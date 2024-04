José Mari lleva ocho temporadas vistiendo la camiseta amarilla, siendo así el jugador con mayor duración en militar en el equipo cadista actualmente. Esto lo convierte en el capitán del Cádiz CF con un total de 166 partidos jugados; sin embargo, estos podrían haber sido muchos más si las lesiones le hubiesen respetado.

Lesión de José Mari contra el Valencia/ Fuente: LaLiga

Tras su rotura de menisco y afectación del ligamento lateral interno en enero de 2023 en Valencia, José Mari no ha vuelto a jugar un partido con el Cádiz, aunque ha sido uno más en los entrenamientos, siendo parte de su programa de recuperación.

El Cádiz CF comunicaba en redes sociales la intervención realizada al jugador. "Este martes ha sido intervenido José Mari en la clínica FREMAP de Jerez. El jugador ha sido sometido a una artroscopia de limpieza de la rodilla operada del cruzado con anterioridad, dentro de la revisión prevista del menisco".

El calvario de las lesiones

Tras su llegada al conjunto gaditano en la temporada 2016/2017, no fue hasta el octavo partido cuando debutó con Álvaro Cervera en el banquillo, siendo un futbolista muy importante para el entrenador.

En la siguiente campaña había tenido molestias al inicio de esta, pero una entrada el 9 de diciembre de 2017 del jugador del Zaragoza Papu sobre su rodilla derecha, la misma en la que actualmente está teniendo problemas, lesión en el menisco y en el ligamento cruzado anterior que le dejó fuera de los terrenos de juegos lo restante de temporada.

Tras el ascenso a la máxima categoría del fútbol español, no disputó 15 jornadas, dejando al equipo preocupado por si la lesión iba a ser de larga duración como la sufrida anteriormente en Zaragoza.

Durante la temporada 2020/2021 no jugó ningún minuto de la primera vuelta de LaLiga. Cuando volvió al césped, Ávaro Cervera ya no era entrenador del Cádiz; ahora Sergio González era el que ocupaba el puesto. Volvió al once en un partido histórico contra el Barcelona en el Camp Nou, en el que el Cádiz ganó 0-1.

Contrato hasta 2025

Pese a las lesiones, el conjunto amarillo renovó al roteño en 2023 con un contrato hasta 2025. El pasado mercado de invierno, el jugador dio un paso al lado y dejó su ficha libre para que el club pudiese fichar, manera de ayudar al equipo aun estando lesionado.