera un punto.

En-Nesiry celebra un gol ante la Real Sociedad, su víctima favorita | Imagen: Flashscore

• Zubieta como alternativa

En la previa del partido algo que sorprendió bastante fue la alineación de Imanol Alguacil. El técnico de Orio introdujo bastantes cambios en la alineación titular, siendo gran parte de ellos jugadores de Zubieta.

Jon Pacheco fue una de las novedades en la alineación de Imanol | Imagen: Marca

Jon Pacheco, Jon Mikel Aramburu, Beñat Turrientes y Jon Ander Olasagasti entraron en el once inicial para oxigenar un poco el once titular que venía cansado tras la prórroga frente al Mallorca. Una alineación que sorprendía no solo por las rotaciones, también sorprendió el hecho de ver a Sadiq junto a André Silva por primera vez juntos en la punta de ataque.

• Al descanso tocados pero no hundidos

La Real Sociedad tuvo que dar gracias a irse al descanso con solo un gol de desventaja. El Sevilla fue un auténtico vendaval durante los primeros veinte minutos, y más allá de un disparo de Arsen Zakharyan, la Real no se encontró en el campo. El Sevilla avisó varias veces durante los primeros diez minutos hasta que finalmente fue en el 11' cuando Youssef En-Nesyri abrió el marcador. Dos minutos después, el delantero marroquí demostró que la Real es su víctima favorita de la liga y volvió a romper la portería de Álex Remiro. 2-0 en el primer cuarto de hora que marcó un devenir duro para los realistas durante el partido.

André Silva recortó distancias desde el punto de penalti justo antes del descanso | Imagen: Noticias de Gipuzkoa

El éxtasis sevillista fue pasando con el paso de los minutos y la Real pudo empezar a combinar mejor más allá de su campo. Pese a ello, pocos méritos hicieron los de Alguacil para irse al descanso estrenando su casillero. Sin embargo, una buena internada de André Silva en el área hispalense acabó forzando un penalti que el propio delantero portugués aprovecharía para poner el primero en el casillero de la Real. El 2-1 al descanso fue la mejor noticia para una Real que apenas había hecho méritos para marcar en toda la primera parte.

• Morir en la orilla

Durante la segunda parte los de Imanol remaron con el resultado en contra y contra el paso del tiempo para buscar el empate. Sorprendió bastante el hecho de que Imanol no metiese en el partido a ninguno de los pesos pesados más allá de Brais Méndez. Ni Takefusa Kubo, ni Robin Le Normand, ni Mikel Merino, ni Mikel Oyarzabal disputaron un solo minuto del partido.

Sergio Ramos fue el encargado a los 65 minutos de hundir un poco más el bote salvavidas de la Real. El excapitán madridista remató con un gran cabezazo un balón que entró con suspense al fondo de la red. 3-1 que parecía definitivo visto la situación de la Real y el paso de los minutos. Un golazo de Brais Méndez de falta en el descuento llegó muy tarde para los intereses realistas, 3-2 en el marcador final y la Real se volvió a ir de vacío en un partido donde remó hasta el final pero volvió a morir en la orilla.

Brais Méndez golpea el balón que acabaría por ser el 3-2 definitivo | Imagen: El Diario Vasco

• La llegada de Mbappé por adelantado

Todo el mundo habla de la posible llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid tras su no renovación con el conjunto parisino. Llegué o no a la Liga en el próximo mercado de fichajes, Donosti y Anoeta presenciarán al astro francés el próximo martes con la incógnita en el aire de la posible remontada que se vislumbra difícil dada la mala racha del equipo.

La Real Sociedad buscará el martes una remontada ante el PSG que le permita seguir en Champions tras el 2-0 de la ida | Imagen: Marca

Si hay un hombre que confía en la remontada ese es sin duda Imanol Alguacil. El hecho de reservar a suplentes frente al Sevilla no es casualidad, el de Orio quiere tener a sus mejores efectivos frescos de cara al partido frente a los parisinos. El 2-0 de la ida marca un difícil camino para la Real, pero mientras haya esperanza la afición guipuzcoana aún confía en la remontada.