El Atlético de Madrid visitaba Cádiz en una nueva jornada de LaLiga EA Sports (jornada 28). Lo que, a priori, parecía un mero trámite para seguir la estela de los puestos Champions, se iba a convertir, un día más, en otra pesadilla fuera de casa.

Los gaditanos, en la parte baja de la tabla y con el tiempo en contra, sumaban en la previa un total de 6 meses sin conocer la victoria en competición doméstica, desde el pasado 1 de septiembre ante el Villarreal. El técnico cadista, Pellegrino, ya habló en la rueda de prensa previa al encuentro sobre la necesidad de comenzar a sumar de 3 en 3: "Aunque no perdamos, si nuestros rivales como el Celta suman de 3 no vamos a conseguir salir del descenso, necesitamos victorias".

Los del Cholo volvían a otro encuentro como visitantes, algo que desde aquel partido ante el Granada el pasado 22 de enero no se salda con victoria colchonera y que parece inadmisible para un equipo confeccionado para "luchar por todo".

El Atleti no estuvo a la altura

El partido comenzó fiel a lo esperado, un Atleti dominador con la posesión del balón en medio campo y un Cádiz que aguantaba en su área y buscaba destellos a la contra. Con el transcurso del partido, el Cádiz iba sumando confianza en sus ofensivas hacia la portería de Oblak y siendo consciente de que la exigencia de su oponente no iba a estar a la altura del encuentro.

Las creaciones del Atleti no conseguían conectar con Memphis y Morata, encargados de finalizar las jugadas, y Samu Lino, por enésima vez, volvía a ser el máximo peligro del equipo del Cholo. El desastre se expandió a todas y cada una de las posiciones rojiblancas. Un cúmulo de adversidades inexplicables y cada vez más comunes en el Atlético de Madrid, fueron las culpables de que Juanmi rematara a placer y batiera a Oblak ante la afable mirada de los centrales rojiblancos. 1-0 en el marcador, y la reacción rojiblanca seguía sin llegar al final de la primera mitad.

Juanmi en la celebración del gol // @LaLiga

En el segundo tiempo, las palabras de Simeone tras el paso por vestuarios parecieron no calar demasiado en los jugadores colchoneros. De veras, que de no ser por las nefastas actuaciones del Atleti en encuentros anteriores, el de ayer sería sin duda el peor partido de la temporada, pero no, el mal juego y las imprecisiones comienzan a ser costumbre.

En el minuto 65, el portero del Cádiz apenas había tenido una acción comprometida, un síntoma más de la inofensividad rojiblanca. El Cádiz no vio peligrar su victoria en ningún momento; y es que en el peor momento de los andaluces, un balón largo de Ledesma sobrepasaba inesperadamente a Paulista, que de nuevo Juanmi aprovechaba para lograr el doblete en su cuenta particular.

Con 2-0 en contra y un guión de partido visto para sentencia, Simeone decidió dar un giro radical al encuentro y apostar por los jóvenes, el canterano Jebari y la joven promesa Vermeeren por fin contaban con minutos. Pese a ser los mejores minutos en el juego rojiblanco, el Cádiz conseguía una holgada victoria que confirmaba la necesidad de cambio en el equipo colchonero, 2-0.

El 5-3-2 no ofrece soluciones

Desde hace ya más de un año, al comienzo de 2023, en el juego rojiblanco se imponía un sistema poco habitual y que sorprendía en el estilo Simeone. El 5-3-2 llegaba al Metropolitano para quedarse, un sistema caracterizado por sus 5 defensas y con los objetivos más que claros; reforzar con 3 centrales una defensa poco sólida, sumar un cuarto centrocampista en salida de balón y perforar los costados de la defensa contraria a través de los carrileros.

El 5-3-2 ha funcionado muy bien al Cholo, no nos vamos a engañar, y es que la subida de Hermoso a medio campo desde el central para crear superioridad en medio campo y la libertad de Samu Lino para buscar área contraria con la tranquilidad de que un tercer central le guarda la espalda, han sido clave en un importante tramo de la temporada.

A día de hoy, ese sistema (5-3-2) innovador y protagonista de la superioridad atlética ha pasado, para muchos expertos y aficionados, a ser el culpable de los malos resultados y el sinsentido juego de los madrileños. Lo que antes era novedoso, ahora supone un handicap por la monotonía que se ha impuesto en la formación, el refuerzo defensivo con tres centrales es nulo si tenemos en cuenta la abultada cifra de goles encajados (31), y la conexión entre el medio campo y la delantera parece imposible con la ausencia de Griezmann.

Mario Hermoso tras encajar un gol ante la U.D Las Palmas // @LaLiga

Simeone habló ayer en la rueda de prensa tras el partido sobre sus problemas para encontrar soluciones a los malos resultados, quizá una de ellas pueda ser la vuelta al 4-4-2 y, a su vez, dejar atrás un exitoso pero exhausto 5-3-2.

No es sólo cuestión de actitud

En la afición rojiblanca parece haber un tema que últimamente sale a la palestra jornada sí, jornada también, y es la división de opiniones en la búsqueda de culpables de la poca exigencia de los jugadores atléticos, falta de nivel o falta de actitud.

Según han ido evolucionando las derrotas rojiblancas, la diversidad de opiniones ha ido cerrando el cerco, y es que a día de hoy podemos afirmar que con la lesión de Griezmann se ha prescindido del único jugador que en esta temporada ha demostrado tener el nivel de los mejores del mundo; sin el francés los partidos suponen un reto extremo, algo que no debería ocurrir en un equipo confeccionado para la lucha de títulos.

Griezmann tras anotar su gol como máximo goleador de la historia del Atletico de Madrid // @Atleti

Los mercados de fichajes del Atlético de Madrid hace ya tiempo que han perdido su seriedad; caso omiso a las necesidades de Simeone, búsqueda de agentes libres para tapar huecos innecesarios y mínimo e irrelevante gasto respecto al de sus competidores.

La falta de actitud deja de estar en el foco en el momento que comienza a ser algo común a todos los jugadores y en la gran mayoría de partidos, quizá podamos achacar esa responsabilidad a Simeone y su falta de motivación; o simplemente a los máximos responsables, la directiva rojiblanca, quien parecen beneficiarse únicamente del club, y no aportar soluciones a un equipo que lleva meses perdiendo el rumbo.