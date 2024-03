La jornada liguera de este Sábado regala a la provincia andaluza un espectacular Cádiz - Atlético de Madrid. El Atlético visita en el Nuevo Mirandilla a un Cádiz inmerso en la zona de descenso y que no gana desde el mes de Septiembre.

Partido grande y que despierta especial ilusión en la ciudad del Sur de la península. Confían en la remontada liguera y se agarran a la victoria local de la temporada pasada ante el Atlético de Madrid. Los rojiblancos, a pesar de tener casi toda la fe de la temporada enfocada al partido del Miércoles, no se presentará, ni mucho menos, con un equipo suplente. La reciente reunión de Gil Marín dejó claro en la entidad que el objetivo principal de la temporada es conseguir la plaza Champions. A partir de ahí, todo lo que llegué será beneficioso.

Los rojiblancos

El Atlético de Madrid llega a la ciudad de Cádiz en el peor momento de la temporada. Sin tiempo siquiera para descansar, prepara la semana clave del curso donde, después del Cádiz, recibirá las visitas de Inter de Milán y FC Barcelona.

La semana de preparación se ha visto marcada por los regresos al grupo de Azpilicueta y Griezmann. Diego Pablo Simeone recupera a los dos futbolistas pero, de momento, sólo para ejercitarse con el grupo. Ninguno de los dos forma parte de la convocatoria para este Sábado.

Buena sintonía en la semana de entrenamiento del Atlético de Madrid | Foto: @Atleti

Las sensaciones que dejó el club madrileño en su último partido liguero no son las mejores. Aunque lograron la victoria por dos goles a uno, los últimos minutos fueron muy cuestionados por su afición debido a la mala imagen que ofrecieron. Sus seguidores esperan que el descanso de esta semana haya servido para desconectar emocionalmente y volver a plantearse los próximos objetivos.

Pablo Barrios se cae de la convocatoria al haber pasado la semana con un proceso febril, pero no parece que vaya a tener complicaciones para llegar al Inter.

El Cádiz FC

El conjunto andaluz firma una de las temporadas más desastrosas de su historia. Aún así, y sin conseguir la victoria desde el pasado mes de Septiembre, los gaditanos todavía mantienen sus opciones por la salvación intactas. El Celta de Vigo, en la cuerda floja, marca la línea roja por la permanencia. Cinco puntos son los que separan al Cádiz de esa posición. Cinco puntos que necesita sumar cuanto antes, si no quiere que la tensión del descenso se acabe demasiado pronto.

Los de Pellegrino creen en el milagro y así se ha notado en sus dos últimos partidos ligueros. Después de ponerse con una desventaja de dos goles en su campo, precisamente contra el Celta, el conjunto gaditano consiguió lograr el empate "in extremis" para hacer seguir soñando a sus hinchas. Una semana después visitó la capital y logró las tablas en un estadio tan complicado como es el de Vallecas.

Los empates empiezan a no ser válidos para conseguir la permanencia. Necesitan sumar de tres en tres y la primera piedra en el camino son los de Simeone. La temporada pasada ya fueron capaces de salir victoriosos en el duelo contra los rojiblancos, pero no es el mejor rival para comenzar a desarrollar el sueño de la permanencia.

Encuentros previos

Cuando hablamos de enfrentamientos entre Atlético y Cádiz, únicamente nos vienen a la mente partidos del campeonato liguero. Nunca han coincidido en Segunda División, ni en una eliminatoria copera. No obstante, sí que lo han hecho en el Trofeo Carranza, partido amistoso creado por los gaditanos donde eligen el rival.

Victoria del Cádiz al Atlético la temporada pasada | Foto: @Cadiz_CF

Partido Resultado Competición ATM vs CAD 3-2 LaLiga 2023/24 ATM vs CAD 5-1 LaLiga 2022/23 CAD vs ATM 3-2 LaLiga 2022/23 CAD vs ATM 1-4 Trofeo Carranza ATM vs CAD 2-1 LaLiga 2021/22

Datos del partido

ÁRBITROS

Pablo González Fuertes - Árbitro principal

González Fuertes toma una decisión arbitral | Foto: Diario AS

Israel Bárcena Rodríguez - Asistente

Rubén Porras Rico - Asistente

Gorka Etayo Herrera - Cuarto Árbitro

Francisco José Hernández Maeso - Árbitro VAR

LESIONADOS Y SANCIONADOS

Para este partido, Diego Pablo Simeone encuentra estas bajas claves en la plantilla colchonera:

Vitolo - rotura del ligamento cruzado.

Lemar - rotura del tendón de aquiles.

Azpilicueta - rotura del menisco externo.

Giménez - lesión miofascial en el muslo derecho.

Griezmann - esguince de grado moderado en el tobillo.

Barrios - proceso febril.

El Cádiz, por su parte, pierde a:

Luis Hernández - lesión de rodilla.

Fede San Emeterio - rotura del ligamento cruzado.

José Mari - lesión de rodilla.

APERCIBIDOS

El Atlético de Madrid mantiene a Koke, Paulista y Giménez (que se pierde el duelo) como apercibidos de sanción. Por otro lado, Luis Hernández se perdería el siguiente encuentro en caso de ser amonestado, pero no forma parte de la convocatoria.

JUGADORES CLAVE

El Cádiz, aparentemente, no es un conjunto que dependa en demasía de sus individualidades. Sin grandes estrellas ha conseguido alcanzar la Primera División y mantenerse y quiere conseguir la permanencia en el año actual.

Quizá los jugadores más relevantes por nombre pueden ser Juanmi y Maxi López. Dos delanteros que conocen de sobra la liga española y han llegado a la entidad andaluza para conseguir sacar al club del descenso. Y si hablamos de jugadores claves en el Cádiz, nunca podemos olvidar la contundencia y jerarquía de Fali. Zaguero como pocos. Siempre tirando de corazón y asentado en Cádiz por amor a sus colores.

Por otro lado, en el conjunto madrileño, donde se esperan muchas bajas, volverá a no ser partícipe Antoine Griezmann. Sin él, la pieza clave cambia de nombre y apunta a Álvaro Morata, lanzado en la lucha por el Pichichi. Después de una mala racha, Diego Pablo Simeone aseguró en el partido anterior que iba a ver portería. Lo hizo, y toda la hinchada colchonera espera recuperar al mejor Morata en este tramo tan fundamental de la temporada.

Declaraciones previas

Mauricio Pellegrino:

"Tenemos un rival que en la última década se ha colocado como uno de los grandes del fútbol español. Tenemos que competir hasta el final, tenemos mucha ilusión por este partido. Hemos terminado muy bien los últimos partidos, hemos mejorado en esta faceta. Fali ha entrenado bien y va a ir concentrado."

Diego Pablo Simeone:

"Griezmann no estará mañana, no sabemos si llegará para el Inter. Hay que mejorar en el colectivo, no es el arquero o los medios, son todos. Necesitamos mejorar en todo. Paulista ha venido de un equipo importante, conoce LaLiga y nos está dando lo que queremos. La reunión con Gil Marín es interna y queda internamente."

Diego Pablo Simeone en rueda de prensa | Foto: @Atleti

Posibles onces

Cádiz FC (3-5-2): Ledesma; Meré, Chust, Fali; Lucas Pires, Alcaraz, Navarro, Kouamé, Iza; Juanmi y Maxi Gómez.

Atlético de Madrid (3-5-2): Oblak; Reinildo, Paulista, Savic; Riquelme, De Paul, Koke, Saúl, Molina; Morata y Memphis.