Paris Adot ya viste la camiseta del Mirandés | Foto: CD Mirandés

El jugador Paris Adot fue el primer fichaje del conjunto rojillo, y ya ha sido presentando como jugador del Club Deportivo Mirandés de forma oficial frente a la afición y los medios de comunicación; el jugador declaraba en relación a su llegada al club: "Creo que el Mirandés es un equipo muy atractivo con las exigencias máximas de la categoría. Es un Club, además, que yo siempre que lo he visto me he sentido muy identificado con esa intensidad aquí en casa, con mucho carácter…así que creo que para cualquier jugador estar en el Mirandés es un privilegio"

Paris Adot se ha definido el mismo como jugador ante los medios de comunicación: “soy un jugador de mucho sacrificio, con mucho recorrido. Cuando la situación también lo requiere me gusta sumar en ataque pero siempre teniendo en cuenta que los defensas son defensas”. Paris afirmaba que estar ahí arriba y soñar con el ascenso es un objetivo para esta temporada: “Obviamente el objetivo es el ascenso, pero no hay que obsesionarse. Sí saber que hay que ir poco a poco y al final estar ahí.Siempre es complicado, en Segunda División B hay muchos equipos con ese objetivo, la liga es muy larga y a final de temporada hay que estar en la pelea ”

El Club Deportivo Mirandés jugará esta temporada en el Grupo II de la Segunda División B, el jugador comentaba "Yo creo que nos ha tocado un grupo muy competitivo, si que es verdad que las distancias son cortas y en ese sentido hemos salido ganando, y creo que será un grupo bonito, tenemos que competir."

"He encontrado un club muy cercano, en el que se esta muy a gusto, con unas exigencias muy altas trabajando al máximo y aprendiendo mucho, la adaptación está siendo muy buena además la afición se anima a venir, muy contento" declaraba el jugador en relación a su llegada al conjunto rojillo.