El técnico del Granada, José Ramón Sandoval, compareció ante los medios tras el partido ante el Athletic Club en el que el Granada se adelantó con un tempranero gol olímpico de Gumbau que pilló por sorpresa a un Athletic que entró peor en el partido.

El Athletic fue cogiendo el dominio del partido ante un Granada que se defendía en bloque bajo. En el 24', Guruzeta empató el partido en un rechace. Se revisó un fuera de juego previo de Nico Williams, pero el tanto subió al marcador. El Athletic buscó el segundo, pero no consiguió llevarse el gato al agua.

Sobre la suplencia de Uzuni, Sandoval comentó lo siguiente: "Ha tenido problemas con el vuelo y lleva toda la semana sin entrenar. Se ha tenido que infiltrar hoy para poder salir, por eso no ha salido de titular. Llevamos arrastrando. Está haciendo un gran esfuerzo con el grupo y este jugador igual que todos los que están, se está implicando mucho".

Pellistri y su baja de última hora fue valorada así por Sandoval: "Ha habido jugadores que ayer pasaron la noche en el hospital con vómitos y han venido a este viaje. Algunos han jugado y otros se han tenido que quedar en la caseta porque era imposible salir al inicio. Si lo habéis visto, la alineación era una y luego hemos tenido que cambiar. Entonces, bueno, nos trastoca un poquito los planes de partido, pero el jugador que ha salido lo ha hecho de diez. Yo me quito el sombrero sobre mis jugadores porque en esa situación no es fácil trabajar como estamos trabajando. Todo el mundo nos puede subestimar un poquito porque al final nos lo hemos ganado, estamos abajo del todo, pero de aquí a final de temporada no vamos a bajar los brazos y vamos a intentar morir de pie porque creo que esta ciudad y esta afición se lo merecen".

Sensaciones

La valoración del partido para Sandoval fue esta: "La verdad que hemos venido y, nada más llegar, hemos llegado con muchos imprevistos. Hemos tenido que dejar jugadores sin vestirse porque había un virus estomacal y nos ha cambiado un poco el paso. Incluso jugadores que venían muy tocados, que no han podido viajar en avión y han viajado en coche. Al final, hacemos muchos esfuerzos y, la verdad, es que la gente que ha estado le tengo que dar un diez. El plan de partido que teníamos era este, sabíamos que el Athletic era muy vertical, que buscaba muy bien los espacios a las espaldas de nuestro mediocentro con Sancet e incluso Unai hoy ha salido para lo mismo. Era, con los dos puntas, salir a los centrales para que no filtraran esos pases y, sobre todo, tener muchas ayudas a la hora de enfrentarse a Nico y a Williams. Creo que el equipo ha salido valiente, ha ido arriba y nos hemos encontrado con el gol de córner. Ahí, el equipo no ha bajado en ningún momento. Creo que ese plan de partido era minimizar o cortar el hilo conductor que tenía el Athletic. Creo que el equipo ha ido arriba, ha sabido pelear, ganar duelos... Al final, el Athletic te mete, te mete y, cualquier jugada que pierdas te hace correr mucho para atrás. Así llegó el gol. Lo que sí que es verdad es que me ha gustado el sufrimiento y el sacrificio del equipo, que ahora mismo, según estamos, con poquito nos soplan y nos caemos al suelo. Llevamos dos partidos compitiendo muy bien, ganando registros a los equipos rivales... Aquí en San Mamés era difícil ganar esos registros, pero al menos hemos ido a un plan de partido que queríamos. El Athletic no se ha encontrado cómodo. Ha tenido ocasiones de gol, pero no se ha encontrado cómodo dentro del terreno de juego porque las líneas de pase, las coberturas y las permutas que hacíamos en banda eran con mucha intensidad y ahí hacíamos que jugaran mucho con los centrales".

Sandoval se quedó "satisfecho con este resultado por cómo ha ido yendo toda la semana con todos los jugadores y todos los problemas" que han tenido porque "los jugadores han dado la cara". "Creo que, al final, se han llevado un punto de aquí que creo que nos va a venir muy bien para afrontar esta semana de cara al partido contra Osasuna", apuntó.

El punto no le vale al Granada y así lo valoró Sandoval: "Nosotros queríamos ganar el partido. Intentábamos minimizar al Athletic de cualquier manera. Sabíamos que el Athletic era muy difícil pararle en los córners, en las segundas jugadas, porque deja tres en la frontal y todos los rebotes les cae. Al final, vienen de segunda jugada sus goles y, dejando tres arriba, arriesgando nosotros, hemos intentado que el Athletic dudara en esas cosas. Lo importante era que dudara y que nosotros nos encontráramos cada vez más cómodos. No es fácil que un equipo que está en descenso, que se queden tres arriba para atacar en un córner. Hay que convencerlos y solo nos queda eso, arriesgar. Nos hemos llevado un punto, pero en ningún momento hemos intentado ir a por ese punto. Pero el Athletic te somete, te mete atrás y es así. ¿Perder tiempo? Yo creo que este equipo no intenta perder tiempo, sino marcar los tiempos, porque hay veces que el Athletic es un equipo que te mete un ida y vuelta: te sube al ring y te da. Ellos están convencidos de que van a ganar, porque están muy bien físicamente y había momentos que había que parar el ritmo y que el equipo cogiera oxígeno. No es fácil competir contra un Athletic que viene en línea ascendente y con la calidad que tienen los jugadores".