La Liga EA Sports regresa tras su parón por los partidos disputados por las selecciones y celebra este fin de semana su jornada número 30, que se abrirá con el partido que mide en el Nuevo Mirandilla al Cádiz CF y al Granada CF, dos equipos que están en una situación muy complicada en la clasificación. Los locales quieren vencer por segunda vez consecutiva en su estadio para acercarse a los puestos de salvación, mientras que el Granada CF buscará en el debut de Sandoval un triunfo con el que se intentará cambiar la mala dinámica de las últimas semanas.

Vencer para acercarse a la permanencia

El Cádiz CF, llega a este encuentro después de caer derrotado en la última jornada antes del parón frente a la Real Sociedad por 2-0 en un partido muy pobre de los gaditanos, que no disfrutaron de ocasiones para poner en peligro la portería defendida por Remiro, mientras que encajaron un gol en el ecuador de cada parte, obra de Mikel Merino en el 28' y de Zakharyan en el 68'. De esta manera, el Cádiz se sitúa en antepenúltima posición con 22 puntos, a cinco de las posiciones de salvación marcadas por el RC Celta de Vigo, por lo que una victoria en esta jornada es de extrema urgencia para poder acercarse a esos puestos de salvación y poder luchar por la permanencia en este último tramo final de Liga.

La temporada del Cádiz CF está siendo complicada desde el primer momento, comenzó Sergio González al frente del banquillo cadista, aunque el equipo se ha situado en la parte más baja de la clasificación desde las primeras jornadas. De hecho, el Cádiz estuvo seis meses en Liga sin ganar, desde la tercera jornada disputada el 1 de septiembre, donde ganó como local al Villarreal CF. Esta mala dinámica provocó la destitución de Sergio y la llegada de Mauricio Pellegrino, aunque el cambio tampoco ha sido demasiado satisfactorio. Sin embargo, el equipo consiguió poner a la larga racha sin ganar en el último encuentro disputado en el Nuevo Mirandilla, venciendo al Atlético de Madrid por 2-0. Ahora, el club gaditano quiere hacerse con su segundo triunfo consecutivo ante su afición para poder seguir en la lucha por la salvación.

Para este importante encuentro, Mauricio Pellegrino, tiene las bajas por lesión de Fede San Emeterio, Luis Hernández y Maxi Gómez, siendo la de este último una baja muy sensible para la delantera, que es posible que esté formada por la dupla formada por Chris Ramos y Juanmi, mientras que estarán en las bandas acompañados por Robert Navarro en la derecha y Rubén Sobrino en la izquierda. Por otra parte, parece que Roger Martí se ha recuperado de la lesión que le ha tenido fuera de los terrenos de juego y podría reaparecer saliendo desde el banquillo. En cuanto al eje central de la zaga, podría estar formado por Fali y Víctor Chust, aunque también podría tener su oportunidad en la alineación Ousou.

Estrenar entrenador con triunfo

El Granada CF afronta este partido en una situación muy dramática, el equipo cayó derrotado en la última jornada frente al RCD Mallorca en Son Moix por 1-0 en un encuentro en el que el conjunto mallorquín fue más superior conforme avanzaban los minutos, mientras que los granadinistas apenas mostraban peligro en el área rival. Así pues, Raíllo marcó el gol de la victoria en un saque de esquina en una de las múltiples ocasiones de los mallorquinistas en la segunda parte. Tras este partido, el Granada se encuentra en penúltima posición con 14 puntos, a 13 de las posiciones de la permanencia. Este hecho ha provocado la destitución de Alexander Medina, y la llegada de Sandoval, que ha firmado hasta final de temporada.

La campaña del Granada CF está siendo realmente dura, comenzó con Paco López en el banquillo y los malos resultados hicieron que se tuviera que prescindir de sus servicios, a lo que se sumó la llegada de Alexander Medina y la revolución en el mercado de fichajes de invierno, habiendo muchas salidas, la más sonada y delicada la de Bryan Zaragoza al Bayern de Munich, mientras que se concretaron hasta diez llegadas, lo que hizo que la alineación fuera totalmente distinta a la de la primera parte de la campaña. Sin embargo, el efecto de Medina en el banquillo se vio muy a corto plazo, pues es cierto que el equipo vio una mejoría sobre todo en cuanto a juego, pero en las últimas semanas el Granada ha vuelto a ser un conjunto débil y endeble defensivamente. Esto ha hecho que Medina sea destituido y llegue Sandoval para este último tramo, en el que la salvación es prácticamente quimérica y en el que tiene que mejorar mucho el equipo.

Para esta jornada, Sandoval ha confeccionado una convocatoria de 24 jugadores en la que la principal noticia es la presencia de Uzuni. El albanés regresó antes de lo esperado de la concentración de su selección tras tener que marcharse lesionado en el partido frente a Chile. Posteriormente se ha confirmado que tiene una lesión en el tendón de Aquiles, aunque ha entrenado esta semana con el resto de la plantilla y al final ha podido entrar en la lista. Una convocatoria en la que la única ausencia es la de Vallejo y en la que deberá haber algún descarte antes del partido. En cuanto a la alineación, es posible que haya algunos cambios aunque parece claro que Boyé será la referencia en el ataque, mientras que en las bandas podrían estar Jozwiak y Pellistri.

Declaraciones de los entrenadores

El entrenador del Cádiz CF, Mauricio Pellegrino, ha comparecido en rueda de prensa, donde ha hablado acerca de cómo se encuentra la plantilla: "Que el entrenador tenga dudas siempre es una buena noticia. Eso quiere decir que el equipo está trabajando al completo, que los de fuera también están preparados. Eso soluciona muchas cosas al entrenador". También ha hablado sobre la importancia del encuentro: "No me gusta catalogarlo como los que tenemos que ganar porque podemos ganar cualquier partido. Tenemos que hacer lo máximo para ganar este viernes, y cuando venga el Barcelona igual. Si ganamos este y no los otros… no es una final. Conforme va llegando el final son partidos más importantes". Por último, ha hablado sobre la permanencia: "Tenemos que tener el foco puesto en lo que tenemos que hacer y eso nos va a dar vida hasta el final. Tenemos la presión más linda que es jugar para hacer lo que uno trabaja durante la semana. Siempre tomo esa obligación como un desafío, como un reto fantástico".

También ha pasado por rueda de prensa el entrenador del Granada CF, José Ramón Sandoval, que ha valorado la semana de entrenamientos: "Sólo puedo darte una valoración positiva. Me he preocupado más de mi equipo que del Cádiz. Hemos trabajado exclusivamente para saber el estadio mental y físico de los jugadores con tareas para ir llevándolos al partido en las mejores condiciones. No es fácil un equipo con los varapalos que está teniendo en la posición esté con la ilusión de este equipo". También ha hablado acerca del rival: "Los rivales no podemos elegirlos, es lo que tenemos. Es mi primera baza a batir. Es un partido que si ganamos nos acercamos un poco más y si perdemos ellos salen más reforzados. El que más se la juega es el Cádiz a nosotros ya nos dan por muertos. Quitamos la ansiedad y presión, que se dejen llevar". Por último, ha hablado sobre cómo quiere que transcurra el partido: "Me gustaría que mi equipo entrase bien al partido. Los primeros minutos son difíciles, el Cádiz marca los primeros tiempos. Tenemos que entrar sintiéndonos importantes, que nos quitemos los miedos y nos olvidemos de todo. Con personalidad".

Convocatorias

Cádiz CF: sin confirmar.

Granada CF: Augusto Batalla, Raúl Fernández, Marc Martínez, Maouassa, Miguel Rubio, Hongla, Lucas Boyé, Arezo, Callejón, Puertas, Uzuni, Ricard Sánchez, Ignasi Miquel, Neva, Corbeanu, Jozwiak, Pellistri, Sergio Ruiz, Melendo, Piatkowski, Gonzalo Villar y Torrente.

Posibles alineaciones

Cádiz CF: Ledesma, Iza Carcelén, Víctor Chust, Fali, Javi Hernández, Kouamé, Rubén Alcaraz, Robert Navarro, Rubén Sobrino, Chris Ramos y Juanmi.

Granada CF: Augusto Batalla, Ricard Sánchez, Ignasi Miquel, Bruno Méndez, Neva, Hongla, Sergio Ruiz, Gonzalo Villar, Pellistri, Jozwiak y Lucas Boyé.