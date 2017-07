Limones: "El Mirandés era el mejor sitio al que podía ir"

Google Plus

Presentación oficial de Limones | Foto: CD Mirandés

El guardameta Limones llegó a la disciplina del Club Deportivo Mirandés tras cuatro años en el Cartagena y explicaba así su decisión: “Quería cambiar de aires y fue bastante fácil decidirme. Estaba buscando nuevos retos, tuve la oportunidad de venir aquí y no me lo pensé. Veo al Mirandés como el mejor sitio donde poder conseguirlos”.

"Lo primordial y lo más básico es que el vestuario sea una familia, porque el año es muy duro y vendrán épocas malas y si hay un grupo humano eso facilita que el equipo salga hacia delante", declaraba el nuevo portero rojillo.

Limones ha sido uno de los últimos en fichar por el conjunto rojillo, aunque el jugador arrancó la pretemporada junto con sus compañeros. El jugador comentaba las primeras impresiones tras su llegada al Club de Miranda de Ebro: "Me ha sorprendido para bien, las instalaciones son muy buenas, los campos son espectaculares y sobre todo, la gente muy cercana y muy familiar con muchas ganas de trabajar y con mucha ilusión." En cuanto a la pretemporada, el guardameta declaraba: "La dinámica es la misma, y es en todos los sitios igual, toca correr, pulir la máquina y llegar lo mejor posible al inicio de la Liga".

“La verdad es que no había coincidido con ninguno de los jugadores de la plantilla en otros equipos, pero es evidente que el Mirandés es un equipo que ya ha estado varios años en Segunda A. Tiene fama de ser un equipo muy serio, humilde y cercano a la vez y con mucha ambición. La verdad es que al llegar me ha sorprendido para bien, tanto por las impresionantes instalaciones que tiene como por lo bien que me ha acogido la gente", comentaba el portero rojillo Limones, en cuanto a la llegada al Club Deportivo Mirandés