El 15 de marzo el seleccionador Luís de la Fuente daba a conocer los jugadores convocados para los partidos que se disputarían durante el parón de selecciones. En los amistosos, España se vería las caras ante Colombia y más tarde Brasil. El 22 y 26 de marzo respectivamente.

El 19 de marzo tuvo lugar el primer entrenamiento, donde se pudo ver a Morata enchufado y listo para seguir demostrando su importancia en la selección, con las pilas cargadas y la mente en la Eurocopa.

"Los cafeteros"

La selección ponía rumbo a Reino Unido para enfrentarse ante Colombia en el Estadio Olímpico de Londres el 21 de marzo.

"Queremos ver las opciones que tenemos y también pensamos cuidar a los jugadores, que ninguno juegue más de lo que consideremos" tras estas palabras en rueda de prensa el seleccionador español optó por un once en el que no figuraba el delantero del Atlético de Madrid.

Poco se puede hablar de Morata durante este partido, el jugador contó con apenas 32 minutos de juego. Pisó el terreno de juego en el minuto 62 sustituyendo a su compañero Joselu. Sin recibir prácticamente balones, y tras alguna internada, el delantero atlético no estuvo acertado de cara al gol, por lo que no logró sumar ningún tanto para empatar el partido.

Morata ante la selección de Colombia / @SEFutbol en X

“La canarinha”

La selección volvía a España para seguir preparándose de cara al partido contra Brasil en el Santiago Bernabéu.

Morata junto a sus compañeros en un entrenamiento / @SEFutbol en X

En este encuentro contra la selección brasileña Morata sí comenzó de titular. De la Fuente optó por un once completamente diferente al inicial durante el partido ante Colombia, manteniendo únicamente a Laporte en ambos.

Dos grandes gestos de Morata hacia Rodrigo se dieron en el encuentro ante Brasil. Por un lado, le cedió el brazalete de capitán a su compañero, ya que este había perdido a su abuelo durante la semana y no estaba pasando por un buen momento. Por otro lado, en el minuto 12 de partido optó también por cederle el penalti que Rodrigo acabaría anotando para sumar al marcador el primer gol de España.

Morata celebrando el gol con Rodrigo / @SEFutbol en X

La Roja salió enchufada en la primera parte, pero el delantero del Atlético de Madrid no logró conectar los centros procedentes de los jugadores banda Williams y Lamine Yamal. Un Morata prácticamente ausente que no vio portería y por lo tanto no consiguió redimirse del partido jugado ante Colombia.

La segunda parte fue cosa de Brasil, que logró anotar los dos goles que empatarían el partido. Tras una actuación que deja algo que desear, el delantero abandonaba el terreno de juego en el minuto 80 para dar paso a su compañero Mikel Oyarzabal.

Pitada en el Bernabéu

Al abandonar el campo, el delantero recibió una sonora pitada en el Bernabéu. “Me duele en el alma que en mi país piten a un jugador de la selección, al capitán que es un referente y ejemplo para nosotros. Y cuando oigo esos pitos siento vergüenza” contundentes palabras del seleccionador español Luís De la Fuente durante la rueda de prensa posterior al partido que dejan claro su apoyo hacia el futbolista.

A pesar sus flojas actuaciones durante los amistosos, cabe recordar que Morata es el quinto máximo goleador de la historia de la selección española con 34 goles. Su último tanto fue el 12 de septiembre de 2023 contra Escocia, en un partido clasificatorio para la Eurocopa.

Morata celebrando el gol con Dani Olmo / @SEFutbol en X

La mente en Villarreal

Tras este parón de selecciones Álvaro Morata piensa ya en el próximo partido liguero que disputará con el Atlético de Madrid fuera de casa. Su último gol en liga fue ante el Betis y se posiciona en el cuarto puesto de los máximos goleadores de esta competición.