Después de vivir una final de copa en primera persona, he llegado a una conclusión: debería ser obligatorio vivir una. Sobre todo, cuando se ven cara a cara dos aficiones que vivieron el partido tal y como lo hicieron. Tuve la oportunidad de asistir a un partido que sin lugar a duda será uno de los ejemplos que ponga cuando el día de mañana, las futuras generaciones pregunten qué es el fútbol.

Desde que partí rumbo al estadio, se respiraba un ambiente distinto en la ciudad de Sevilla. Hay cosas que no se pueden describir con exactitud, esta es una de ellas. Quizá fue el destino que el autobús que tanto a mí como a los aficionados del Athletic que en él se encontraban nos dejase tirados, obligándonos a continuar andando unos 20 minutos hasta el estadio. Quizá, pese al enfado que cogimos todos los usuarios de aquél transporte público, no era tan negativo como creíamos. Emprendí el camino a pie rodeado de seguidores vascos, y decidí fijarme en sus emociones. Fue ahí cuando me di cuenta que todo esto es más que un deporte, y fue ahí cuando tomé la decisión de vivir esto de la forma más cercana a las emociones que ambas aficiones pudiesen transmitirme.

En la travesía al escenario del partido cumbre de esta copa 2023-24, se veían múltiples familias y amigos preparándose para lo que venía. Niños haciendo sus pronósticos sobre la final, abuelos y abuelas emocionados por la posibilidad de ver 40 años después aquello que llevan sin celebrar desde que eran cuatro décadas más jóvenes, y muchos otros tantos que parecían querer evitar hablar del partido, intentando evadir esa cantidad de nervios que siempre llegan cuando tu equipo se encuentra a un pasito de ser campeón. Lo único que lograban era posponerlo, pues nada les libraría de vivir una final casi de infarto.

La plantilla del Athletic, reunida para una tanda de penaltis que decidiría el campeón | Foto: Aarón Luna González

Por ese camino conocí, o me vino a conocer prácticamente, un aficionado del conjunto vasco. Sin saber quién era yo me ofreció una lata de bebida, y me estuvo contando lo mucho que el Athletic quería esa copa. Que, como él decía, "el fútbol se lo debía". Quizá si, pero las deudas del fútbol no siempre se saldan cuando uno quiere, pensé. Sin embargo, tras eso se acercó y me dijo algo que me demostró lo mucho que ese fiel seguidor valora este deporte. "Al final, ganemos o perdamos, lo mejor que tenemos en el mundo, es esto", señalando a la la afición del norte de España, a su afición. Casi sin darme cuenta estaba ya cerca del lugar de los hechos, y detrás de una masa enorme de "leones" sueltos, en dirección a conquistar La Cartuja. Banderas enormes, bufandas, bombos y otros instrumentos que generaban un ambiente que contagiaba a cualquiera.

No se quedaba atrás la afición mallorquín. Cuando tu equipo, contra todo pronóstico, llega tan tan lejos, es imposible no querer más. Es imposible no tratar de convencer a los tuyos de que tal y como rezaba el cántico más repetido por los bermellones, "Sí se puede". Y si no, que le quiten lo bailado al conjunto de Aguirre. Pero su grada no iba a fallar a la cita en Sevilla. No tuve la ocasión de conocer a la afición pirata hasta una vez dentro, donde pude presenciar lo que un equipo tan humilde es capaz de hacer. Aparentemente, parecían bastantes menos que sus rivales, pero la grada del Mallorca alentaba a los suyos de una forma infernal. Ambas gradas desplegaron un tifo, a cada cuál mejor hecho y más épico. No sólo los hombres de Aguirre, e incluido él, no decepcionaron, sino que tampoco lo hicieron esos que estaban en los asientos de La Cartuja para ser un jugador más.

El tifo del Mallorca de para la importante final | Foto: Aarón Luna González

El tifo del Athletic Club de Bilbao previo a la final | Foto: Aarón Luna González

Ambos grupos de seguidores superaron las expectativas que yo tenía. Sobre todo el RCD Mallorca, aunque hasta entonces tampoco había tenido la oportunidad de tener ninguna toma de contacto en persona con ningún seguidor de alguna de las dos aficiones. Me tocó vivir la noche rodeado de rojiblancos. Todos tenían las mismas ganas de salir campeones, y no sólo hago referencia a los bilbaínos, también me refiero a los mallorquines. Eso lo transmitieron al campo, donde a los jugadores no se les pudo reprochar nada. No sé lo que es ser futbolista profesional, pero pondría la mano en el fuego con total seguridad de no quemarme apostando que, en noches así, miras a tu grada y no existe límite físico. Las fuerzas se triplican, la ilusión aumenta, y aunque algunos diesen por claros favoritos al equipo de San Mamés, entre los de Son Moix estaba ese rún rún de "¿Y si...?". Un sueño que parecía muy alcanzable al mirar a esa hinchada bermellona saltando, cantando, empujando a los suyos a intentar de hacer historia (más aún).

Sabes que la final es de alta categoría cuando ser el mejor no impide que te lleves una sorpresa. Eso, para el equipo dominador, no es una buena noticia, lógico que cuando tu equipo parece ser superior no es de agrado verle encajar un gol, pues se presuponía que tu gol estaba más cerca. Sin embargo, para el espectador neutro, esto es garantía de espectáculo. El Mallorca, que parecía haber salido al terreno con una o dos marchas menos que su rival, se ponía con mucha tensión tras tres rechaces por delante. La euforia llenó el lado mallorquín. Era la forma perfecta de dejar claro que estaban ahí, que no habían llegado tan lejos para achantarse y que si enfrente tenían leones, ellos eran unos diablos capaces de hacerles pasar un infierno. Ese infierno que los del Athletic temían, no ser capaces de deshacerse de la maldición de los 40 años sin levantar el título. Todos ellos tenían en la mente las imágenes de años anteriores viendo cómo eran otros los que tocaban la plata, y esta vez querían ser ellos los que la tocasen.

La copa del Rey, preparada para recibir a los conjuntos que lucharán por ella | Foto: Aarón Luna González

Por eso mismo, lejos de venirse abajo, los leones rugían más y más fuerte. Miraba a mi alrededor y sólo veía a personas de rojiblanco levantadas, con sus bufandas en mano, recitando los clásicos cánticos de su equipo, contrarrestando esa fuerza procedente de los peldaños contrincantes. Lo que se presenció a partir de ahí sobre el verde fue una auténtica batalla, digna de ser analizada. Pero no podía dejar de fijarme en la actitud de ambas aficiones. Parecían ser ellos los que jugaban el partido. Era como si los jugadores fuesen controlados por ellos, tal y como en los juegos de consolas. En ese momento, Nico Williams y su hermano, Guruzeta, Sancet... eran futbolistas, pero también aficionados que sabían la importancia de lo que se disputaba. Y Muriqi, Toni Lato, Raillo, Sergi Darder... También eran jugadores, pero además eran mallorquínes con un corazón y una ilusión tan grande que eran capaces de romper todo pronóstico.

Esta contienda pasional tuvo su desembocadura en los lanzamientos desde los once metros. Un momento donde a más de uno no le gusta mirar. Otros, se encargan de pitar a los lanzadores rivales para ponerles nerviosos y de golpear el asiento contiguo para generar ruido. Llegado a este punto, era imposible decidir quién se lo merecía más. Ambas partes habían jugado sus cartas tal y como tenían que hacerlo, tal cual estaba escrito. Se lo llevase quien se lo llevase, iba a quedar como una final llena de emoción, con un desenlace eufórico para unos, triste para otros. Pero jamás decepcionados con los perdedores. El destino y la mala fortuna de la lotería que son las tandas de penalti quiso que el campeón fuesen los rojiblancos.

El Athletic alzando 40 años después la copa del rey | Foto: Aarón Luna González

La alegría acabo desbordando las gradas vascas, en el sentido metafórico y en el literal, pues tras acercarse exultante el equipo de Valverde a la zona de los suyos, estos no pudieron evitar abrazarlos, fusionarse unos entre otros en el tumulto creado, y la valla que separa los peldaños del terreno acabó cediendo. Por suerte, no acabó en nada grave. Algunos lo ven como una irresponsabilidad de los futbolistas del conjunto vasco por acercarse y motivar dicho accidente. Pero yo digo, ¿Alguien sería capaz de no pensar en ellos nada más salir campeones?¿Acaso alguien sería incapaz de correr eufórico hacia los tuyos? Si llegaron hasta ahí y lo lograron es porque en todo equipo, afición y plantilla unidos son imparables. Y ayer ambos lo demostraron.

Porque por el otro lado, aunque no levantasen una copa, también fueron ganadores. Es una realidad que el único que tuvo ventaja durante algún momento de los 120 minutos jugados, fue el Mallorca. El Athletic no estuvo por encima en ningún momento. Y si ya llegar hasta este día es un hito, hacerlo compitiendo de la forma que lo hicieron los bermellones, es para quitarse el sombrero. Y si lo hicieron fue porque detrás, casi 20.000 de los suyos en Sevilla se dejaron el alma para que fuese posible. 20.000 corazones entregados, confiados y esperanzados. La derrota les hizo perder la copa, pero les hizo ganar aún más unión. Siempre es bonito ver cómo los jugadores agradecen a sus seguidores el apoyo, y en una final como la vivida este Sábado 6 de Abril, las imágenes de la plantilla del Mallorca abrazando y saludando a los que durante más de dos horas no pararon de alentar, serán inolvidables.

En esta ocasión, salió cruz para la entidad de las Islas Baleares. Pero dejaron una huella en la historia de la copa del rey de España. Han demostrado que quien quiere y no se rinde, puede. Y seguro que en el futuro, volveremos a verles sonreír, quizá en esa ocasión más fuerte incluso que esta vez, quizá, siendo ellos los que levanten al cielo el trofeo.

El RCD Mallorca, preparándose para la tanda de penaltis de la final | Foto: Aarón Luna González

Me dispuse a salir, a despedirme de una atmósfera que recordaré siempre. Por el camino, me crucé con un periodista del Athletic, de unos cerca de 50 años de edad aparentemente, llorando de la emoción. Al momento pensé que, la última vez que esa persona vio al Athletic levantar ese título, él era aún un niño. no podía llegar ni a los 15 años de edad. 40 años después, ya un adulto con su carrera profesional y todo, ha podido repetir esa sensación que de crío vivió. Mi carácter empático me impidió irme sin felicitarle por el hito, a lo que me respondió con un abrazo enorme.

Ya a la salida, me crucé con algún que otro aficionado de ambos conjuntos. algunos seguidores rojiblancos expresándome su gran experiencia en la ciudad y su deseo de volver, y, en el bus ya de retorno a casa, la otra cara de la moneda. Aficionados del Mallorca con rostros serios, niños con síntomas de haber llorado por no ver a los suyos campeones tras el duro camino realizado, adultos que se les podía leer en la cara sus pensamientos. Esas ideas que seguramente les coma la cabeza algunos días, eso de "¿Qué hubiese pasado si no se hubiese fallado ciertas ocasiones?¿Por qué la fortuna no estuvo más de nuestro lado en los penaltis?" y montones de cuestiones más.

Se acabó así una noche que para los bermellones fue más amarga que para los leones. Pero en La Cartuja comprendí que el fútbol no es si cierto jugador ficha o no ficha por un equipo. Si un equipo tiene mejor o peor plantilla. Ni siquiera es si juega contra uno u otro rival. El fútbol va más allá de eso. Es la felicidad de salir campeón, pero también la tristeza de no hacerlo. Es la euforia de romper una racha que parecía interminable, pero también el orgullo de ver que los tuyos han dado el 200% y no se le puede reprochar nada. El fútbol son esos momentos previos, esos momentos durante el partido, y esos momentos post partido, donde los aficionados esperan nerviosos, alientan, y celebran. Cuando los seguidores se unen, cantan y también cuando lloran. El que no entienda que el fútbol va más allá de lo que sucede cuando 22 personas corren tras el esférico, que sin los aficionados no se entiende y que no sólo es fútbol cuando se gana, sino también cuando se pierde, tiene que hacer una revisión de su concepto del deporte. Porque el fútbol, además de un deporte, es un sentimiento, y ayer bermellones y leones lo demostraron.