El entrenador del Granada CF, José Ramón Sandoval, que se ha estrenado en esta segunda etapa al frente del banquillo del equipo granadino en el partido contra el Cádiz, ha valorado este encuentro, que ha finalizado con derrota por la mínima para los rojiblancos (1-0). El técnico madrileño ha destacado que el Granada tenía "muy poquito margen de error” y esta derrota “ha penalizado muchísimo”. Sandoval ha lamentado que el partido no ha salido como habían “pensado y trabajado durante la semana”.

En su análisis del partido, Sandoval ha comentado que el Cádiz les ha “confundido un poquito” y que “los jugadores volantes e interiores no cogían la marca y sufrían mucho los carrileros”. “Quería haber llegado con profundidad, pero no estábamos cómodos, por eso hemos cambiado jugadores del centro campo, necesitábamos un poco más de piernas, pero luego ha llegado el gol y hemos tenido que cambiar la ruta del partido”, ha señalado.

Sandoval ha indicado que esta derrota ha “penalizado muchísimo” al equipo, que el jueves tendrá el partido aplazado contra el Valencia en casa. “La afición puede darnos ese pequeño arreón. Mañana hay un duelo directo del Celta, pero tenemos que sumar, si no, es imposible. Hoy el Cádiz ha dado un paso al frente, si nosotros hubiéramos pescado algo aquí con ese partido pendiente, podríamos haber podido sumar. Lo que queremos es dignamente llegar al fin de temporada”, ha apuntado.

Para Sandoval, el Cádiz no ha entrado bien al partido, pero “luego se han ido acoplando” y “se nota que llevan trabajando un poco más con su entrenador”. El técnico del Granada CF ha dicho que el vestuario está “con más rabia que tristeza” y que les ha faltado “un poquito más de piernas”. “El equipo no ha estado bien y hay que felicitar al Cádiz”, ha añadido.

El míster del Granada ha detallado también que la intensidad y predisposición que ha visto en los entrenamientos, luego en el partido no es lo mismo. “Los jugadores los soplas y se caen. Los chicos en la semana han estado de diez, pero no hemos hecho lo que queríamos también por culpa del rival, que ha apretado muy bien. Iban mejor a la presión de lo que parecían. Queríamos tener más profundidad en el juego. Luego hemos sacado más a los jugadores que encaraban más. La profundidad nos ha salido dos o tres veces”, ha explicado.

Sandoval ha indicado que ahora hay que “resetear”. “Necesito levantar un poco a los chicos. Se ha quedado gente sin jugar”, ha señalado. El técnico ha comentado también que Uzuni y Boyé no estaban en buenas condiciones físicas, por eso el albanés no ha jugado, porque tenía dolor, y el argentino sí lo ha hecho ya que “le anestesiaron” y ha podido estar los 90 minutos. “Tener a los dos jugadores que más goles llevan en el campeonato, esa referencia la pierdes. Pero no hay que llorar. Hay que trabajar con Myrto a ver si llega para el partido contra el Valencia. Él ha venido, lo ha intentado, pero no ha podido jugar”, ha indicado.

Por último, cuestionado por el mensaje que daría a la afición del Granada CF, Sandoval ha respondido que solo tiene agradecimiento porque “a cambio de poco te dan mucho”. “Vamos a casa y nos jugamos la última bala. Jugamos nosotros y el Valencia. Le pediría todo cariño del mundo porque es el último tren que nos pasa, siendo optimistas”, ha concluido.