Y hasta aquí el directo del derbi europeo. Muchas gracias por acompañarnos una noche más. ¡Hasta pronto!

El Real Madrid se clasifica para la Final de la Champions League tras completar un excelente eliminatoria. La ventaja obtenida en el partido de ida, llevó a los blancos a relajarse en los minutos iniciales del partido, una circunstancia que supo aprovechar el Atlético de Madrid y muy bien, anotando dos goles en el primer cuarto de hora. Un 2-0 que dejaba la remontada en bandeja a los colchoneros, pero no pudo ser. El Real Madrid acortó distancias con un gol de Isco y encarriló una eliminatoria que les lleva a una nueva final europea.

¡Final del partido! ¡EL REAL MADRID SE CLASIFICA PARA LA FINAL DE CARFIFF!

90'| Esto está ya visto para sentencia pero la afición colchonera no para de animar. Ni la intensa lluvia les calla.

88'| A punto estuvo de anotar el tercero Gabi. Bien Keylor Navas por abajo.

86'| Tercer cambio en el Real Madrid. Se marcha Isco y entra Morata en su lugar.

84'| Falta de Thomas sobre Marcelo. Se le acaban las ideas al Atlético.

80'| Falta sobre Modric en el centro del campo. ¡Sólo quedan 10 minutos!

79'| Nueva ocasión rojiblanca y nueva buena acción de la defensa blanca.

76'| ¡La que falló Gameiro! ¡Lo imposible!

75'| Doble cambio en el Real Madrid. Entran Asensio y Lucas y se van Casemiro y Benzema.

75'| Último cambio de los rojiblancos. Se va Koke y entra Correa.

74'| Cayó Benzema dentro del area. No señaló nada el colegiado.

72'| Falta en ataque del Atlético. Los rojiblancos tienen 20 minutos para el milaagro.

70'| Potente disparo de Griezmann que Keylor manda a corner.

67'| Los gestos de cansancio se repiten en los jugadores de ambos equipos. La diferencia es que el Madrid tiene menos prisa...

66'| ¡La que tuvo Gameiro! Espectacular Keylor respondiendo con una doble parada.

64'| Nueva falta a favor del Madrid. La falta de tiempo hace perder los nervios a los rojiblancos.

62'| Presionó bien el Atlético de Madrid. Pero le falta dar un paso más.

60'| Hay un jugador blanco tendido sobre el cesped.

58'| Suena el "Te quiero Atleti" en el Calderón. La afición no se rinde.

56'| Doble cambio en el Atlético de Madrid. Entran Thomas y Gameiro para sustituir a Giménez y Torres.

55'| Buen disparo de Isco que se marchó ligeramente desviado.

52'| Cortó Ramos la contra peligrosa de Griezmann.

51'| Fañlta sobre Cristiano en el centro del campo. Protesta el Calderón.

49'| Falta peligrosísima para el Atlético de Madrid que lanzó Griezmann con mucha intención.

47'| Parece que empezó mejor el Real Madrid en estos primeros compases.

46'| Corner para el Real Madrid. Despejó la defensa.

45'| ¡Arranca la segunda mitad! Con este resultado de 2-1, pasaría el Real Madrid a la final de Cardiff.

47'| ¡Final de la primera parte en el Calderón! 46'| Lo intentaba de falta el Atleti. Quedó en nada.

45'| Se recupera Keylor.

43'| Choque en el area entre Griezmann y Keylor. Atienden al portero.

41'| ¡GOOOOOOL DEL REAL MADRID! GOOOOOOL DE ISCO

39'| Corner para el Real Madrid. 36'|Fea entrada de Isco sobre Griezmann. Pedían tarjeta.

31'| Falta a Griezmann en el centro del campo cuando se armaba la contra.

27'|Se relajó un poco el partido ahora. Intenta el Real Madrid tener la pelota.

25'| Se relajó un poco el partido. Es el Madrid quien intenta tener el balón en estos momentos.

23'| Se intentaba marchar ahora Carrasco pero despejó bien Ramos.

21'| El Real Madrid se encierra en su campo. Sabe que aún manda en el marcador.

19'| Ruge el Calderón como nunca. Ven la remontada muy cerca.

17'| Corner par el Real Madrid. Despeja sin problemas el Atleti.

16'| Atención que con este gol el Atlético de Madrid está a un gol de igualar la eliminatoria.

16'|¡GOOOOOOOL DEL ATLÉTICO DE MADRID! GOOOOL DE GRIEZMANN DE PENATI

14'|Penalti para el Atleti!

12'| ¡GOOOOOOL DEL ATLÉTICO DE MADRID!¡GOOOOOL DE SAÚL!

11'| Nuevo corner para los rojiblancos.

10'| Bien Keylor a la salida del corner

9'| Buen centro de Carrasco... Que no llega nadie a rematar.

7'| Buena jugada individual de Carrasco, lástima para los rojiblancos que le supiera cerrar la defensa.

6'| Bien Oblak ahora bajo palos.

5'| Se nota la necesidad rojiblanca en estos primeros minutos. Aprietan los de Simeone.

4'| Corner para los rojiblancos. Salió fuera el esférico.

2'| Impresionante mosaico para recibir a los jugadores. Como los jugadores rojiblancos estén tan motivados como la afición, la remontada es posible.

1'| ¡Aaaaaarranca el partido en el Calderón!

16:00 | La habitual comida de directivas se está celebrando en estos momentos en El Plantío en el restaurante ‘El Jardín de la Maquina’. Y pese a los rumores de que podría suspenderse por el 'Caso Theo Hernández', la comida está transcurriendo con total normalidad.

15:00 | Que el Calderón mostrará una imagen espectacular esta noche es indiscutible. De hecho, desde el club rojiblanco han pedido a la afición que acuda al estadio 45 minutos antes, para poder así recibir a los equipos con un grandioso mosaico.

13:00 | El derbi se juega dentro de unas horas, pero las aficiones ya han comenzado a disputar su particular duelo. La hinchada colchonera se citó ayer a las puertas del hotel de concentración, como ya hiciera en ocasiones anteriores, para recordar a los suyos que la remontada aún es posible, que todavía hay mucho por lo que luchar.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del Atlético de Madrid vs Real Madrid en vivo, perteneciente a la vuelta de semifinales de la UEFA Champions League. El encuentro tendrá lugar a orillas del Manzanares, en el Vicente Calderón.

La transmisión comenzará en VAVEL España para ti a partir de las 20:45 horas.

Puedes seguir mientras toda la información del encuentro con la previa del partido Atlético de Madrid vs Real Madrid en vivo.

El estadio Vicente Calderón se despedirá de Europa en el mejor escenario posible, unas semifinales. El estadio del Manzanares dirá adiós a Europa ante el mejor rival posible, el Real Madrid. Y también en la mejor competición posible, la Champions League ¿Lo hará también con el mejor resultado posible? Zidane tratará de impedirlo. Simeone seguirá creyendo. ¡Empezamos!

Atlético de Madrid vs Real Madrid en vivo

Cüneyt Çakır será el árbitro del choque, un colegiado de naciionalidad turca que ya dirigió al Atlético de Madrid en una vuelta de semifinales, concretamente en la temporada pasada, en el duelo ante el Bayern de Múnich. Mientras que al Real Madrid ya le ha dirigido en seis ocasiones, con un resultado de cuatro victorias y dos empates.

El Vicente Calderón se vestirá con sus mejores galas. Y esta vez no es una frase hecha. Y es que la ocasión lo merece: será el último partido europeo que se dispute a orillas del Manzanares. Más allá de lo que ocurra en el terreno de juego, las miradas se dirigirán a la grada, donde seguro lucirá un mensaje de motivador a la altura del reto que enfrentará el Atlético.

Por el Real Madrid fue Sergio Ramos el futbolista que pasó por rueda de prensa. El capitán blanco dejó unas polémicas declaraciones en relación a los mensajes motivadores que ha estado lanzando el club rojiblanco en los últimos días: "Me es indiferente, parece que aquí todos nos hemos criado en Beverly Hills y con una cuenta corriente de cuarenta para arriba. Aquí hay gente de barrio y humilde también, el sacrificio es lo que te va a llevar a ganar. Nos veremos en el campo a ver qué pasa"

Gabi / Foro: Atlético de Madrid

Gabi fue el jugador colchonero que acompañó a Simeone en la rueda de prensa previa al partido. Y el capitán rojiblanco dejó bien claro que cree, que ve posibilidades de pasar la eliminatoria: "Al equipo le falta una remontada como está y mañana va a ser el día".

Veremos como recibe el Vicente Calderón a Cristiano y a sus compañeros. Porque seguro que no será con aplausos. El Bernabéu lanzó un reto al estadio del Manzanares mostrando un imponente tifo que resultó espectacular para unos y ofensivo para muchos otros. Y el Atlético ha aceptado ese reto.

Como protagonista indiscutible del partido Atlético vs Real Madrid en vivo de ida, Cristiano Ronaldo es sin duda el jugador a seguir en este duelo. Porque se crece en los partidos importantes y porque la Champions League es su hábitat. Con el 'hat trick' anotado en el derbi, el delantero portugués se convirtió en el único futbolista en marcar tripletes en dos fases consecutivas de la competición continental. Una hazaña de las muchas que ha conseguido ya en el campeonato europeo.

Si hay un jugador a seguir en el Atlético de Madrid, ese es Antoine Griezmann. El delantero francés el el máximo goleador del conjunto rojiblanco pero no es sólo esta cualidad anotadora la que le convierte en un jugador diferente. 'El Principito' es un jugador habilidoso, rápido, completo y que entiende a la perfección cuando debe sacrificarse por el equipo.

Por su parte, Zidane ha asegurado que no tiene intención de especular con el resultado, que van a ganar: "Vamos a intentar afrontar la vuelta como siempre, entrar en el campo y pensar en hacer el máximo". De igual manera que ha insistido en que el trabajo aún no está hecho: "Que hayas ganado dos finales no significa que vayas a pasar y si pensamos esto nos equivocamos".

Simeone / Foto: Atlético de Madrid

En la rueda de prensa previa, Simeone ha recalcado que confía en sus jugadores y en su capacidad para sacar un gran resultado en este crucial choque: "Llevamos cinco años y medio juntos y confío al máximo en los futbolistas que tenemos. No me cabe ningún tipo de duda de que responderán jugando un gran encuentro". Además, ha destacado la importancia de estar fuertes atrás, más serios que nunca: "Tenemos que defender bien para estar dentro del partido minuto a minuto, segundo a segundo"

En el último duelo Atlético vs Real Madrid en vivo, el correspondiente a la ida de semifinales de esta Champions League, el Real Madrid goleó por tres goles a cero al Atlético de Madrid. Los rojiblancos mostraron una imagen muy decepcionante en un partido en el que el conjunto merengue dominó de principio a fin. Con un Cristiano Ronaldo estelar, autor de los tres goles que subieron al marcador, los de Zidane se marcharon de su estadio con la sensación de tener la eliminatoria sentenciada. Sensación muy distinta a la del Atlético, al que los errores condenaron más severamente de lo que merecían.

Especialmente recordada es, tanto para uno como para otros, la final de Champions League de Millán. Mientras que el Atlético de Madrid lo recuerda con el dolor que supone perder una final en la tanda de penaltis, el Real Madrid mantiene el recuerdo de una noche mágica. Una noche en la que el conjunto blanco volvía a demostrar que, como muestran los números, no hay un club mejor en la historia de las competiciones europeas. Fue el equipo de Zidane quien levantó la 'Orejona', pero si hay un imagen que dio la vuelta al mundo fue aquella que mostraba las lágrimas de Juanfran tras errar el último penalti.

Este duelo que hoy nos ocupa será su noveno enfrentamiento europeo, y será en unas semis, como ocurriera en su primer duelo en competición continental, allá por 1959, a triple partido y con triunfo blanco. Pero más allá de balances, son los títulos los que mandan. Y en esto... El Real Madrid manda, prueba de ello es que los blancos le han arrebatado al Atleti dos títulos europeos en el último suspiro. Y quizá por ese deseo de venganza los rojiblancos confíen en la remontada.

Partido Real Madrid hoy en vivo

Atlético de Madrid y Real Madrid se han enfrentado en Europa en menos ocasiones de las que pueda parecer, un total de ocho. Y es que en las últimas cuatro temporadas merengues y colchoneros se han visto las caras cinco veces, el doble que en toda la historia anterior de la competición. Con dos finales, unos cuartos de final y las actuales semifinales de Champions League como contexto. Y el Real Madrid ha sido el claro vencedor, saliendo triunfador de tres de esos duelos y salvando un empate en la ida de cuartos del curso 2014-2015.

Benzema salió en la segunda parte por Asensio. | Foto: (laliga.com)

En su último viaje, el Real Madrid se trajo un bonito souvenir. Y no fue una miniatura de La Alhambra; los blancos se llevaron de Granada los tres puntos en forma de goleada. Cuatro goles anotaron los de Zidane al conjunto nazarí, con sendos dobletes de James y Morata, dos de los suplentes de lujo del conjunto blanco. Ya puede defender bien el Atlético, porque no son pocas las goleadas a domicilio que ha cosechado el Real Madrid este curso.

El Real Madrid afronta esta semifinal con la ‘tranquilidad’ de traer una amplia ventaja del partido de vuelta. Rozando la final con la punta de los dedos, los blancos han llegado hasta aquí tras clasificarse como segundos del grupo F, en el que tuvo que verse las caras con rivales tan diferentes entre sí como Sporting de Portugal, Borussia Dortmund y Legia de Varsovia. En cuartos de final fue el Nápoles el rival a batir, que en pocos aprietos puso a los madrileños. Mientras que en cuartos el Real Madrid sufrió de lo lindo para eliminar al Bayern de Múnich. Ocho Victorias y tres empates son sus números en la competición.

En el último partido del Atlético como local, la afición fue indiscutible protagonista. Los hinchas rojiblancos empezaron a jugar su semifinal con el Eibar como testigo. No es que el conjunto vasco fuera un rival fácil ni que el Atleti estuviera jugando especialmente bien, pero la afición colchonera dejó clara su prioridad: mantener la fe en la remontada europea. Del partido en sí, poco que decir, sin un fútbol brillante, los rojiblancos se llevaron la victoria por un gol a cero. Un tanto anotado por Saúl.

Semifinales Champions League 2017

Simeone y los suyos creen. Confían en sus posibilidades de dar la vuelta al resultado y situarse en una final de Champions League en la que sin duda merecen estar por el camino recorrido. Los rojiblancos se clasificaron como primeros de grupo D, superando a rivales como a Bayern de Múnich, PSV Eindhoven y Rostov. Para después ganar con solvencia al Bayer Leverkusen en octavos de final y al Leicester con algo más de dificultad en cuartos de final. Siete victorias, dos empates y dos derrotas son sus números en la competición.