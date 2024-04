El Getafe viene tras empatar a uno en el Coliseum ante la Real Sociedad, en un partido en el que los dos equipos, se quedaron con un mal sabor de boca, debido a la sensación de que el encuentro pudo decantarse para cualquier lado en uno u otro momento.

Fuente: Getafe CF

Los azulones, ya miran hacia lo que les viene por delante, pasando por el choque de este fin de semana ante el Almería en el Power Horse Stadium, en donde una victoria del conjunto getafense, supondría el descenso matemático del conjunto almeriense de la máxima categoría, y que podría hacer que los azulones sigan metiendo presión en la lucha por competiciones europeas.

De todo ello y más ha hablado Juan Miguel Latasa, delantero del conjunto de Getafe esta misma mañana en rueda de prensa, en donde ha repasado la actualidad del club:

Las posibilidades de entrar a Europa

“¿Europa? Hasta que sea matemáticamente posible vamos a seguir, vamos ir partido a partido, queremos ganar este fin de semana, si no va a estar más lejos aún. Pensamos en ganar y quedar lo más arriba posible”.

Fuente: Getafe CF

“Estamos haciendo muy buena temporada, es verdad que la gente quiere más, estamos en una posición buena, hay que hacer bien las cosas para llegar ahí".

Su temporada y su relación con Bordalás

"A nivel individual está siendo una buena temporada, me habría propuesto crecer y afianzarme en Primera y creo que lo estoy consiguiendo".

Fuente: Getafe CF

“Cuando Bordalás llegó no estaba contando con minutos, él me dio la oportunidad de jugar y este año así ha sido, me ha dado su confianza y esos pequeños detalles que me han hecho mejorar como jugador”.

Los problemas del equipo

“Quizá no estamos en una dinámica tan buena como la 1ª vuelta. Están faltando pequeños detalles, tuvimos ocasiones para ganar a la Real, no materializamos y es lo que nos está faltando. Esos primeros minutos encajamos demasiado a menudo y se hace cuesta arriba”.