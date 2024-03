El Mallorca cayó en Montjuic en un partido donde pudo llevarse los tres puntos en ocasiones aisladas que no supieron aprovechar. Los de Aguirre estuvieron bien en defensa aunque menos sólidos de lo que acostumbran, algo que claramente ha decantado la balanza a favor del conjunto culé.

Los bermellones no se encontraron cómodos durante el partido, además de que los cambios no dotaron al equipo del suficiente oxígeno para empujar al equipo al área rival, sobre todo en los últimos minutos del encuentro donde el partido se volvió un correcalles y el Barça estaba lanzado al ataque. Aún así, hubo varios jugadores que estuvieron a la altura y salvaron los muebles.

Criterio de puntuación: 0-3. Muy mal / 4. Mal / 5. Regular / 6. Bien / 7. Bastante bien / 8. Muy bien / 9. Fantástico / 10. Excelente / SC. Sin calificar.

Predrag Rajkovic

8| Salvador. Gran partido del serbio, paró varias ocasiones claras, se mostró seguro ante las intentonas de los culés y, sobre todo, atajó el penalti para salvar el 1-0 en la primera mitad, aunque nada pudo hacer con el disparo de Lamine Yamal. Parece que el alto nivel de Greif está haciendo mejorar y mucho al balcánico.

Gio González

4| Desorientado. El uruguayo estuvo desaparecido durante varios momentos del partido, algo que echó en falta el Mallorca durante el encuentro. El jugador incisivo en duelos como el de la Real Sociedad obtuvo una postura más conservadora a lo largo del encuentro.

Matija Nastasic

5| Suficiente. Tiró de experiencia aunque tampoco estuvo lo suficientemente acertado, cortó varios balones y se mantuvo firme en muchas ocasiones, aunque quizá demasiado perdido en las que no.

Antonio Raíllo

5| Justito. El capitán no tuvo un gran partido, al igual que Nastasic no tapó mal pero simplemente faltó la solidez que llevamos viendo del conjunto bermellón durante esta temporada.

Copete

4| Acelerado. Un penalti en contra y varias salidas a destiempo. Al igual que sus compañeros tapó y no estuvo mal, pero el penalti lastra un partido no tan brillante como el de la jornada pasada.

Toni Lato

7| Cerrojo. Quizá el mejor de la línea defensiva, estuvo rápido y bien al corte, sobre todo ante una marca para nada fácil de cubrir como Lamine Yamal. Su cambio por lesión debilitó mucho al equipo en la parcela defensiva, siendo precisamente por su demarcación donde anotó el Barça el único gol del encuentro.

Sergi Darder durante el encuentro. | Foto: RCD Mallorca

Sergi Darder

4| Desaparecido. La vida de Darder en Mallorca no está siendo tan buena como se esperaba. Hoy, tras volver a la titularidad, vimos poco del ex del Espanyol. Una pena que un jugador tan talentoso y tan capaz no encuentre su forma.

Manu Morlanes

5| Sin más. No muy brillante, pero cumplió con su función. Tuvo una doble ocasión tras el remate de Muriqi y en ocasiones se mostró algo espeso con el balón. Defensivamente cumplió.

Samú Costa

5| Poco. Poco, ese fue el partido de Samú Costa. El portugués no jugó mal, estuvo bien en defensa, pero no ha sido su mejor partido de la temporada, ni de cerca.

Muriqi y Christensen disputando el balón. | Foto: RCD Mallorca

Vedat Muriqi

5| Hundido. Aún falta mucho para recuperar al Muriqi del pasado curso. El kosovar lo intenta, se asocia bien con sus compañeros y cumple su labor como referencia ofensiva. También sigue mostrando su potencia aérea, pero nada que ver con lo que vimos de él la pasada temporada.

Cyle Larin

3| Muy fallón. El canadiense estuvo muy errante, carente de decisión y de compostura en el área rival. Tuvo en sus botas varias ocasiones que no supusieron ningún problema a Marc André Ter Stegen, está claro que Mallorca no es pucela y le está costando encontrar su forma.

Dani Rodríguez

5| Luchón. Salió al terreno de juego por Morlanes, peleó varios balones y mostró su calidad. Aún así poco pudo hacer ante un partido que, minutos después de su entrada, se volvió frenético.

Jaume Costa

3| Suspenso. No consiguió llenar las botas de Toni Lato. Lamine le birló en varias ocasiones y no pudo impedir el tanto del internacional español, lo que lastra considerablemente su partido. Poco también del ex del Villarreal en ataque.

Antonio Sánchez

4| Descafeinado. No tuvo muchos minutos, pero tampoco se vió al Antonio Sánchez que tanto da que hablar esta temporada. Al igual que Dani Rodríguez, la situación frenética del encuentro impidió que brillase lo suficiente.

Nemanja Radonjic

SC| Tapado. Pocos minutos para el serbio que, tras un mes en Mallorca, parece no entrar de lleno en los planes de Aguirre. Poco más que decir ante un partido en el que no pudo disfrutar del tiempo de juego suficiente para destacar.

Abdón Prats

SC| Incomprensible. Incomprensible su entrada al terreno de juego tan tarde, en un partido en el que Abdón podría haber rascado varias ocasiones de peligro, el de Artá tan solo tuvo 10 minutos en su haber.