El Sevilla cumple y se gana el derecho de ir a la Feria

El condicionante del partido

El árbitro dio las instrucciones de comenzar el partido y sería en pocos minutos dónde prácticamente se decantaría el desenlace de este de manera desorbitada. Corría el tercer minuto de encuentro e Isaac Romero, que se situaba en el centro del campo, mandaba un pase aéreo milimétrico a Gudelj, el cual estaba corriendo en dirección a la portería rival. El jugador serbio tenía un camino desértico, y pocos metros lo separaban de su objetivo, adelantar al conjunto visitante. En ese preciso instante, y con el fin de que la jugada no llegara a más, Saúl Coco entró hasta en tres ocasiones al futbolista sevillista por detrás, haciéndole perder el equilibrio y caer al suelo. En primera instancia, el colegiado señaló falta amonestando al jugador canario con una tarjeta amarilla. Sin embargo, tras ser llamado por el árbitro del VAR, revisó la jugada para darse cuenta que, efectivamente, se trataba de una ocasión manifiesta de gol y que por ende, las consecuencias debían ser mayores.

Con uno menos para el resto de partido, García Pimienta se vio obligado a reestructurar a sus jugadores para no dejar un hueco vacío en el medio de la defensa canaria. Para ello, Alex Suarez pasó a jugar de central y Marvin Park se posicionaría en el lateral derecho.

Expulsión de Saúl Coco en el minuto tres de partido | Foto: Getty Images

Falta de acierto en las áreas

El transcurso del resto del primer tiempo no pareció verse muy afectado por este previo acontecimiento. El Sevilla tomó un rol más dominante sin generar demasiadas ocasiones de claridad. Las palmas, por su parte, no se acható en defensa para mantener el empate a cero, manteniendo siempre una actitud de cara a la portería contraria. Una de las ocasiones con mayor peligro llegó a raíz de un ataque del equipo insular. Un muy buen balón al espacio que no logró alcanzar Sandro llegó a los pies de Nyland, el cual rápidamente y sin dudarlo despejó el balón. Este gran pase llegó hasta los pies de Isaac, que comenzó a correr puesto que se encontraba completamente solo, teniendo frente a él al arquero rival. Llegado el momento de finalizar el mano a mano, el futbolista rojiblanco definió de manera pésima y el balón no fue entre los tres palos.

Llegando al final del primer tiempo, Isaac tendría una oportunidad para redimirse, encontrándose con una ocasión prácticamente igual en la que tras un excelente control orientado había sorteado toda la defensa canaria y estaba de nuevo corriendo por la banda derecha con tan solo al portero rival frente a él. Si la definición del primer tiro fue francamente mala, esta no se quedó atrás ni mucho menos. Dos acciones con alta probabilidad de gol erradas por unas definiciones propias de un futbolista que no pertenece a la categoría de élite del fútbol español. Sin duda el rendimiento de Isaac está sorprendiendo mucho a todos los aficionados hispalenses, llegó y en los primeros partidos enamoró a toda la afición mostrándose un delantero versátil y con mucho gol y en los últimos encuentros se está mostrando fallón de cara a puerta, aunque su faceta de participativo y de generar peligro rival sigue estando en su apogeo.

Sonó la campana antes del final

Cuando ya parecía que pese a la superioridad numérica el partido se iría con empate a los vestuarios, el Sevilla lograría generar una gran oportunidad que, sin ser más clara que otras falladas anteriormente, sirvió para adelantarse en el marcador. Tenía Gudelj la pelota en sus pies y realizó un centro muy preciso hasta la cabeza de Youssef En-Nesyri, el cual ha demostrado en numerosas ocasiones que si algo se le da bien es rematar balones de cabeza. Con esta acción el encuentro se ponía muy de cara para el equipo de Nervión, que tampoco podía relajarse porque indudablemente la UD las Palmas saldría a tratar de empatar en el segundo tiempo.

Youssef En-Nesyri tras anotar ante las palmas | Foto: Instagram del club (@sevillafc)

Permanece el desacierto de cara a puerta

Justo al inicio de la segunda mitad el Sevilla tendría la oportunidad de dar por finalizado el encuentro con una falta muy peligrosa en zonas cercanas a la portería rival. Una buenísima jugada ensayada en la que Isaac corrió hasta el primer palo, apareciendo totalmente solo tras despistar a la defensa canaria. Remate que, siguiendo la línea de aquellos realizados en el primer tiempo, no cogería buen rumbo y saldría por la línea de fondo.

A medida que el partido se desarrollaba, comenzó a predominar el dominio de las Palmas. En el minuto 64, una falta lejana lanzada por Sandro sorprendió a Nyland tomando una potencia considerable, que logró despejar puesto que iba colocada al medio. En el córner posterior a esa jugada, tras un despeje, Kirian disparó en la frontal sevillista pero el arquero logró atajar el balón sin problemas aparentes.

Lamentos en los jugadores de Las Palmas | Foto: Getty Images

Decadencia de las palmas aprovechada por el Sevilla

En el minuto 80, un suso que acababa de entrar en el terreno de juego inició una jugada que, de no ser por escasos centímetros, hablaríamos de uno de los goles de la jornada. Un magnífico balón aéreo a En-Nesyri lo dejaba completamente solo contra Aaron Escandell. El futbolista marroquí definió de manera espectacular con una vaselina que superó por encima al arquero canario. Este gol no llegó a subir al marcador al tratarse de offside, pero sin duda sirve para callar a todos aquellos que todavía a día de hoy tratan de mofarse del delantero argumentando que: "En-Nesyri solo mete los goles con la cabeza".

Para poner fin al partido, en el minuto 93 llegaría el último gol del partido. Una gran jugada por la banda izquierda que inició el delantero marroquí que, tras un pase en el momento adecuado a Agoumé sirvió para que el centrocampista francés asistiera a Lukebakio para que empujara la pelota y marcara gol a placer.

Un encuentro que pese a que pudo parecer en varios instantes que se le escaparía al Sevilla aún teniendo superioridad numérica, logra solventarlo de una forma cómoda y los aficionados ven como el equipo dirigido por Quique Sánchez Flores se aleja cada vez más de la zona de descenso.