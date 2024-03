El entrenador del Granada CF, José Ramón Sandoval,, en la previa a su primer encuentro oficial bajo los mandos del conjunto nazarí frente al Cádiz, ha hecho balance ante los medios de comunicación sobre sus primeras sesiones con el equipo y de cómo ve al equipo para esta 'final por la permanencia' que se disputará el viernes a las 21:00 horas.

Ha empezado analizando la situación de los internaciones y lesionados: "Uzuni viene de la selección lesionado, aunque ya se fue desde aquí tocado. Lo que más me gusta es que todos los jugadores están comprometidos. Con Boyé ha pasado igual; no ha podido entrenar en toda la semana. Uzuni ha hecho un esfuerzo hoy, en una jornada más liviana y de estrategia. Uzuni y Boyé quiero que estén en Cádiz. No lo podremos valorar hasta mañana. Si no vamos 100% en lo físico, lo haremos en lo mental. Todos los soldados para esta batalla son bienvenidos. No te puedo decir si podrán jugar de principio o no, pero todos los que vayan en la convocatoria serán importantes pese a los minutos que jueguen".

Solo ha podido dar "una valoración positiva del grupo durante esta semana", donde principalmente se ha preocupado "más por el equipo que por el rival". "Hemos diseñado tareas para llevarlos al partido ante el Cádiz en las mejores formas. No es fácil, ya que tienen una gran ilusión y está teniendo una gran acogida con mi propuesta. Creo mucho porque se puede sacar más", ha dicho.

No ha calificado como tal de una final el partido de este viernes, pero sí ha asumido que si ganan al Cádiz podrán "estar más cerquita", a la vez que ellos "son los que tienen más que perder". "Nosotros hemos querido quitar un poco la ansiedad y la presión. Nosotros estamos heridos de muerte, y eso es más peligroso que otra cosa para el rival", ha puntualizado.

Sobre el plantel, Sandoval ha admitido que ha partido "de cero con todos los jugadores" ya que no quiere "estar condicionado por lo anterior". "Quiero que ellos crean que esto es un reto de diez partidos donde todos pueden aportar. Sé que jugadores como Puertas o Callejón tienen mucha predisposición. Hay que pensar egoístamente solo en el bien del Granada. Quiero potenciar sus valores y que todos piensen que parten de cero y se lo pueden ganar", ha dicho.

La idea de juego la tiene clara. Para él es importante que "el equipo entrara bien en el partido". "El Cádiz marca desde el principio los partidos y tiene mucha intensidad. Buscan espacios y son verticales. Quiero que mi equipo tenga personalidad. Se van a jugar muchos minipartidos dentro de este. Quiero que mi equipo juegue como si nadie los viera. Vamos a ser un equipo incómodo para el Cádiz ya que queremos lo mismo que ellos. Tenemos que intentar minimizar los errores con este soplo de aire fresco nuevo. No voy a dejar de creer en lo positivo. Es la única manera que tenemos para sacar esto adelante", ha expresado.