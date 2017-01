El Deportivo Alavés se planta en semifinales tras empatar ante el Alcorcón

Google Plus

MARCADOR: No hubo.

En una de las peores versiones de la temporada en su feudo, propiciada por un atrevido y dignísimo Alcorcón, el Deportivo Alavés selló su pase a las semifinales de la Copa del Rey tras empatar a cero en su estadio ante el conjunto alfarero, en un encuentro marcado por el dominio visitante, que fue a menos según avanzó el encuentro. El conjunto de Julio Velázquez fue muy superior en la primera mitad, y dispuso de innumerables oportunidades de gol, que de haber convertido en gol, hubieran cambiado el transcurso del partido. El conjunto de Pellegrino pudo contener los ataques del conjunto alfarero, y pudo confirmar el pase a las semifinales manteniendo el empate sin goles.

El Deportivo Alavés estará en semifinales por quinta vez en su historia, la última en la temporada 2003/2004, y esperará rival en los encuentros de cuartos de final restantes, que se disputarán el próximo miércoles y jueves.

Pellegrino realizó muchas variantes en su once titular, tal y como ha ido haciendo en los encuentros que ha disputado en dicha competición. Jugadores como Theo, Laguardia, Femenía, Llorente, Manu García, Deyverson, Ibai o Edgar no fueron de la partida. A pesar de ello, el técnico argentino alineó un once muy competitivo, que sufrió para contener su portería a cero en los primeros 45 minutos.

Y es que el Alcorcón agobió por momentos la portería albiazul, sobre todo a partir del primer cuarto de hora inicial. Los de Julio Velázquez dispusieron de muy buenas oportunidades de gol para adelantarse, pero por desacierto o por acierto del meta Ortolá, no pudieron marcharse al descanso con ventaja. A pesar de ello, el conjunto vitoriano generó la primera buena ocasión del partido, en un saque de esquina botado por Rubén Sobrino cabeceado cerca del palo derecho por Alexis Ruano.

Dominio alfarero que no tuvo premio

Pero el que creó peligro a balón parado fue el Alcorcón, primero en una prolongación dentro del área de Víctor Pérez, que tuvo que despejar bajo palos Alexis Ruano, y poco después, en el córner derivado de la misma jugada, con un cabezazo de Unai Elgezabal, que remató libre de marca cerca del punto de penalti, un cabezazo que se marchó desviado por el lado derecho de la meta de Ortolá.

Fueron las primeras acciones del partido, un encuentro en el que no hubo demasiado ritmo, promovido por un Alavés al que lógicamente, no le interesaba un encuentro de idas y venidas, que poco a poco fue cogiendo color amarillo en favor de una A.D. Alcorcón venida a más con el paso de los minutos.

Tanto fue así que el conjunto vitoriano comenzó a perder balones ante la alta presión ejercida por el conjunto visitante. La ausencia de Llorente en la salida de balón fue notoria, en un centro del campo formado por Torres y Krsticic, dos jugadores de corte defensivo.

Según pasaban los minutos, la sensación de peligro proveniente del Alcorcón fue mayor, y es que fue el conjunto que más peligro generó durante toda la primera mitad. El capitán alfarero, Óscar Plano, generó peligro cuando el encuentro se encarrilaba a la media hora de juego, primero con un lanzamiento de falta que obligó a intervenir al guardameta Ortolá, y poco después, con un remate de cabeza a centro de Nélson, que se marchó desviado.

Aunque por momentos el conjunto vitoriano consiguió anestesiar el juego de ataque de su adversario, el telón del primer acto se cerró con doble oportunidad en favor del conjunto visitante. Primero fue Nélson, quien en carrera sacó un fuerte disparo con la izquierda que rechazó Ortolá, y en la acción posterior, Víctor Pérez golpeó desde la frontal del área, un remate que Daniel Torres desvió de cabeza para evitar el peligro.

Pellegrino reaccionó propiciando la mejora de su equipo

Consciente del peligro generado por el Alcorcón en la primera mitad, Pellegrino introdujo a Ibai Gómez y a Llorente en lugar de Sobrino y Toquero para tratar de mantener el balón en su poder. Dos titulares en el esquema de Pellegrino, siendo uno de ellos el héroe en el encuentro de ida con un doblete.

De un centro desde la esquina servido por el propio Ibai Gómez pudo llegar el primer tanto del Alavés, con un cabezazo de Katai en el primer palo que se marchó por encima de la portería de Ortolá. Si a balón parado el Alavés generó la primera oportunidad de la segunda mitad, el Alcorcón no quiso ser menos, y por medio de Unai Elgezabal dispuso de una buena oportunidad, en un cabezazo del defensa central que se marchó por encima del larguero de Ortolá.

Óscar Plano siguió generando peligro a balón parado, y en un lanzamiento de falta lejano estuvo a punto de sorprender a Ortolá, que tuvo que palmear el balón para evitar el tanto del capitán alfarero. Iván Alejo, 'Ivi' fue uno de los más destacados de su equipo, y tras un envío raso del atacante alfarero Álvaro Giménez tuvo una oportunidad magnífica, con un remate con la pierna izquierda que Alexis despejó prácticamente en boca de gol.

El conjunto vitoriano consiguió anestesiar el partido a partir de la hora de juego, y no sirvió en exceso ante el agotamiento físico de un Alcorcón venido a menos con el paso de los minutos. El conjunto de Pellegrino controló mejor los tiempos y consiguió jugar lejos de su campo, lo que le permitió sufrir menos atrás. Pasado el minuto 75 de juego, un centro con el exterior de la pierna derecha de Ibai estuvo a punto de convertirse en asistencia de gol para Santos, que no pudo alcanzar el balón ante la anticipación de Elgezabal.

El Alcorcón no bajó los brazos en ningún momento, y buscó el tanto de la victoria hasta el pitido final, a pesar de que el cero a uno no le hubiese valido para provocar ni tan siquiera el tiempo extra. El conjunto vitoriano estará en semifinales por quinta vez en la historia, y sigue redondeando una gran temporada.